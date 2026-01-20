Kolmapäeval on taevas pilvine ja võib sadada lund

Kolmapäeval kõrgrõhuala mõju üürikeseks väheneb ja mõjusamaks muutub madalrõhuvöönd. Taevas on pilvine ning pudeneb kerget lund, rannikul ka lörtsi. Tuul tugevneb, sest Briti saarte lähistel pöörlev võimas madalrõhuala laineb servaga üle Kesk-Euroopa Läänemere äärde.

Öösel on taevas pilves, kohati sajab nõrka lund, rannikul ka lörtsi ning paiguti on udu. Tuul puhub idast ja kirdest 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -5..-11, Kagu-Eestis -12..-17, rannikul kohati kuni -2 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilvine ja suurema sajuta, kuid paiguti püsib veel udu. Kirde- ja idatuul on sisemaal nõrk, rannikul ulatub iiliti 12 m/s. Miinuskraade on 2 kuni 7, Lõuna-Eestis 10 kraadi ümber.

Ka päev tuleb peamiselt pilvine. Kohati sajab ikka nõrka lund, rannikul ka lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Pärastlõunal saartel tuul tugevneb. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Kagu-Eestis kuni -10, rannikul kohati 0 kraadi ümbruses.

Töönädala lõpp tuleb pilves selgimistega, neljapäev veel olulise sajuta, reede juba sajuta. Külma on oodata neljapäeval keskmiselt 7, reedel 11 kraadi.

Nädalavahetusel taevas selgineb, ilm on sajuta ning pakaseline. Kui laupäeva öösel on külma keskmiselt 16, siis pühapäeva öösel isegi 22 kraadi. Kargelt külm on ka päevasel ajal ehk miinuskraade on laupäeval keskmiselt 13 ning pühapäeval 16.Kol