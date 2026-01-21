USA hõivas Kariibi merel järjekordse Venezuelaga seotud tankeri

USA sõjavägi teatas teisipäeval Kariibi mere piirkonnas Venezuelaga seotud tankeri hõivamisest. See on juba seitsmes selline kinnipidamine pärast USA presidendi Donald Trumpi kuu aega tagasi alustatud kampaaniat Venezuela naftavoogude oma kontrolli alla võtmiseks.

USA relvajõudude Lõuna väejuhatus, mille alluvuses on Kariibi mere piirkonnas kümmekond sõjalaeva ja tuhanded sõdurid, teatas avalduses, et arestis mootorlaeva Sagitta ilma vahejuhtumiteta.

"Järjekordse tankeri arestimine, mis tegutses president Trumpi kehtestatud sanktsioonidega hõlmatud laevade karantiini eirates Kariibi mere piirkonnas, näitab meie otsustavust tagada, et kogu Venezuelast välja viidav nafta oleks nõuetekohaselt ja seaduslikult koordineeritud," öeldi avalduses.

Trump on hetkel oma Ladina-Ameerika suunalises välispoliitikas keskendunud Venezuelale, algse eesmärgiga Venezuela autoritaarne valitseja, tunnustamata president Nicolás Maduro võimult kõrvaldada. Pärast edutuid katseid leida olukorrale diplomaatiline lahendus, saatis Trump 3. jaanuaril Venezuela pealinna Caracasesse USA eriüksuse, mis viis öösel oma kodust minema Maduro ja tema naise, kes toimetati New Yorki, kus nad anti narkoterrorismis süüdistatuna kohtu alla.

Pärast seda on Trump öelnud, et kavatseb Venezuela naftavarud määramata ajaks USA kontrolli alla jätta, püüdes 100 miljardi dollari suuruse investeeringute plaani raames taastada riigi lagunenud naftatööstust.

Varem kinnipeetud laevad on olnud kas USA sanktsioonide all või osa nn varilaevastikust, mis varjab oma päritolu, et vedada naftat lääne sanktsioonide alla pandud tootjariikidest Iraanist, Venemaalt või Venezuelast.