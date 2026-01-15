Valitsus ei välista tasuta ühistranspordi jätkumist lastele ja pensionäridele

Valitsus soovib ühistranspordireformiga nelja aasta jooksul kokku hoida kuni 25 miljonit eurot. Peamiselt tuleks see raha liinivõrgu ümberkorraldustest, sealhulgas osade maakonnaliinide sulgemisest. Pensionäridele ja lastele kehtestatakse tõenäoliselt sümboolne pilet, mis ühistransporti lisaraha ei too.

Neljapäeva hommikul kogunes Stenbocki maja ette Keskerakonna meeleavaldusele mõnikümmend inimest, kes on vastu tasulise ühistranspordi kehtestamisele lastele ja pensionäridele.



"Arvestades olukorda, kus on kehtestatud ka automaks, siis mida rohkem me suudame ühistransporti raha tagada, seda parem on ja loomulikult me peaksime tagama inimestele tasuta sõidu, olenemata vanusest. Praegune valitsus on võtnud suuna, kus maksustatakse nii autosõitu kui ühiskondlikku transporti," ütles riigikogu liige Lauri Laats (Keskerakond).

Eelmisel nädalal valitsuse kabinetiistungil tutvustatud ühistranspordireformi kava järgi peaksid lapsed ja pensionärid tulevikus maakonnabussides sõitmiseks ostma 15-20-eurose kuukaardi või 50-60-sendise üksikpileti. Peaminister Kristen Michali (Reformierakond) sõnul pole need summad aga lukus ja pileti kehtestamise laiem eesmärk polnud raha kogumine. Pigem sooviti teada saada, kes ja kus liigub.

"Ma olen öelnud ja minister Terras on ka nüüd hilisemalt välja öelnud, et see võib ka olla nulleurone pilet või üheeurone kuupilet, et kellelgi rahalist muret ei tekiks- lastele ja pensionäridele - ja kui on teada, kes ja kus liigub, siis on võimalik muuta see liinivõrk optimaalsemaks," lausus Michal.

Michali kinnitusel ollakse valitsuses üksmeelel, et ühistranspordireformi on vaja ja sellega liigutakse kindlasti edasi. Samas on üksikasjad vaja veel läbi vaielda. Sealhulgas, kuidas hoida nelja aasta jooksul kokku kuni 25 miljonit eurot.

"Me peame vaatama tervikuna, kuidas me seda ülejäänud kokkuhoidu sisustame, kas siis riigieelarve abiga või siis ka liinivõrgu ülevaatamisega, ühtlasi ka ühistranspordikeskustega koostööd tehes seda asja efektiivistades," sõnas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras (Eesti 200).

"Kokkuhoid tulebki saavutada sellega, et vaadatakse üle, kuidas liinivõrk kujuneb ja tegevusi tehakse, et võib-olla ei õnnestu ka kogu kokkuhoidu saavutada. Ega me täna ette ei tea. Kõigepealt plaanime ära, milline see optimaalne liinivõrk on ja kui see kokkuhoid tuleb, siis ikkagi selle arvelt, et tühjana sõitvaid või mittevajalikke liine saab sulgeda," sõnas Michal.

Michali sõnul võib teatud kohtades ka liine juurde tulla. Olulist rolli mängib ka raudteetaristu valmimine.

"Siin peaks just kokku rohkem siduma bussi- ja raudteetransporti. Praegu on nad pigem eraldi käsitletud. Kui nüüd raudteetaristus saavad need elektrifitseerimistööd tehtud, siis on hoopis uus olukord - meil on rohkem ronge. Siis on eriti oluline just need bussi- ja raudteeliinid kokku panna," ütles taristuminister Kuldar Leis.

Välistatud ei ole ka teatud ühistranspodikeskuste liitmine ja nõudepõhise transpordi juurutamine hajaasustusega piirkondades.