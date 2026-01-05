Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

Iraanis jätkuvad meeleavaldused ning ajaleht The Times käsutuses olevatest luureandmetest selgub, et islamiriigi režiimi juhil ajatolla Ali Khameneil on varuplaan juhuks, kui meeleavaldused peaksid laienema. Khamenei plaanib rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse.

Luureallikate teatel kavatseb 86-aastane Khamenei koos perega Teheranist põgeneda, kui ta näeb, et rahutuste mahasurumiseks tänavatele saadetud armee ei täida enam käsku.

"Plaan B on Khamenei ja tema väga lähedaste kaaslaste ja perekonna jaoks, sealhulgas tema poja ja mantlipärija Mojtaba jaoks," ütles üks luureallikas ajalehele The Times.

Beni Sabti põgenes Iraanist kaheksa aastat pärast islamirevolutsiooni (islamistid haarasid Iraanis võimu 1979. aastal – toim) ja tegi seejärel aastakümneid koostööd Iisraeli luurega. Ta ütles, et Khamenei põgeneb Moskvasse, kuna tal pole kuhugi mujale minna.

Khamenei võtaks selle käigus eeskuju Süüria eksdiktaator Bashar al-Assadist, viimane põgenes peale mässuliste rünnaku algust Venemaale.

Meedias levivad väited, et Khameneile ja tema perekonnale kuulub välismaal ka suur varandus. Uudisteagentuur Reuters hindas juba 2013. aastal, et Khamenei perekonna kontrolli all on ligi 95 miljardi dollari väärtuses varasid.

Khameneist sai riigi kõrgeim juht 1989. aastal pärast ajatolla Ruhollah Khomeini surma. Iraani kõrgeim juht omab islamiriigis suurimat autoriteeti. Iraani põhiseaduse kohaselt on ta riigipea ja tema poliitiline võim tuleneb religioossest autoriteedist. Tema kohustuste hulka kuulub riikliku poliitika kujundamine ja selle teostamise järelevalve. Samuti juhib islamiriigi kõrgeim juht riigi relvajõudusid, sealhulgas ka mõjukat revolutsioonilist kaardiväge.

Iraani kõrgeimale juhile allub otse riigi president, kes täidab pigem valitsusjuhi ülesandeid. Khomeini võimuloleku ajal täitis presidendi ülesandeid just Khamenei.

Khamenei ise sündis 1939. aastal aserbaidžaani-türgi päritolu vaimulike peres. Noorena tundis ta huvi luule, pärsia ja lääne muusika ning klassikalise kirjanduse vastu. Ta luges nii Tolstoi kui ka Steinbecki teoseid, Iraani viimase šahhi Mohammad Reza Pahlavi valitsemise ajal liitus Khamenei opositsiooniga.