X!

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

Välismaa
Iraani režiimi juht Ali Khamenei
Iraani režiimi juht Ali Khamenei Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Iranian Supreme Leader'S Office
Välismaa

Iraanis jätkuvad meeleavaldused ning ajaleht The Times käsutuses olevatest luureandmetest selgub, et islamiriigi režiimi juhil ajatolla Ali Khameneil on varuplaan juhuks, kui meeleavaldused peaksid laienema. Khamenei plaanib rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse.

Luureallikate teatel kavatseb 86-aastane Khamenei koos perega Teheranist põgeneda, kui ta näeb, et rahutuste mahasurumiseks tänavatele saadetud armee ei täida enam käsku. 

"Plaan B on Khamenei ja tema väga lähedaste kaaslaste ja perekonna jaoks, sealhulgas tema poja ja mantlipärija Mojtaba jaoks," ütles üks luureallikas ajalehele The Times

Beni Sabti põgenes Iraanist kaheksa aastat pärast islamirevolutsiooni (islamistid haarasid Iraanis võimu 1979. aastal – toim) ja tegi seejärel aastakümneid koostööd Iisraeli luurega. Ta ütles, et Khamenei põgeneb Moskvasse, kuna tal pole kuhugi mujale minna. 

Khamenei võtaks selle käigus eeskuju Süüria eksdiktaator Bashar al-Assadist, viimane põgenes peale mässuliste rünnaku algust Venemaale. 

Meedias levivad väited, et Khameneile ja tema perekonnale kuulub välismaal ka suur varandus. Uudisteagentuur Reuters hindas juba 2013. aastal, et Khamenei perekonna kontrolli all on ligi 95 miljardi dollari väärtuses varasid. 

Khameneist sai riigi kõrgeim juht 1989. aastal pärast ajatolla Ruhollah Khomeini surma. Iraani kõrgeim juht omab islamiriigis suurimat autoriteeti. Iraani põhiseaduse kohaselt on ta riigipea ja tema poliitiline võim tuleneb religioossest autoriteedist. Tema kohustuste hulka kuulub riikliku poliitika kujundamine ja selle teostamise järelevalve. Samuti juhib islamiriigi kõrgeim juht riigi relvajõudusid, sealhulgas ka mõjukat revolutsioonilist kaardiväge. 

Iraani kõrgeimale juhile allub otse riigi president, kes täidab pigem valitsusjuhi ülesandeid. Khomeini võimuloleku ajal täitis presidendi ülesandeid just Khamenei.

Khamenei ise sündis 1939. aastal aserbaidžaani-türgi päritolu vaimulike peres. Noorena tundis ta huvi luule, pärsia ja lääne muusika ning klassikalise kirjanduse vastu. Ta luges nii Tolstoi kui ka Steinbecki teoseid, Iraani viimase šahhi Mohammad Reza Pahlavi valitsemise ajal liitus Khamenei opositsiooniga. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

07:38

Tallinna lennujaama läbis mullu ligi 3,5 miljonit reisijat

06:55

Otse kell 15: Elmar Vaheri pressikonverents

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

05:47

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

04.01

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

04.01

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud

04.01

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

04.01

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

ilmateade

loe: sport

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

loe: kultuur

04.01

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

loe: eeter

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid Õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

04.01

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

04.01

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

04.01

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

04.01

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo