ERR Kupjanskis: Ukraina sõdurid ei usu, et sõda peatselt lõpeb

Ukraina väed püüavad takistada venelaste edenemist Kupjanski piirkonnas. Sõjategevus käib seal ööpäevaringselt, vaatamata sellele, et sõdurid ei usu, et sõda peagi lõppeks.

Veel mõned päevad tagasi pidid Ukraina sõjaväelased, kellega "Aktuaalse kaamera" võttegrupp koos viibib, põgenema vaenlase eest oma positsioonidelt. Algne staap on tänaseks hävitatud ning mehed pidid uuele positsioonile asuma.

"Meieni jäi umbes 1,6 kilomeetrit. Ma nägin kaamera ülekande kaudu, kuidas nad sisenesid mopeedidega kõrvalolevasse külla. Neist meieni jäi ainult kaks põldu. Lõpuks kukkus liugpomm ja tegi meie positsiooni maatasa. Ma olin just väljas ja panin moona valmis. Liugpomm kukkus umbes 30 meetri kaugusele. Sain põrutada. Me pidime sealt lahkuma jalgsi, sest FPV-droonid hävitaks kohe igasuguse transpordivahendi," lausus Ukraina sõjaväelane Dmõtro.

"Aktuaalse kaamera" võttegrupp on praegu Harkivi oblastis Kupjanski all. Vaenlaseni on sealt umbes kuus kuni seitse kilomeetrit. Anton Aleksejev ja Tarmo Aarma läksid vägede tööd jälgima vaid üheks ööks, kuid sõdurid võivad seal olla kuni nädala.

"Inimene harjub kõigega. Siin ei ole üldse pahad tingimused. Võiks olla palju hullem, näiteks põllul. Maa all on veel enam-vähem soe," ütles Ukraina sõjaväelane Vlad.

Raske pommitamisdroon "Vampiir" võib kanda kuni 25 kilogrammi moona ehk neli suurt miini, aga mida kergem on koorem, seda kaugemale saab lennata. Kupjanski all võideldakse ilma pausideta.

"See masin ei ole mõeldud jalaväe hävitamiseks, kuid tihti saame me korraldusi tabada kahte või kolme sõdurit, kes on peidus keldris, punkris, eramajas või garaažis. Need hooned on vaja avada. et FPV-droonid pääseks sinna ligi," sõnas Dmõtro.

Kui paar aastat tagasi oli Ukraina armee droonisõjas oma vaenlasest eespool, siis nüüd on olukord muutunud.

"Me peame oma meetodid üle vaatama. Kõik on nelja aastaga muutunud. Kahjuks vaenlane areneb palju kiiremini kui meie. Meie jookseme vaenlase järel, mitte tema ei jookse meie järel," lausus Ukraina sõjaväelane Juri.

Sõdurid aga ei usu, et sõda lõpeks lähiajal.

"Ma arvan, et läheb veel kaua, vähemalt kolm-neli aastat. Muidugi see võib kõik kunagi lõppeda. Selleks on vaja, et sureks üks inimene," sõnas Dmõtro.