X!

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

Välismaa
USA-s Atlantas narkokurjategijatelt konfiskeeritud fentanüül ja sularaha.
USA-s Atlantas narkokurjategijatelt konfiskeeritud fentanüül ja sularaha. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ERIK S. LESSER
Välismaa

Holland ei tee enam Ameerika Ühendriikidega koostööd narkokaubanduse vastases võitluses Kariibi mere rahvusvahelistes vetes ning USA sõjalises operatsioonis Southern Spear osalenud laevad toodi tagasi Hollandile kuuluvate saarte vetesse. Neljapäeval arutab Hollandi parlamendi esindajatekoda olukorda Venezuelas ja julgeolekuriske Hollandile.

Sel nädalal Arubal visiidil viibinud kaitseminister Ruben Brekelmans ütles Hollandi ajalehele Trouw, et USA sõjaline operatsioon käib täielikult Washingtoni kontrolli all ja hõlmab kahtlaste laevade sõjalist neutraliseerimist merel. Hollandile selline lähenemine ei sobi, mistõttu taandub ta sellest ega paku USA-le enam rajatisi ega ressursse.

Eelmisel kuul avaldatud riiklikus strateegilises julgeolekupoliitikas märgitakse, et USA on oma senist poliitikat muutnud ja keskendub sõjalisele tegevusele narkokartellide vastu.

Viimastel kuudel on ameeriklased merel hävitanud vähemalt 36 laeva, tappes nende pardal olnud 115 inimest. Alused hävitati ilma kohtuprotsessita ja ilma kindlate tõenditeta, et laevad kindlasti narkootikume vedasid.

Hollandi õigusruum töötab teistmoodi, narkootikumidega seotud vahistamised ja süüdistuste esitamine käivad selge protseduuri järgi.

Senine Hollandi koostöö Kariibi mere rahvusvahelistes vetes tähendas, et narkootikumide või kahtlusaluste avastamisel ja vahistamisel anti need USA-le välja.

Paljudel juhtudel teenisid Hollandi laevadel ameeriklased. Nüüd muudab kaitseministeerium oma sõnul rõhuasetust ja mereväe laev leiab kasutust muudel eesmärkidel, näiteks piirkonna julgeoleku tagamisel. 

Teabevahetus USAga jätkub

Ka teised riigid on koostööd ameeriklastega piiranud, kuna kardetakse, et jagatavat teavet kasutatakse sõjalisteks operatsioonideks, mis võivad olla vastuolus rahvusvahelise õiguse ja inimõigustega.

Prantsusmaa on avalikult distantseerunud USA sõjalistest narkooperatsioonidest väljaspool rahvusvahelist ja õiguslikku raamistikku. Euroopa Liidus on kokku lepitud, et liikmesriigid ei jaga andmeid, mis võiksid kaasa aidata surmavatele operatsioonidele merel.

Aruba asub Venezuelast umbes 30 kilomeetri kaugusel. Nii Aruba kui ka Curaçao võivad sattuda ohtu, kui olukord Venezuela ümber sõjaliselt eskaleerub. Esindajatekoda on sellise stsenaariumi pärast juba pikka aega muret tundnud.

Saared kuuluvad Hollandi võimu alla, kuid neil ei ole kaitseväge. Antillidel paikneb praegu kolm Hollandi sõjalaeva.

Teisalt on Holland Ameerika Ühendriikide liitlane piirkonnas.

Venezuela on suhtunud Hollandisse ja selle sõjalisse kohalolekusse Kariibi merel kahtlustavalt.

Olgugi, et Holland jagab ise ameeriklastega infot, pole ameeriklased oma luureandmeid nendega vaatamata küsimisele jaganud. Nii pole ka valitsusel aimu riskidest, milleks saarte kaitsmisel valmistuda tuleks.

USA sõjaväel on lubatud kasutada Curaçaol ja Arubal asuvaid lennuvälju, kuigi sõjalennukid seal lubatud ei ole. Sealt tehakse peamiselt luurelende Venezuela ranniku lähedal narkolaevade tuvastamiseks.

Toimetaja: Margitta Otsmaa, Mirjam Mäekivi

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:36

Pensionifondidest olid mullu suurima tootlusega LHV fondid Uuendatud

16:32

OECD lihtsustas globaalseid miinimummaksu reegleid

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

16:14

Soomel on Euroopa Liidu suurim töötuse määr

15:54

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

15:35

Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

15:30

Vene rünnakud jätsid Ukrainas miljon inimest vee ja kütteta Uuendatud

15:23

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07.01

USA võttis Venezuelaga seotud Vene lipu all sõitva tankeri oma kontrolli alla Uuendatud

15:30

Britid aitasid USA-l hõivata tankeri ja võtavad sihikule Vene varilaevastiku Uuendatud

09:55

Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist Uuendatud

06:24

Graham: Trump toetab nüüd sanktsioonide paketi eelnõu Moskva vastu

07.01

"Pealtnägija": Swedbank teenindas kahtlaseid oligarhe arvatust märksa kauem

07.01

Siim Pohlak müüs maha TRE raadio ja lahkub valdkonnast

13:50

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu Uuendatud

04:39

Eraisikute vaheliste teenuste sotsiaalmaksu korrastus jõudis valitsusse

07.01

Naislaskesuusatajate sprindisõit toodi päeva võrra ettepoole

09:12

USA-s Minnesotas lasi immigratsiooniametnik maha naise

ilmateade

loe: sport

16:29

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23. Uuendatud

15:54

Hussarid võistlevad laupäeval murdmaajooksu MM-il

15:23

Ford teenis Dakari rallil kolmikvõidu, liidrina jätkab Lategan

14:48

Alex Matthias Tamm siirdub Šotimaa kõrgliigasse

loe: kultuur

15:33

Ekraaninäitlejate gildi auhinnagalal püüab enim auhindu "Üks võitlus teise järel"

13:35

Ain Mäeots lahkus Vanemuise teatrist

13:29

"Püha Sõprus" on jaanuaris pühendatud Sundance'i filmifestivalile ja Robert Redfordile

13:17

Headreadi raamatuaasta blogi: Brigitta Davidjantsi "Plahvatus nätsuputkas ja teisi jutte"

loe: eeter

14:57

Aasta kokaraamatu autor: maitsev tatra-lõhe salat valmib minutitega

12:12

Treener: intervallkõndimine pakub lihtsat viisi igapäevase liikumise suurendamiseks

12:09

Ivo Linna: see, millest ma laulan, ongi minu maailm

10:53

Krõbedate külmakraadide eest kaitseb läbimõeldud riietumine

Raadiouudised

15:20

Valitsus kinnitas õpetajate töötasu alammääraks 1970 eurot

15:20

Raadiouudised (08.01.2026 15:00:00)

13:05

Minneapolises lasi immigratsiooniametnik maha naise

12:50

Tartu ülikooli arheoloogid uurivad küttimise ja koriluse rolli rahvastiku kiires kasvus

12:40

Mihkelson: Eestile on oluline tugeva liitlasruumi püsimine

12:40

Reedel tuul tugevneb ja ilm läheb veelgi külmemaks

12:25

Raadiouudised (08.01.2026 12:00:00)

09:55

Loomakaitsjad tahavad loomapidamise keeluga inimeste registrit

09:50

Külm ilm püsib

09:20

Raadiouudised (08.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo