X!

Tallinna võimuliit jõudis linnaeelarve läbirääkimistega lõpule

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna koalitsioon lõpetas laupäeval eelarveläbirääkimised. Teisipäeval kinnitab pealinna eelarve linnavalitsus ning tänavuse eelarve esimene lugemine volikogus on 22. jaanuaril.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) ütles, et eelarve maht on sarnane eelmisele aastale – kulude maht on umbes 1,3 miljardit eurot. Täpsed numbrid  selguvad siis, kui tehniliselt on eelarve read üle kontrollitud ja eelarve linnavalitsuses kinnitatud.

Linnapea sõnul on eelarves otsitud kokkuhoiu võimalusi.

"Meie plaan on see, et suuri lausalisi koondamisi ei tule. Aga koosseisud vaatame üle – seal, kus on vaja, me vähendame töökohtade arvu, ja seal, kus on vaja, me seda suurendame, et tulla paremini toime heakorra ja turvalisusega," lausus Raudsepp.

Linnasüsteemis töötajaid ootab palgatõus.

"Linnasüsteemis töötab ju ligemale 20 000 inimest – kuni haiglaarstideni välja. Kui on olnud mitmel aastal olukord, kus ei ole palkasid tõstetud, siis loomulikult linn tööandjana peab käima turutingimustega kaasas;" ütles Raudsepp.

Abilinnapea Tiit Teriku (Keskerakond) sõnul ei pääse linn sellel aastal ka laenu võtmisest, kuid võimaliku laenu suurust ta ei nimetanud.

"Me vaatame üle neid numbreid, millises mahus me peame laenu võtma. Loomulikult me peame ka varasemaid laene teenindama Nii et siin on oluline jälgida seda, et Tallinna linnas tulevad ka 2027. ja 2028. aasta, et me ei teeks täna selliseid laenuotsuseid, mis järgmised aastad linna laenuvõimekuse osas lukku kirjutaks," lausus Terik.

Investeeringud vähendatakse ligi  kokku ligi 100 miljoni euro võrra. Linnapea sõnul kuuluvad nende hulka ka investeeringute lisataotlused, mille on eelarvele esitanud erinevad linnaametid. Teriku sõnul võib edasi lükkuda näiteks ühishoidla ehitus, mis läheks maksma mitukümmend miljonit.

"Jah, arhitektid on teinud head tööd. Me saame välja tulla ettepanekute ja eskiisidega. Aga kas me jõuame ka reaalselt betoonini 2026., 2027. aastal, see on üks küsimus, mille osas mul väga suurt optimismi ei ole," ütles Terik.

Pealinnas opositsioonis olev Reformierakond peab probleemiks investeeringute edasi lükkamist ja ärajätmist.

"See on suurim murepunkt, mis on avalikest sõnumitest tekkinud. Mida see 100 miljonit tähendab – investeeringud on areng. Ja see on arengu pausile panek. Ja see kindlasti ei ole toimekate Tallinna inimeste huvides," lausus Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henri Arras.

Eelarve esimene lugemine on volikogus 22. jaanuaril.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:37

Soojad talved on suusavarustuse valiku poodides napiks muutnud

18:36

Kaitseinvesteeringute keskus otsib kaitseväe Narva linnaku ehitajat

18:35

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

18:32

Tallinna võimuliit jõudis linnaeelarve läbirääkimistega lõpule

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu laupäeval autosõidust loobuda Uuendatud

18:24

Ukraina droonirünnak süütas naftahoidla Volgogradi oblastis Uuendatud

09.01

Terras: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel pileti eest maksma

09.01

Ühendriigid hõivasid Kariibi merel naftatankeri Uuendatud

12:04

Trump: USA vajab Gröönimaad, sest muidu võtab selle Venemaa või Hiina Uuendatud

09:06

Trump hoiatas uuesti Iraani juhtkonda

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

E-riigi akadeemia hangib Kuubale 441 000 euro eest digipöördeseadmeid Uuendatud

09.01

Kiviselg: Ukraina õhurünnakud muutuvad Venemaa jaoks üha valusamaks

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

ilmateade

loe: sport

19:30

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Schmid ERR-ile: Otepää etapp on üks hooaja tipphetki

18:45

VIDEO | Vennad Retteneggerid võtsid mõõtu mälumängus

18:17

Kuuenda liiga klubi lülitas FA Cupil tiitlikaitsja konkurentsist

loe: kultuur

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

14:17

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

13:57

"Emalõvi" pälvis kaks Läti filmiauhindade nominatsiooni

13:36

Johanna Maria Tamm ja Eeva Mägi valiti Berliini filmifestivali talentide programmi

loe: eeter

16:14

ETV2 meenutab nädalavahetusel Sulev Nõmmikut

16:03

Danel Pandre: kantri ei mahu ühte kindlasse vormi

12:45

80-ndatel Rootsi emigreerunud Rita Ahonen: kohale jõudes sain šoki

10:51

Kalamajas poodi pidav Alma Sooäär tähistas 90. sünnipäeva: see tuli nii ruttu!

Raadiouudised

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

09.01

Tallinn otsib juriidilist väljapääsu uue suurhaigla kallist projekteerimislepingust

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 12:00:00)

09.01

Laupäeval tuleb lumelisa

09.01

Raudsepp: üksnes EL-i toetusraha pole argument Tallinna investeeringuteks

09.01

Valtonen: USA viimase aja tegevus ei mõjuta kahepoolseid suhteid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo