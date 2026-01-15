X!

Berliin: Gröönimaa missiooni eesmärk on tõrjuda Venemaa ja Hiina ohtu

Välismaa
Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius
Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN MACDOUGALL
Välismaa

Saksamaa kaitseministeerium teatas neljapäeval, et mitme Euroopa NATO liikmesriigi luuremissiooni eesmärk Gröönimaal on uurida võimalusi julgeoleku tagamiseks, pidades silmas Venemaa ja Hiina ohtu Arktikas.

Saksamaa ja teised riigid teatasid missioonist kolmapäeval, vahetult pärast seda, kui Washingtonis aset leidnud kõnelustel USA, Taani ja Gröönimaa esindajate vahel ei suudetud lahendada põhimõttelist lahkarvamust saare üle.

Saksa kaitseministeerium märkis kolmapäeval, et 13-liikmelise Bundeswehri meeskonna eesmärk on aidata uurida raamtingimusi võimalikeks sõjalisteks panusteks toetamaks Taanit piirkonna julgeoleku tagamisel.

Berliini neljapäevases avalduses ei mainitud Donald Trumpi avaldusi seoses Taani autonoomse territooriumi hõivamise sooviga, kuid ministeerium kordas USA seisukohta, et peamist piirkondlikku ohtu kujutavad endast Venemaa ja Hiina.

Kaitseminister Boris Pistoriuse sõnul kasutavad Venemaa ja Hiina Arktikat üha enam sõjalistel eesmärkidel, seades sellega ohtu transpordi-, side- ja kaubandusvabaduse.

"NATO ei luba seda ning jätkab reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kaitsmist. Minu jaoks on ülioluline, et me koordineeriksime Taani juhitava ühise luuremissiooni ajal Gröönimaal oma tegevust NATO-siseselt väga tihedalt, eriti oma USA partneritega," ütles Pistorius.

Ministeeriumi teatel toimub ühismissioon Taani kutsel ning selle eesmärk on koguda põhiteavet kohalike tingimuste kohta operatiiv- ja väljaõppevõimaluste jaoks.

Ministeeriumi avalduse kohaselt lendab Saksamaa üksus esmalt neljapäeval Taani Karupi lennubaasi, kust Euroopa liitlased lendavad reedel Taani tsiviillennukiga koos Gröönimaale.

"Meie vaatenurgast on see ühine lend tugev märk meie ühtsusest," ütles Pistorius. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (15.01.2026 15:00:00)

15:25

Aafrika jalgpallimeistri selgitavad Maroko ja Senegal

15:24

Hasartmängukorraldajate vabatahtlik maksu maksmine võib osutuda keerukaks

15:10

Berliin: Gröönimaa missiooni eesmärk on tõrjuda Venemaa ja Hiina ohtu

15:05

VAATA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis? Uuendatud

14:58

Eesti panustab Gröönimaal toimuvasse õppusesse Uuendatud

14:53

Eesti ja Läti taevas sähvis kolmapäeva õhtul haruldane boliid

14:49

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:42

HS: Soome tuuleparkide tootmisprognoosid pole viimastel päevadel pidanud paika

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11:15

Trump: Putin on valmis rahuleppeks, kuid Zelenski on takistuseks Uuendatud

00:31

Isikliku rekordi uisutanud Petrõkina asus lühikava järel liidriks Uuendatud

13.01

Helsingi Vantaa lennujaamas toimus õnnetus, kannatanuid pole

14.01

Kümnetelt inimestelt ettemaksu võtnud hambaarst kadus ning jättis patsiendid hooleta

07:00

Kallas EL-i seadusandjatele: maailmas toimuv ajab jooma

14.01

Raul Eamets: Eestil on viis aastat, et rahvastiku kahanemine ümber pöörata

14.01

Taani suurendab sõjalist kohalolu Gröönimaal Uuendatud

09:39

USA võimud: naise maha lasknud ICE-i agendil tekkis sisemine verejooks

14.01

Tallinna linnavõim lõpetab mitmed rohepöördega seotud tegevused

14.01

Rahutused Iraanis: õhus on USA sõjalise sekkumise märgid Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:25

Aafrika jalgpallimeistri selgitavad Maroko ja Senegal

15:05

VAATA OTSE | Kas Eesti teatemeeskond jätkab heas hoos ka Ruhpoldingis? Uuendatud

14:49

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

14:10

TÄNA OTSE | EM-i esimesed medalivõitjad selguvad paarissõidus

loe: kultuur

14:43

Arvo Pärdi keskus annab sel aastal välja kolm residendistipendiumit

14:19

Aasta esimese "Plekktrummi" külaline on Carolina Pihelgas

13:18

Bandcamp keelas oma platvormil AI-muusika, mis Spotify edetabelitesse hiilib

10:04

Narva muuseum alustab tööstuspärandi avahoidla rajamist

loe: eeter

13:44

Jooksutreener: talvel väljas joostes tuleb vältida jääd ja lumepudru

12:26

Nahaarst: külmal ajal peavad kõik nägu kreemitama

12:23

Tanel-Eiko Novikov: elu parim sünnipäevakink oli osalemine trummikatsetel

08:13

Tõnu Trubetsky: kahjuks ei osanud me populaarsuse tipus rahast lugu pidada

Raadiouudised

13:05

Osa Tondi kasarmutest ootab veel kordategemist

12:35

Hoiu-laenuühistutele uusi nõudeid seadev eelnõu läbis riigikogus teise lugemise

12:30

Reedene päev tuleb sajuta

12:25

Raadiouudised (15.01.2026 12:00:00)

11:15

Prantsuse julgeolekunõukogu arutab Gröönimaa teemat ja Iraani olukorda

10:05

Taani ja USA loovad töörühma Gröönimaa tuleviku arutamiseks

09:55

Narva paneb eakate kukkumisi ennetama heaolumeistri

09:50

Lumesadu liigub Lääne-Eestist ida poole

09:25

Raadiouudised (15.01.2026 09:00:00)

14.01

Päevakaja (14.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo