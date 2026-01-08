X!

Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta

Ulatuslikud Venemaa droonirünnakud jätsid Ukraina Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti elektrita. Kiiev teatas hiljem, et Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 8. jaanuaril kell 11.59:

- Venemaa droonirünnakud jätsid kaks Ukraina oblastit elektrita;

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula.

Venemaa droonirünnakud jätsid kaks Ukraina oblastit elektrita

Ulatuslikud Venemaa droonirünnakud jätsid Ukraina Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti elektrita. Kiiev teatas hiljem, et Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta.

Nagu ka eelmistel talvedel, on Venemaa hoogustanud rünnakuid Ukraina energiaobjektidele, põhjustades kütte- ja veekatkestusi, mis on Kiievi ja selle liitlaste sõnul tahtlik strateegia tsiviilelanikkonna kurnamiseks.

"Vaenlane korraldas ulatusliku droonirünnaku mitme oblasti energiataristule," teatas riigiettevõte Ukrenerho kolmapäeval veidi enne südaööd.

"Selle tulemusena on enamik tarbijaid Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblastites, sealhulgas oblastikeskustes, elektrita jäänud," lisas Ukrenerho.

Dnipropetrovski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Vladõslav Haivanenko sõnul sai rünnakus kahjustada oblasti kriitilise tähtsusega energiataristu.

"Olukord on keeruline. Kuid niipea, kui julgeolekuolukord lubab, alustavad energeetikud taastamistöödega," postitas ta Telegramis.

Zaporižžjas taastati kuberner Ivan Fedorovi sõnul elektrivarustus "võtmetähtsusega objektidel", kuid enamik tarbijaid oli endiselt elektrita.

"Töötame ööpäevaringselt, et taastada elekter kõigile tarbijatele nii kiiresti kui võimalik," ütles kuberner.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis veel ühe asula

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Novomarkovo nimelise asula, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 255 kokkupõrget, kusjuures Pokrovski suunal toimus 72 kokkupõrget.

Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul 12 vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 15 korda. Kramatorski suunas tegi vaenlane üheksa rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. Kostjantõnivka suunas ründas vaenlane 19 korda. Huljaipole ümbruses toimus 37 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda. 

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1400 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 215 900 (võrdlus eelmise päevaga +1400);

- tankid 11 521 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 23 874 (+9);

- suurtükisüsteemid 35 874 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1596 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1269 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 102 074 (+225);

- tiibraketid 4137 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 73 336 (+112);

- eritehnika 4037 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

