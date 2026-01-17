X!

Kopenhaagenis avaldasid tuhanded meelt Trumpi Gröönimaa plaanide vastu

Meeleavaldajad Kopenhaagenis.
Meeleavaldajad Kopenhaagenis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tuhanded inimesed tulid laupäeval Taani pealinnas tänavatele, et avaldada meelt USA presidendi Donald Trumpi soovi vastu Gröönimaa üle võtta.

Tuhanded meeleavaldajad kogunesid Kopenhaageni raehoone juurde ning liikusid seejärel USA saatkonna ette, et avaldada toetust Gröönimaa autonoomiale ja protesteerida Trumpi soovide vastu.

Kopenhaageni raehoone esine oli täis inimesi, kes hoidsid käes Gröönimaa punavalget lippu. Paljud kandsid loosungeid "Käed eemale Gröönimaast".

USA saatkonna ees hüüdsid meeleavaldajad, et Gröönimaa ei ole müügiks.

Meeleavaldusi toimus ka teistes Taani linnades, näiteks Odenses. Meeleavaldajad kogunesid ka Gröönimaa pealinnas Nuukis.

Trump on korduvalt öelnud, et USA soovib julgeolekukaalutustel Gröönimaad endale. Reedel ähvardas Trump tollitariifidega riike, kes ei toeta tema plaane Gröönimaaga.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Yle, AFP-BNS

