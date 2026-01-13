Allikmaa: hasartmänguseaduse muutmine on õnnemäng

Allikmaa loodab, et seaduse parandused jõutakse ära menetleda aasta alguses ning kultuurkapitali eelarveauk jääb võimalikult väikseks.

"Siin ei ole tarvis rakendada päris kindlasti mitte sellist kuuekuulist etteteatamistähtaega ehk see seadus jõustub päevapealt pärast Riigi Teatajas avaldamist," ütles Allikmaa.

Lisaks kutsus Allikmaa veebikasiinosid üles siiski ka jaanuari eest riigile makse tasuma.

"Kui mängukorraldajad on hoolivad ja tõesti tahavad meie kultuuri ja sporti toetada, siis ma loodan, et nad deklareerivad [makse] ja see kaotus ei tule üldse mitte väga-väga suur, ehk niisugune pooleteist kuu laekumise ulatuses," sõnas Allikmaa.

Samas ei olnud Allikmaa liialt kindel, kas muudetud hasartmänguseadus toob kultuurkapitali jaoks kaasa ka eelarve suurenemise.

"Kui hasartmängumaksu määrasid on langetatud, mis oli selle terve seaduspaketi mõte, siis selle puhul ma olen mitmel korral öelnud, et tegemist on suhteliselt etteaimamatu õnnemänguga. Et siin võib minna väga hästi ja võib tulla päris oluline laekumiste kasv, aga mingit garantiid selles osas ei ole," seletas Allikmaa.

Allikmaa lisas, et kuigi uue seadusemuudatusega üritatakse tuua uusi hasartmängukorraldajaid Eesti registrisse, ei pruugi see siiski nii lihtne olla, kuna ka teised riigid üritavad veebikasiinosid kümne küünega enda juures hoida.

Oma eelarves pole kultuurkapital Allikmaa sõnul tulude tõusuga maksude arvelt arvestanud.

Esmaspäeval selgus, et näpuviga möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise.