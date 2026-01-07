X!

Järvan: üritame Liivalaia trammile Euroopast antud raha mujal kasutada

Eesti
Liivalaia trammi illustratsioon.
Liivalaia trammi illustratsioon. Autor/allikas: Tallinna strateegiakeskus
Eesti

Tallinna ametnikud nuputavad praegu võimalusi, kuidas saaks Euroopa Liidust Liivalaia trammitee rajamiseks lubatud rahast vähemalt osa mingil muul moel kasutada, ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Tallinna praegune võimuliit ehk Keskerakond ja Isamaa leppisid kokku, et Liivalaia tänavale plaanitud ja juba projekteerimisse läinud trammiteed siiski ei rajata. See tähendab, et Euroopa Liidust lubatud mitukümmend miljonit eurot jääks linnal saamata.

Kuivõrd linnal on plaanis Liivalaia tänav siiski rekonstrueerida, siis uuriti võimalust, et kas osa Euroopa Liidu eraldatud rahast saaks kasutada näiteks rattateede ja bussipeatuste rajamise tarbeks, ütles Järvan veebisaates "Otse uudistemajast".

"Küsimus oli ka selles, et kas projekteerimise käigus on meil võimalik projekteerida seda tänavat nii, et mingigi osa sellest (Euroopa Liidu rahast) on kasutatav – laiadele kõnniteedele on võimalik teha rattateed, mille jaoks on eraldi rahastu, kas meil on võimalik ühistranspordipeatusi sellel tänaval ümber tõsta – lootus oli, aga pigem praegu on indikatiivne seisukoht, et tulenevalt kommunaalvõrkudest, mis seal all on, siis pigem lahti võtta seda ei ole võimalik. Pigem on selline hinnang ekspertide poolt, aga me vaatame veel sinna sisse, kas on võimalik sellega midagi teha," lausus Järvan.

Järvani sõnul on küsimus, kas seda raha saaks suunata Kristiine ristmiku ümberehitamiseks või Ülemiste kergliiklustunnelite rajamiseks raudtee alla. Tunnelite puhul on projektid juba olemas.

"Maksumus on ligikaudu seitse miljonit – et kas seda on võimalik paigutada Euroopa rahastu alla," ütles Järvan.

Järvani sõnul on raha ümbersuunamisele vaja ka kliimaministeeriumi heakskiitu.

"(See) eeldaks ministeeriumiga tõsist koostööd, et kas nad on nõus, et see raha tõstetakse ümber, kuidas see tehniliselt on võimalik, kas peab Euroopa Komisjoniga veel midagi läbi rääkima. Tallinna poolt anname parima pingutuse, et seda raha ikkagi kasutada," lausus ta.

Liivalaia tänava projekteerimine koos trammiteega aga lastakse lõpuni teha.

"Me uurisime, kas sealt lepingust on võimalik välja tulla, lepingu maksumus on ligikaudu 600 000 (eurot). Tuli välja, kui me täna lõpetame (lepingu) ära, produkti kätte ei taha saada, siis maksame ikkagi pool miljonit. Sellises olukorras on mõistlik projekteerimisega lõpuni minna ja las see projekt olla sahtlis," lausus abilinnapea.

Pelguranna trammiga endiselt probleemid

Uus linnavõim on kokku leppinud, et Pelguranna tramm tuleb, kuid mitte selle plaani järgi, mis eelmises võimuliidus paika pandi, vaid muudetuna, näiteks trammi tagasipööre saab asuma Kolde puiesteel. Projekti muutmine aga pole lihtne, ütles Järvan.

"Kevadel, kui me tulime Tallinna transpordiametiga välja analüüsiga, mis näitab, et kui teeme tagasipöörde Kolde puiesteele, siis koolid on lähemal, sõitjaid oleks rohkem, maksumus oleks väiksem seitse miljonit, häiriks elanikke vähem, siis sellegipoolest Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid tahtsid kallimat versiooni, mis häiriks inimesi rohkem, mis veaks inimesi vähem, aga siis oleks vähemalt ilus trammiga randa saada. Juba toona abilinnapea (Pärtel-Peeter Pere, Reformierakond) tegi pingutusi selle nimel, et kui pärast valimisi on uus (linna)valitsus, siis võimalikult keeruline oleks seda projekti ümber muuta," rääkis Järvan.

Järvani sõnul praegu töö käib, et projekti siiski muuta.

"Meie eesmärk on teha kõik juriidiliselt korrektselt, me ei hakka kuskil mingeid halle asju tegema. Küsimus on, kui palju võime hanke mahust projekti muuta – millal kehtivad 10 või 50 protsendi tingimused, ja kas me saame need muudatused sinna sisse mahutada," ütles ta.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:03

Läänemets: sotsid toetaks võimuliidu vähemusse jäädes Michali umbusaldamist

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

13:43

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

13:42

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

13:36

Järvan: üritame Liivalaia trammile Euroopast antud raha mujal kasutada

13:27

Nvidia juht lubas lahendada isejuhtivate autode vead uue kiibiga

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

12:53

Auvere elektrijaam võib kaks nädalat turult maas olla

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

06.01

Sõja 1413. päev: Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

14:00

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

06.01

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

06:24

Moskva kasuks spioneerinud CIA ekstöötaja Aldrich Ames suri vanglas

ilmateade

loe: sport

13:43

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

13:13

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

12:42

Saalijalgpalli karikavõistlustel selgusid poolfinaalpaarid

12:01

Märt Ibruse korvpallikommentaar: noortel tasub silma peal hoida

loe: kultuur

13:06

Aivar Kulli ajalootund. Oskar Luts kui sõjakirjanik

12:14

"OP" alustab aastat koos Margus Saare ja Ave-Marleen Reiga

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

10:41

Dreamscape festivali järelpeol astub üles Londoni tšellist ja helilooja Jo Quail

loe: eeter

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

11:33

Yasmyn: olen kogenud, kuidas saavutused ja edu mõjutavad mu loomeprotsessi

10:38

Siilipusa eestvedaja: talvel ringi sibav siil on ilmselgelt hädas

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

06.01

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

06.01

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

06.01

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo