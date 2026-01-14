X!

Neljapäeval tuiskab ja sajab lund

Foto: Siim Lõvi /ERR
Neljapäevaks laieneb madalrõhkkonna serv üle mere. Lumesadu katab öösel saared ja laieneb hommikuks üle mandri lääneosa - sadu on tihe ja tuiskab, sest kagutuul on tugev. Päeval jõuab lumi ka Kesk-Eestisse, aga pilved muutuvad tasapisi juba õhemaks ja maa idaosas pudeneb vaid kohati kerget lund. Õhutemperatuur tõuseb vaid saartel 0 ümbrusse, mandril jääb miinustesse ja tugev tuul süvendab külmatunnet.

Reedel tugevneb idapoolse kõrgrõhuala mõju. Öösel saab mõni üksik paik veel kergeid lumepudemeid, päev on juba sajuta. Õhutemperatuur ööpäeva jooksul oluliselt ei muutu - saartel ja läänerannikul on 0 kuni -4, mandri sisealadel -5 kuni -10 kraadi, Kagu-Eestis võib püsida paar-kolm pügalat alla -10 piiri.

Eeloleval ööl on saared ja mandri läänerannik pilvised. Sajab lund ja tuiskab. Mandri sisealadel on pilvi hõredamalt, ilm sajuta, aga kohati on pinnatuisku. Puhub kagutuul 5-11, rannikul iiliti 16 m/s, saartel 20 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul kuni -10, mandri sisealadel -12 kuni -18 kraadi,

Hommikul on ülekaalus pilves ilm. Saartel pudeneb nõrka lund. Mandri läänetiivas on lumesadu tihe, teeb tuisku. Ida pool on veel selgimisi ja ilm sajuta. Puhub kagutuul 5-10, rannikul kuni 12, iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on -10 kuni -18, saartel ja läänerannikul kuni -6 kraadi.

Päev on pilvine. Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole, paiguti tuiskab, saartel tuleb ka lörtsi ja on jäiteoht, pärastlõunal sadu harveneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul iilitii kuni 17 m/s, pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni -7, vastu Läänemerd pisut üle 0, Kesk- ja Ida-Eestis -8 kuni -13 kraadi.

Homme aga varuge Lääne-Eestis aega tööle sõiduks, tuleb nii lund kui teeb tuisku.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

üles
