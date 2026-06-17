Telegraph: Iraani kõrgeimat juhti ootavad ees rasked ajad

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Iraani uus kõrgeim juht Mojtaba Khamenei päris küll oma isa tiitli, kuid tema võim püsib ebakindlatel alustel. Uus juht peab pärast võimaliku rahulepingu sõlmimist tõestama, et suudab majanduskriisis riiki juhtida, samal ajal kui tal tuleb arvestada revolutsioonikaardi kasvava mõjuvõimuga.

The Telegraph leiab, et Mojtaba Khamenei tõeline võitlus algab alles pärast sõja lõppu. Islamirevolutsioonilise kaardiväe (IRGC) kindralid on mõjukamad kui kunagi varem ja usuvad, et just nende tegevus päästis režiimi kokkuvarisemisest.

Just need sõjaväelased võivad ohustada Khamenei võimu, kui ta ei suuda neid enda poolel hoida, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Telegraph.

The Telegraph vestles ka Iraani praeguste ja endiste ametnikega, kelle sõnul seisab Khamenei võimu kindlustamisel silmitsi mitme tõsise väljakutsega.

"Majanduslik tsunami on teel. IRGC kindralid langetavad otsuseid valitud tsiviilvalitsusega konsulteerimata ning riigi ülesehitamisele suunatud miljardite dollarite projektide pärast on tekkimas rivaalitsemine," ütlesid allikad.

Kuigi põhiseaduse järgi on kõrgeimal juhil viimane sõna, sõltub tema tegelik võim sellest, kas relvajõud võtavad teda tõsiselt. Pole veel selge, kas kindralid võtavad nooremat Khameneid tõsiselt.

"Muutust on tunda. Varem pidid olema arutelud erinevate inimeste ja keskustega, aga nüüd on neid vähem. Kui kindral midagi nüüd ütleb, saab sellest käsk," ütles üks Iraani ametnik.

Allikate sõnul peab Mojtaba Khamenei nüüd lammutama oma isa loodud võrgustiku, tõrjuma kindralid kõrvale ning täitma võtmekohad endale lojaalsete inimestega.

Lehe teatel üritab ta seda ka teha ja asendab isa lähikonda kuulunud ametnikke enda liitlastega. Khamenei proovib saada kontrolli kõrgeima juhi kantselei, luureasutuste ja julgeolekuaparaadi üle.

Kõige olulisem eesmärk on just kõrgeima juhi kantselei (Beit) kontrolli alla saamine, sest see institutsioon annab üle kogu Iraani tööd tuhandetele inimestele. Lehe teatel on tegemist Iraani režiimi niinimetatud närvisüsteemiga ning Khamenei peab võimu kindlustamiseks selle kindlasti oma kontrolli alla saama.

Mojtaba Khamenei peab seega järgima oma isa eeskuju, luues uusi liite ja võimuvõrgustikke. Tema isa haaras võimu 1989. aastal ning tõrjus seejärel järk-järgult kõrvale mitmed tähtsad tegelased ja korraldas ümber IRGC juhtimise.

IRGC üks asutajaid Mohsen Sazegara ütles, et võimuvõitlus võib kaasa tuua puhastuslaine. Ta eeldab, et poeg järgib isa eeskuju ning võtab kõigepealt ette sõjaväe ja luureteenistused. Lisaks eeldab ta, et Mojtaba Khamenei võib peagi välja vahetada kohtusüsteemi praeguse juhtkonna.

"See oleks suur samm, sest kohtujuhil Gholam-Hossein Mohseni Ejeil on oma võrgustik," ütles Sazegara.

Ka praegune IRGC juht Ahmad Vahidi võidakse kõrvale tõrjuda. Khamenei on juba kõrvale tõrjunud mitu Iraani-Iraagi sõja veterani. Samas on paljud neist väga mõjukad tegelased, keda ei ole lihtne kõrvale jätta. Nad on üles ehitanud omaenda patroonivõrgustikud ning neil on liitlasi nii vaimulike kui ka ärimeeste seas.

Sazegara tõi välja, et Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf on üks neist tegelastest, kelle kõrvaldamine ei oleks lihtne. Ghalibaf on seotud IRGC esimese põlvkonnaga ning juhib oma poliitilist masinavärki ja lojaalsusvõrgustikke.

"Kui Mojtaba tahab võimu kindlustada ja Ghalibaf vastu hakkab, peab ta Ghalibafi lõpuks kõrvaldama. Kui Ghalibaf vaikselt ei taandu, võivad asjad keeruliseks minna," ütles Sazegara.

Lehe hinnangul võivad just sellised kõrvale tõrjutud ametnikud hakata Khamenei võimu ohustama. Nad võivad koonduda eelkõige vaimulike institutsioonide ümber, mis kujutavad endast võimukeskusi, mida isegi kõrgeim juht ei suuda täielikult kontrollida.

Lisaks on Mojtaba Khamenei positsioon märksa nõrgem kui tema isa oma 1989. aastal. Tema isa Ali Khamenei oli revolutsionäär ning islamiriigi rajaja Ruhollah Khomeini lähedane liitlane. Tema pojal pole sellist staatust, samal ajal seisab Iraani majandus kuristiku äärel.