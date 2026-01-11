X!

Kubilius: Euroopa Liit peaks kaaluma ühendatud sõjaväeüksuse loomist

Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.
Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/RONALD WITTEK
Euroopa Liidu riigid peaksid kaaluma ühendatud sõjaväeüksuse loomist, mis võiks lõpuks asendada USA vägesid Euroopas, ütles pühapäeval Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.

Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius pakkus kontinendi paremaks kaitsmiseks välja võimaluse luua võimas, 100 000 liikmeline alaline Euroopa sõjaväeüksus.

"Kuidas me asendame 100 000 liikmelise Ameerika alalise sõjaväeüksuse, mis on Euroopa sõjaline selgroog?" küsis ta Rootsis kaitsefoorumil peetud kõnes.

Ettepanek tehti ajal, mil USA president Donald Trump on suurendanud NATO liitlaste seas hirmu Washingtoni usaldusväärsuse pärast, väites, et soovib Gröönimaa üle võtta.

Mure Trumpi pühendumuse pärast Euroopale on juba ajendanud riike suurendama jõupingutusi oma sõjaväe tugevdamiseks Venemaa ohu taustal.

Ideed keskse Euroopa armee loomisest on ringelnud juba aastaid, kuid pole suures osas toetust leidnud, kuna riigid on ettevaatlikud kontrolli loovutamise suhtes oma sõjaväe üle.

USA on survestanud oma Euroopa liitlasi võtma üha enam vastutust oma julgeoleku eest ja vihjanud võimalusele, et võib Hiinale keskendumiseks vägesid Euroopast ümber paigutada.

"Sellistel aegadel ei tohiks me põgeneda kõige pakilisemate küsimuste eest, mis puudutavad meie institutsionaalset kaitsevalmidust," ütles endine Leedu peaminister Kubilius.

Oma kõnes toetas Kubilius ka võtmeriikidest – sealhulgas potentsiaalselt Suurbritanniast – koosneva Euroopa Julgeolekunõukogu loomist, mis aitaks kontinendil oma kaitse kohta kiiremini otsuseid langetada.

"Euroopa Julgeolekunõukogu võiks koosneda peamistest alalistest liikmetest ja mitmest roteeruvast liikmest. Kokku oleks liikmeid umbes 10–12 ning nende ülesanne oleks arutada kõige olulisemaid kaitseküsimusi," ütles ta.

Kubilius lisas, et sellise organi esmane fookus peaks olema Ukraina sõja dünaamika muutmine, tagamaks, et Kiiev sõda ei kaotaks.

"Meil peab olema selge vastus – kuidas EL seda stsenaariumi muudab. See on põhjus, miks me vajame Euroopa Julgeolekunõukogu kohe praegu!" rõhutas Kubilius.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

