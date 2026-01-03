X!

Ukrainas Harkivis jätkuvad Vene raketirünnaku rusudes päästetööd

Päästetööd Harkivis Ukrainas reedel
Päästetööd Harkivis Ukrainas reedel Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nicolas Cleuet / Le Pictorium
Vene väed korraldasid reedel Harkivi kesklinna elamurajooni vastu raketirünnaku, tappes kaks inimest ja vigastades vähemalt 19 inimest, teatasid piirkondlikud võimud. Tööd rusudes jätkuvad ka laupäeva varahommikul.

Oluline 3. jaanuaril kell 7.00:

Vene väed korraldasid reedel Harkivi linna elamurajooni vastu raketirünnaku, tappes kaks inimest ja vigastades vähemalt 19 inimest, teatasid piirkondlikud võimud.

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõniehubov ütles, et pärast rünnakut leiti hävinud kortermaja rusudest kolmeaastase poisi surnukeha. Hiljem leiti ka naise surnukeha, teatas kuberner ning lisas, et see võib olla poisi ema, kes oli varem kadunuks kuulutatud. Otsingu- ja päästeoperatsioonid sündmuskohal laupäeva öösel kella kolmese seisuga kohaliku aja järgi veel jätkusid.

Sõniehubovi sõnul viidi haiglasse 16 haavatut, sealhulgas üks raskes seisundis naine.

Kohalike võimude sõnul otsis rünnaku järel arstiabi kokku 28 inimest, sealhulgas vähemalt kuus inimest, kes kannatasid rünnaku tõttu raske vaimse üleelamise all.

Rünnak hävitas viiekorruselise kortermaja ning kahjustas muud tsiviilinfrastruktuuri, kaubanduskeskust ja autosid. Teise neljakorruselise kortermaja sissepääs sai kahjustada, nagu ka kontaktvõrgud, liiklusmärgid ja elektriliinid.

Kaitseministri kandidaat on tuntud teenuste digitaliseerijana

Reedel selgus, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski on teinud ettepaneku nimetada riigi uueks kaitseministriks Mõhhailo Fedorovi.

34-aastane Fedorov on praegu Ukraina asepeaminister ja digitaalse transformatsiooni minister. Ta on üks väheseid ametnikke, kes on olnud Zelenski meeskonnas alates tema poliitilise karjääri algusest 2019. aastal, ja ainus minister, kes on üle elanud kõik valitsuse ümberkorraldused.

Otsus tehti teatavaks reedel osana suurest poliitilisest ümberkorraldusest pärast mitmeid olulisi ametisse nimetamisi. Sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov määrati presidendi kantselei uueks juhiks, samas kui välisluureteenistuse juht Oleh Ivaštšenko võttis üle Budanovi endise rolli.

"Mõhhailo on sügavalt seotud drooniliini teemadega ja töötab väga tõhusalt avalike teenuste ja protsesside digitaliseerimisega," ütles Zelenski. "Koos kogu meie sõjaväe, armee juhtkonna, riiklike relvatootjate ja Ukraina partneritega peame rakendama kaitsesektori muutusi, mis on abiks."

Ukraina põhiseaduse kohaselt kiidab parlament kaitseministri ametisse nimetamise heaks presidendi ettepanekul.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

