X!

USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

Välismaa
USA relvajõudude avaldatud foto tankerist Sagitta.
USA relvajõudude avaldatud foto tankerist Sagitta. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / US SOUTHERN COMMAND
Välismaa

USA sõjavägi teatas teisipäeval Kariibi mere piirkonnas Venezuelaga seotud tankeri hõivamisest. See on juba seitsmes selline kinnipidamine pärast USA presidendi Donald Trumpi kuu aega tagasi alustatud kampaaniat Venezuela naftavoogude oma kontrolli alla võtmiseks.

USA relvajõudude Lõuna väejuhatus, mille alluvuses on Kariibi mere piirkonnas kümmekond sõjalaeva ja tuhanded sõdurid, teatas avalduses, et arestis mootorlaeva Sagitta ilma vahejuhtumiteta.

"Järjekordse tankeri arestimine, mis tegutses president Trumpi kehtestatud sanktsioonidega hõlmatud laevade karantiini eirates Kariibi mere piirkonnas, näitab meie otsustavust tagada, et kogu Venezuelast välja viidav nafta oleks nõuetekohaselt ja seaduslikult koordineeritud," öeldi avalduses.

Trump on hetkel oma Ladina-Ameerika suunalises välispoliitikas keskendunud Venezuelale, algse eesmärgiga Venezuela autoritaarne valitseja, tunnustamata president Nicolás Maduro võimult kõrvaldada. Pärast edutuid katseid leida olukorrale diplomaatiline lahendus, saatis Trump 3. jaanuaril Venezuela pealinna Caracasesse USA eriüksuse, mis viis öösel oma kodust minema Maduro ja tema naise, kes toimetati New Yorki, kus nad anti narkoterrorismis süüdistatuna kohtu alla.

Pärast seda on Trump öelnud, et kavatseb Venezuela naftavarud määramata ajaks USA kontrolli alla jätta, püüdes 100 miljardi dollari suuruse investeeringute plaani raames taastada riigi lagunenud naftatööstust.

Varem kinnipeetud laevad on olnud kas USA sanktsioonide all või osa nn varilaevastikust, mis varjab oma päritolu, et vedada naftat lääne sanktsioonide alla pandud tootjariikidest Iraanist, Venemaalt või Venezuelast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:51

Äsja jõustunud jäätmereform läheb uuesti muutmisele

06:46

Vangide arv on jätkuvalt languses

06:42

Norstati uuring: Isamaa kaotas nädalaga toetust

06:25

USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

06:03

Eesti on Ukrainat abistanud rohkem kui 1,1 miljardi euro väärtuses

06:01

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga

04:53

Sajad miljonid või miljard: kevadel selgub kaugmaa õhutõrje tulevik

04:49

Lumine talveilm aitab rõiva- ja jalatsimüüjatel jaanuaris müüki ülal hoida

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Meedia: kosmeetikamagnaat võis istutada Gröönimaa omandamise mõtte Trumpi pähe

20.01

Sõja 1427. päev: Venemaa rünnaku järel on pea pool Kiievist kütte ja elektrita Uuendatud

20.01

Moldova alustas SRÜ-st lahkumise protseduuri

20.01

Soome kerkib veebruaris liitiumikaevandajana maailmakaardile

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

ilmateade

loe: sport

20.01

Manchester City sai Norra klubilt sugeda

20.01

Quick Pro Teami rattur kerkis Indias teiseks

20.01

Petrõkina koreograaf usub, et arenguruumi olümpiaks jagub

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

loe: kultuur

20.01

Loomeliitude sõnul ei kaitse plaanitav autoriõiguse seaduse muudatus autoreid

20.01

Galerii: lastekirjanduse keskuse uus nukunäitus kutsub emotsioone ära tundma

20.01

Galerii: Kristi Kangilaski avas Viljandis värviküllase akrüülmaalide näituse

20.01

ASAP Rocky esineb sügisel Riias

loe: eeter

20.01

Vetelpäästekoerte treener: kutsikat ei tohi vette visata

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

20.01

Reisisellid Loite ja Tralla avavad oma saadetes maailma eri palgeid

Raadiouudised

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

20.01

Transpordiamet ei plaani sel aastal avada ühtegi jääteed

20.01

Uus raamatukogusüsteem läheb maksma viis miljonit eurot

20.01

Lumerohke talv meelitas turistid Võrumaale

20.01

Päevakaja (20.01.2026 18:00:00)

20.01

Päästeamet: õnnetustes hukkus rekordiliselt vähe inimesi

20.01

Raadiouudised (20.01.2026 15:00:00)

20.01

Prantsuse peaminister tahab eelarve kinnitada hääletuseta

20.01

Tartu-Riia rongiliinil reisis esimesel nädalal üle tuhande reisija

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo