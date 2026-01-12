X!

Lund sajab sel nädalal vähem, kuid ööd on krõbedamad

Foto: Siim Lõvi /ERR
Teisipäeval on ilm pilves selgimistega ja külma on kuni 12 kraadi.

Öö vastu teisipäeva tuleb vahelduva pilvisusega ja oodata on kerget lumesadu. Puhub nõrk idakaare tuul, põhjarannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on 8 kuni 18 kraadi, tuulele avatud rannikul kuni 5 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Tuul puhub idakaarest 2 kuni 8, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -8 kuni -18 kraadi, tuulele avatud rannikul on -3 kuni -7 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Idakaare tuul puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis ja külma on 6 kuni 12, tuulele avatud rannikul kuni 3 kraadi.

Ööd nädala teisel poolel lähevad veelgi jahedamaks.

Kolmapäeva öösel on külma 8 kuni 18, päeval 6 kuni 12, saartel 2 kuni 5 kraadi. Päev tuleb olulise sajuta, kuid saartel ja rannikul on pinnatuisku.

Neljapäev toob saartele lund ja mandrile pinnatuisku. Öösel on külma kuni 21, läänerannikul 6 kuni 12 kraadi, päeval 5 kuni 15 kraadi.

Reede ja laupäev tulevad olulise sajuta ning jahedam on just reede, mil öised külmakraadid langevad kuni 25 kraadini, päeval on kuni 16 külmakraadi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

