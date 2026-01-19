X!

Tallinn palub kliimaministeeriumil muuta hoonete energiatõhususe metoodikat

Majandus
Kortermaja.
Kortermaja. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Tallinna linn pöördus kliimaministeeriumi poole, et juhtida tähelepanu probleemidele hoonete energiatõhususe arvestamise metoodikas ja palub neid muuta.

Eeskätt puudutab pöördumine energiakandjate kaalumistegureid, millel on oluline mõju elamuehituse investeeringutele ja laenuvõtjate finantskoormusele, teatas linnavalitsus.

Kaalumistegurid ei kirjelda Tallinna linnavalitsuse teatel hoone tegelikku energiatarbimist ega kulusid – need on arvestuslikud koefitsiendid, millega teisendatakse hoones kasutatav energia primaarenergiaks ning mis mõjutavad energiamärgist ja investeerimisotsuseid.

Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul ei ole kaalumistegurid pelgalt tehniline nüanss, vaid poliitiline valik, mille kaudu riik mõjutab erinevate küttelahenduste kasutust.

"Kehtiva ministri määruse alusel on reaalne olukord see, et kui ehitada täpselt samasugune maja, siis naaberriikides saaks see A‑energiaklassi, aga meil madalama. Pankade regulatiivsete nõuete ja riskipoliitika tõttu tähendab see, et sama maja eest maksab Eesti koduostja kõrgemat intressi," selgitas Järvan.

"Euroopas puudub ühtne kohustuslik metoodika nende kaalumistegurite arvutamiseks – liikmesriigid kujundavad need oma kliima‑ ja majanduspoliitiliste valikute järgi," lisas Järvan. "Küsimus ongi prioriteetides: kas hoida metoodika naabritest karmim või ajakohastada see nii, et toetada investeeringuid, eluasemeturul pakkumist ja perede laenukoormuse vähenemist."

Euroopa Liidu raamistik annab linnavalitsuse teatel liikmesriikidele kaalumistegurite kujundamisel üsna suure otsustusvabaduse. Mitmes riigis on neid viimastel aastatel kohandatud, et hoida elamuehituse investeeringud majanduslikult tasakaalus ning vältida olukorda, kus arvestuslik metoodika tõstab põhjendamatult uute kodude hinda.

Kehtiv arvestus tugineb 2018. aastal vastu võetud raamile, samal ajal kui energiasektor ja ehitustehnoloogiad on märkimisväärselt arenenud. Tallinna hinnangul peaks ka Eesti metoodika paremini toetama eluasemeturul pakkumise kasvu ning peredele soodsamaid võimalusi.

Tallinna poolt tehtud kiiranalüüsi ja TalTechi arvutusliku energiamärgise kalkulaatori järgi põhjustavad kehtivad kaalumistegurid arendajatele igal aastal ligikaudu 24–48 miljoni euro ulatuses lisakulusid seoses A-energiaklassi saavutamiseks vajalike täiendavate investeeringutega. Vahemiku suurus tuleneb projektide erinevast mahust, kasutatavatest küttelahendustest, hoonete energiavajadusest ning sellest, milliste tehniliste meetmetega A-energiaklassi saavutamist kompenseeritakse.

Mõju kandub edasi ka koduostjatele. Pangad seovad laenutingimusi üha enam hoone energiaklassiga ning pakuvad A-energiaklassiga kinnisvarale madalamat intressimarginaali. Kui regulatiivne metoodika muudab A-klassi saavutamise põhjendamatult kulukaks, suureneb laenuvõtjate maksekoormus hinnanguliselt 25–82 miljonit eurot aastas. Vahemiku ulatus sõltub laenumahtudest, intressikeskkonnast ning sellest, kuidas krediidiasutused energiaklassi oma laenutingimustes arvesse võtavad.

"On oluline, et hoonete energiatõhususe arvestamine toetaks majanduskasvu ja elamuehituse investeeringuid, mitte ei looks reguleerimisega täiendavaid tõkkeid," ütles Järvan. "Kaalumistegurite ajakohastamine võimaldaks suurendada investeeringuid, kasvatada eluasemeturul pakkumist ja vähendada perede pikaajalist laenukoormust."

