X!

Vaher: kõigepealt vaatame üle, mida riigikontroll RKIK-ile ette heitis

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Uus riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher sõnas "Aktuaalses kaameras", et plaanib esimesena asjana vaadata üle murekohad, mis riigikontroll oma raportis keskuse hangete kohta välja tõi. Lisaks plaanib Vaher arendada suhteid nii RKIK-is kui ka partneritega.

Miks te otsustasite RKIK-i tööle minna? Milline on teie kokkupuude kaitsevaldkonnaga?

Mina kandideerisin juba mõnda aega tagasi eesmärgil aidata Eestit. Ma olen Eesti patrioot ja huvitun kaitsevaldkonnast. Ma ei ole töötanud kaitseväes, aga ma olen juhtinud Eesti suurimat riigiasutust ja töötanud peaaegu terve elu julgeolekuvaldkonnas. Seetõttu usun, et mul on riigi kaitseinvesteeringute keskusele midagi anda ja seda ma kavatsen ka teha.

Riigikontroll on öelnud, et RKIK-il on probleeme sõlmitud lepingute haldamise ja tarnitava kauba kohalejõudmise jälgimisega ning segadust on nii varade kui ka kulude arvestuses. Tööpõld on lai?

Kindlasti on see väga suur väljakutse ja ma võtan selle väärikalt vastu. Minu jaoks esimene asi, mida teha, on luua suhteid nii RKIK-i sees kui ka partneritega ja suhted ei teki niisama. Teiseks kindlasti kõik see, mis puudutab olukorrateadlikust: kus me hangetega oleme, millised on ettemakstud summad, millised on lepingud, kas nad on tugevad ja kaitsevad meie huve või mitte. See kõik ootab mind ees esmaspäevast.

Maailm taasrelvastub ja uuendab sõjamoona - millised on väikse Eesti võimalused saada soodsaid ja kiireid lepinguid?

Väikese riigi eelised on täitsa suured: olla mobiilne. Siin on kindlasti paar olulist aspekti. Esimene on partnersuhted suurte riikidega, aga teine väga tähtis punkt on ikkagi meie võime teha häid lepinguid ja meil on häid lepinguid RKIK-is. Sellega tuleb jätkata.

Kindlasti üks asi, mis tuleb esimesena ette võtta, on vaadata üle kõik see, mida riigikontroll on öelnud ja parandada olukorda, aga samas on ka minu üks ülesanne tagada RKIK-is töörahu. Inimesed on olulised, sest inimesed teevad lepinguid ja inimesed peavad pidama läbirääkimisi.

Pool aastat on olnud keskus ilma peadirektorita. Kas lähimeeskonnas tulevad ka muutused?

Mulle teadaolevalt on kõik need kuud juhtinud RKIK-i väga pädev inimene koos väga tugeva meeskonnaga. Kaitseministeerium on panustanud väga palju nende aitamisele ja ma usun, et uute inimeste valik ootab mind alles ees, kui see üldse vajalik on.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Margus Saar

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

21:37

Setod pidasid talsipühasid

21:33

Vaher: kõigepealt vaatame üle, mida riigikontroll RKIK-ile ette heitis

21:26

Kalurid küsisid riigilt taas luba hävitada rohkem kormorane

21:16

Ida-Virumaa õpetajate palgatoetus võib hilineda

21:11

Raik: Euroopa võiks võtta tugevama hoiaku suhetes USA-ga

21:10

Neljapäeval on ilm päikseline

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:56

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

08:55

Venemaa saatis Venezuelaga seotud põgeneva tankeri juurde allveelaeva

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

19:47

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla Uuendatud

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

12:25

Parempoolsed soovivad alampalga kaotamist Uuendatud

10:27

Vikipedist: vabatahtlikel on raske Vikipeediat Vene propaganda eest kaitsta

13:42

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

10:20

Tallinn Kaubamaja ostab Škoda edasimüüjad Rohe Auto ja SKO Motorsi

12:17

Iraani meeleavaldused paisuvad aina suuremaks

ilmateade

loe: sport

22:04

Suurepäraselt alustanud Cramo kaotas Valmierale, Pärnu ja TalTech võidukad Uuendatud

22:03

ETV spordisaade, 7. jaanuar

21:39

Eesti käsipallikoondis alistas EM-valiksarja eelkvalifikatsioonis Küprose

20:49

Tormis Laine ei jõudnud Madonna di Campiglio slaalomis finišisse

loe: kultuur

20:51

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

18:36

Kristjan Kannukene avas Viimsi Artiumis kümme aastat küpsenud projekti

18:25

Tallinnas Õpetajate majas avati Jüri Arraku ülevaatenäitus

18:13

Kumu dokumentaali programmijuht: filmid peavad üllatama, mitte olema turvalised

loe: eeter

20:51

90. sünnipäeva tähistav Raimonds Pauls: Eesti on õigesti elamise eeskuju

15:33

Kaschan: Ikstena tõi ühe pere naiste lood niivõrd rikkalikult esile

15:02

Virmaliste giid: üha rohkem kihlutakse tantsivate virmaliste all

12:54

Psühholoog: vaimse tervise kriis läheb Eesti tööandjatele kalliks maksma

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (07.01.2026 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (07.01.2026 15:00:00)

14:30

Eesti võtab üle direktiivi, võimaldab blokeerida ajakirjanike vaigistamiseks esitatud hagi

14:20

Vaatlejate hinnangul seab Venezuelas toimunu ohtu ka Iraani liidrite positsiooni

12:20

Raadiouudised (07.01.2026 12:00:00)

10:55

Ministeerium kõrgtaseme keeleeksami tulemusi otseselt keelekursuste kvaliteediga ei seoks

10:50

Allikad: USA survestab Taanit, et too Gröönimaa ära müüks

10:45

Hinnad tõusid detsembris aastases võrdluses 4,1 protsenti

10:40

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

09:25

Raadiouudised (07.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo