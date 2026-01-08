Holland loobus koostööst USA-ga narkovastases võitluses Kariibi merel

Holland ei tee enam Ameerika Ühendriikidega koostööd narkokaubanduse vastases võitluses Kariibi mere rahvusvahelistes vetes ning USA sõjalises operatsioonis Southern Spear osalenud laevad toodi tagasi Hollandile kuuluvate saarte vetesse. Neljapäeval arutab Hollandi parlamendi esindajatekoda olukorda Venezuelas ja julgeolekuriske Hollandile.

Sel nädalal Arubal visiidil viibinud kaitseminister Ruben Brekelmans ütles Hollandi ajalehele Trouw, et USA sõjaline operatsioon käib täielikult Washingtoni kontrolli all ja hõlmab kahtlaste laevade sõjalist neutraliseerimist merel. Hollandile selline lähenemine ei sobi, mistõttu taandub ta sellest ega paku USA-le enam rajatisi ega ressursse.

Eelmisel kuul avaldatud riiklikus strateegilises julgeolekupoliitikas märgitakse, et USA on oma senist poliitikat muutnud ja keskendub sõjalisele tegevusele narkokartellide vastu.

Viimastel kuudel on ameeriklased merel hävitanud vähemalt 36 laeva, tappes nende pardal olnud 115 inimest. Alused hävitati ilma kohtuprotsessita ja ilma kindlate tõenditeta, et laevad kindlasti narkootikume vedasid.

Hollandi õigusruum töötab teistmoodi, narkootikumidega seotud vahistamised ja süüdistuste esitamine käivad selge protseduuri järgi.

Senine Hollandi koostöö Kariibi mere rahvusvahelistes vetes tähendas, et narkootikumide või kahtlusaluste avastamisel ja vahistamisel anti need USA-le välja.

Paljudel juhtudel teenisid Hollandi laevadel ameeriklased. Nüüd muudab kaitseministeerium oma sõnul rõhuasetust ja mereväe laev leiab kasutust muudel eesmärkidel, näiteks piirkonna julgeoleku tagamisel.

Teabevahetus USAga jätkub

Ka teised riigid on koostööd ameeriklastega piiranud, kuna kardetakse, et jagatavat teavet kasutatakse sõjalisteks operatsioonideks, mis võivad olla vastuolus rahvusvahelise õiguse ja inimõigustega.

Prantsusmaa on avalikult distantseerunud USA sõjalistest narkooperatsioonidest väljaspool rahvusvahelist ja õiguslikku raamistikku. Euroopa Liidus on kokku lepitud, et liikmesriigid ei jaga andmeid, mis võiksid kaasa aidata surmavatele operatsioonidele merel.

Aruba asub Venezuelast umbes 30 kilomeetri kaugusel. Nii Aruba kui ka Curaçao võivad sattuda ohtu, kui olukord Venezuela ümber sõjaliselt eskaleerub. Esindajatekoda on sellise stsenaariumi pärast juba pikka aega muret tundnud.

Saared kuuluvad Hollandi võimu alla, kuid neil ei ole kaitseväge. Antillidel paikneb praegu kolm Hollandi sõjalaeva.

Teisalt on Holland Ameerika Ühendriikide liitlane piirkonnas.

Venezuela on suhtunud Hollandisse ja selle sõjalisse kohalolekusse Kariibi merel kahtlustavalt.

Olgugi, et Holland jagab ise ameeriklastega infot, pole ameeriklased oma luureandmeid nendega vaatamata küsimisele jaganud. Nii pole ka valitsusel aimu riskidest, milleks saarte kaitsmisel valmistuda tuleks.

USA sõjaväel on lubatud kasutada Curaçaol ja Arubal asuvaid lennuvälju, kuigi sõjalennukid seal lubatud ei ole. Sealt tehakse peamiselt luurelende Venezuela ranniku lähedal narkolaevade tuvastamiseks.