Vaher: kõigepealt vaatame üle, mida riigikontroll RKIK-ile ette heitis

Uus riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher sõnas "Aktuaalses kaameras", et plaanib esimesena asjana vaadata üle murekohad, mis riigikontroll oma raportis keskuse hangete kohta välja tõi. Lisaks plaanib Vaher arendada suhteid nii RKIK-is kui ka partneritega.

Miks te otsustasite RKIK-i tööle minna? Milline on teie kokkupuude kaitsevaldkonnaga?

Mina kandideerisin juba mõnda aega tagasi eesmärgil aidata Eestit. Ma olen Eesti patrioot ja huvitun kaitsevaldkonnast. Ma ei ole töötanud kaitseväes, aga ma olen juhtinud Eesti suurimat riigiasutust ja töötanud peaaegu terve elu julgeolekuvaldkonnas. Seetõttu usun, et mul on riigi kaitseinvesteeringute keskusele midagi anda ja seda ma kavatsen ka teha.

Riigikontroll on öelnud, et RKIK-il on probleeme sõlmitud lepingute haldamise ja tarnitava kauba kohalejõudmise jälgimisega ning segadust on nii varade kui ka kulude arvestuses. Tööpõld on lai?

Kindlasti on see väga suur väljakutse ja ma võtan selle väärikalt vastu. Minu jaoks esimene asi, mida teha, on luua suhteid nii RKIK-i sees kui ka partneritega ja suhted ei teki niisama. Teiseks kindlasti kõik see, mis puudutab olukorrateadlikust: kus me hangetega oleme, millised on ettemakstud summad, millised on lepingud, kas nad on tugevad ja kaitsevad meie huve või mitte. See kõik ootab mind ees esmaspäevast.

Maailm taasrelvastub ja uuendab sõjamoona - millised on väikse Eesti võimalused saada soodsaid ja kiireid lepinguid?

Väikese riigi eelised on täitsa suured: olla mobiilne. Siin on kindlasti paar olulist aspekti. Esimene on partnersuhted suurte riikidega, aga teine väga tähtis punkt on ikkagi meie võime teha häid lepinguid ja meil on häid lepinguid RKIK-is. Sellega tuleb jätkata.

Kindlasti üks asi, mis tuleb esimesena ette võtta, on vaadata üle kõik see, mida riigikontroll on öelnud ja parandada olukorda, aga samas on ka minu üks ülesanne tagada RKIK-is töörahu. Inimesed on olulised, sest inimesed teevad lepinguid ja inimesed peavad pidama läbirääkimisi.

Pool aastat on olnud keskus ilma peadirektorita. Kas lähimeeskonnas tulevad ka muutused?

Mulle teadaolevalt on kõik need kuud juhtinud RKIK-i väga pädev inimene koos väga tugeva meeskonnaga. Kaitseministeerium on panustanud väga palju nende aitamisele ja ma usun, et uute inimeste valik ootab mind alles ees, kui see üldse vajalik on.