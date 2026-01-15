USA arestis Kariibi merel veel ühe tankeri
USA võttis sihikule musta naftaturgu teenindava varilaevastiku ja arestis Kariibi merel veel ühe tankeri
Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna eest vastutav väejuhatus teatas sotsiaalmeedias, et merejalaväelased ja mereväelased pidasid tankeri Veronica kinni.
Ka sisejulgeolekuminister Kristi Noem kinnitas, et USA arestis veel ühe tankeri. Tegemist on juba kuuenda tankeriga, mille USA on viimastel nädalatel arestinud.
Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026
Toimetaja: Karl Kivil