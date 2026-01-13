Suri endine poliitik Heiki Kranich

Kranich sündis 9. oktoobril 1961. aastal Haapsalus.

Ta kuulus 1990. aastal Eesti Liberaaldemokraatliku Partei asutajate hulka ning valiti 1992. aastal Isamaa nimekirjas riigikokku. 1995. aastal valiti ta riigikokku juba Reformierakonna liikmena. Aastatel 1995–1999 oli ta ka Reformierakonna peasekretär.

Aastatel 1993–1998 oli Kranich Eesti Panga nõukogu liige.

1994. aastal oli Kranich Mart Laari esimese valitsuse rahandusminister ja aastatel 1999–2002 Laari teise valitsuse keskkonnaminister. Ta jätkas keskkonnaministri tööd ka Siim Kallase valitsuses.

1996. aastal esitati Kranichile süüdistus ametiseisundi kuritarvitamises ja riisumises Lääne-Eesti Panga Haapsalu filiaali direktorina 1992. aastal. Kohus mõistis ta õigeks.

Aastatel 2009–2018 oli ta Eesti Loto juhatuse esimees, seejärel aastatel 2019-2023 taas riigikogu liige. Hiljem töötas Kranich veel eraettevõtluses.

Delfi andmetel suri Kranich pärast pikka ja rasket haigust.

Eluloolised andmed: Wikipedia