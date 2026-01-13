Uueks Suurbritannia suursaadikuks Eestis saab Jo Lomas

Jo Lomas alustab tööd 2026. aasta juulikuus. Praegune suursaadik Ross Allen siirdub teisele diplomaatilisele töökohale.

Jo Lomasi selja taga on pikk karjäär ning ta liitus Briti välisministeeriumiga juba 1993. aastal. Tema karjäär hõlmab tööd välisministeeriumis ja mitmete oluliste diplomaatiliste ülesannete täitmist eri paigus üle maailma.

Nüüd määras Briti valitsus Jo Lomasi Tema Majesteedi Charles III suursaadikuks.