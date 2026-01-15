Berliin: Gröönimaa missiooni eesmärk on tõrjuda Venemaa ja Hiina ohtu

Saksamaa kaitseministeerium teatas neljapäeval, et mitme Euroopa NATO liikmesriigi luuremissiooni eesmärk Gröönimaal on uurida võimalusi julgeoleku tagamiseks, pidades silmas Venemaa ja Hiina ohtu Arktikas.

Saksamaa ja teised riigid teatasid missioonist kolmapäeval, vahetult pärast seda, kui Washingtonis aset leidnud kõnelustel USA, Taani ja Gröönimaa esindajate vahel ei suudetud lahendada põhimõttelist lahkarvamust saare üle.

Saksa kaitseministeerium märkis kolmapäeval, et 13-liikmelise Bundeswehri meeskonna eesmärk on aidata uurida raamtingimusi võimalikeks sõjalisteks panusteks toetamaks Taanit piirkonna julgeoleku tagamisel.

Berliini neljapäevases avalduses ei mainitud Donald Trumpi avaldusi seoses Taani autonoomse territooriumi hõivamise sooviga, kuid ministeerium kordas USA seisukohta, et peamist piirkondlikku ohtu kujutavad endast Venemaa ja Hiina.

Kaitseminister Boris Pistoriuse sõnul kasutavad Venemaa ja Hiina Arktikat üha enam sõjalistel eesmärkidel, seades sellega ohtu transpordi-, side- ja kaubandusvabaduse.

"NATO ei luba seda ning jätkab reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kaitsmist. Minu jaoks on ülioluline, et me koordineeriksime Taani juhitava ühise luuremissiooni ajal Gröönimaal oma tegevust NATO-siseselt väga tihedalt, eriti oma USA partneritega," ütles Pistorius.

Ministeeriumi teatel toimub ühismissioon Taani kutsel ning selle eesmärk on koguda põhiteavet kohalike tingimuste kohta operatiiv- ja väljaõppevõimaluste jaoks.

Ministeeriumi avalduse kohaselt lendab Saksamaa üksus esmalt neljapäeval Taani Karupi lennubaasi, kust Euroopa liitlased lendavad reedel Taani tsiviillennukiga koos Gröönimaale.

"Meie vaatenurgast on see ühine lend tugev märk meie ühtsusest," ütles Pistorius.