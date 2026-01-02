Zelenski määras oma kabinetiülemaks sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanovi

"Kohtusin Kõrõlo Budanoviga ja pakkusin talle Ukraina presidendi kantselei juhi rolli. Ukraina vajab praegu suuremat keskendumist julgeolekuküsimustele, Ukraina kaitse- ja julgeolekujõudude arendamisele, aga ka diplomaatilistele läbirääkimistele ning presidendi kantselei tegeleb eelkõige meie riigi jaoks nende ülesannete täitmisega. Kyrylol on nendes valdkondades erialane kogemus ja piisav võime tulemuste saavutamiseks," teatas Zelenski sotsiaalmeedia vahendusel.

I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine. At this time, Ukraine needs greater focus on security issues, the development of the Defense and Security Forces of Ukraine, as well as on the diplomatic track of… pic.twitter.com/SCs6Oj2Rb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Budanovi nimetamine uude ametisse järgneb ümberkorraldustele, mille käigus vallandati novembri lõpus Zelenski kauaaegne kabinetiülem Andri Jermak. Muutus toimus pärast seda, kui riigis oli lahvatanud aegade suurim korruptsiooniskandaal, mis puudutas riigi energiasektorit.

"Samuti andsin presidendi kantselei uuele juhile korralduse ajakohastada ja esitada kinnitamiseks meie riigi kaitse ja arengu strateegilised alused ning järgnevad sammud," lisas Zelenski.

Kindralleitnant Budanov (39) on juhtinud Ukraina sõjaväeluuret (HUR) alates 2020. aastast. Tema juhtimisel on HUR-ist saanud Venemaa täiemahulise sissetungi ajal võimas jõud, mis on suutnud korraldada märkimisväärseid rünnakuid agressori vastu.

Luurejuhist on saanud Ukrainas tuntud nimi ning tema asutust peetakse üheks riigi pädevamaks institutsiooniks, märkis väljaanne The Kyiv Independent.