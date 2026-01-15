USA arestis Kariibi merel veel ühe tankeri

Kesk- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna eest vastutav väejuhatus teatas sotsiaalmeedias, et merejalaväelased ja mereväelased pidasid tankeri Veronica kinni.

Ka sisejulgeolekuminister Kristi Noem kinnitas, et USA arestis veel ühe tankeri. Tegemist on juba kuuenda tankeriga, mille USA on viimastel nädalatel arestinud.