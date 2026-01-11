X!

ERR Kupjanskis: Ukraina sõdurid ei usu, et sõda peatselt lõpeb

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Ukraina väed püüavad takistada venelaste edenemist Kupjanski piirkonnas. Sõjategevus käib seal ööpäevaringselt, vaatamata sellele, et sõdurid ei usu, et sõda peagi lõppeks.

Veel mõned päevad tagasi pidid Ukraina sõjaväelased, kellega "Aktuaalse kaamera" võttegrupp koos viibib, põgenema vaenlase eest oma positsioonidelt. Algne staap on tänaseks hävitatud ning mehed pidid uuele positsioonile asuma.

"Meieni jäi umbes 1,6 kilomeetrit. Ma nägin kaamera ülekande kaudu, kuidas nad sisenesid mopeedidega kõrvalolevasse külla. Neist meieni jäi ainult kaks põldu. Lõpuks kukkus liugpomm ja tegi meie positsiooni maatasa. Ma olin just väljas ja panin moona valmis. Liugpomm kukkus umbes 30 meetri kaugusele. Sain põrutada. Me pidime sealt lahkuma jalgsi, sest FPV-droonid hävitaks kohe igasuguse transpordivahendi," lausus Ukraina sõjaväelane Dmõtro.

"Aktuaalse kaamera" võttegrupp on praegu Harkivi oblastis Kupjanski all. Vaenlaseni on sealt umbes kuus kuni seitse kilomeetrit. Anton Aleksejev ja Tarmo Aarma läksid vägede tööd jälgima vaid üheks ööks, kuid sõdurid võivad seal olla kuni nädala.

"Inimene harjub kõigega. Siin ei ole üldse pahad tingimused. Võiks olla palju hullem, näiteks põllul. Maa all on veel enam-vähem soe," ütles Ukraina sõjaväelane Vlad.

Raske pommitamisdroon "Vampiir" võib kanda kuni 25 kilogrammi moona ehk neli suurt miini, aga mida kergem on koorem, seda kaugemale saab lennata. Kupjanski all võideldakse ilma pausideta.

"See masin ei ole mõeldud jalaväe hävitamiseks, kuid tihti saame me korraldusi tabada kahte või kolme sõdurit, kes on peidus keldris, punkris, eramajas või garaažis. Need hooned on vaja avada. et FPV-droonid pääseks sinna ligi," sõnas Dmõtro.

Kui paar aastat tagasi oli Ukraina armee droonisõjas oma vaenlasest eespool, siis nüüd on olukord muutunud.

"Me peame oma meetodid üle vaatama. Kõik on nelja aastaga muutunud. Kahjuks vaenlane areneb palju kiiremini kui meie. Meie jookseme vaenlase järel, mitte tema ei jookse meie järel," lausus Ukraina sõjaväelane Juri.

Sõdurid aga ei usu, et sõda lõpeks lähiajal.

"Ma arvan, et läheb veel kaua, vähemalt kolm-neli aastat. Muidugi see võib kõik kunagi lõppeda. Selleks on vaja, et sureks üks inimene," sõnas Dmõtro.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:56

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

22:50

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

22:25

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

22:14

Aktuaalne kaamera. Nädal

21:52

ERR Kupjanskis: Ukraina sõdurid ei usu, et sõda peatselt lõpeb

21:38

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

21:36

Esmaspäeval sajab lund ja tuiskab

21:32

"AK. Nädal" uuris, kuidas on remondimaailm aastate jooksul muutunud

21:31

"AK. Nädal": kui tugev on Eestit muu maailmaga ühendav sidevõrk?

21:24

Politoloogid: tänavused presidendivalimised toimuvad keerulisel ajal

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22:50

Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda Uuendatud

09:42

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

07:47

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

13:29

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

06:49

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

10.01

ERR Donbassis: AK võttegrupp sattus pommirünnaku tunnistajaks

19:12

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

16:21

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

16:56

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:56

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

22:25

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

21:38

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

21:14

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

loe: kultuur

16:54

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

12:52

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

loe: eeter

16:04

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

15:43

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

12:41

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

10:41

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo