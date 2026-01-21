X!

Riigikogu kiitis heaks hoiu-laenuühistu seaduse muudatused

Majandus
Tartu Hoiu-laenuühistu silt.
Tartu Hoiu-laenuühistu silt. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks hoiu-laenuühistu seaduse muudatused, mis peaksid tugevdama hoiustajate säästude kaitset ning looma finantsturul selgemad ja õiglasemad reeglid.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles riigikogus, et hoiu-laenuühistu seaduse muudatused aitavad kaitsta hoiustajate varalisi õigusi senisest tõhusamalt ja tagada, et finantsjärelevalve raha hoiustavate ettevõtjate tegevuse üle on tõhusam.

"Praegu toimivad paljud hoiu-laenuühistud sisuliselt nagu pangad – kogutakse hoiuseid ja makstakse intressi –, kuid ilma pankadele kehtiva järelevalve ja tagatisteta. See on loonud olukorra, kus paljud heausksed hoiustajad ei pruugi endale teadvustada, et erinevalt pankadest ei ole ühistutes hoitavad hoiused riiklikult tagatud," ütles Akkermann.

Kui pank läheb pankrotti, saavad hoiustajad oma raha kuni 100 000 euro ulatuses tagasi, aga kui hoiu-laenuühistu läheb pankrotti, võivad hoiustajad oma rahast ilma jääda. Muudatuste eesmärk ongi seda probleemi lahendada.

Edaspidi peab ühistu, kes soovib hoiuseid kaasata, tegutsema panga või ühistupangana ning alluma finantsinspektsiooni järelevalvele.

"See tagab ka hoiustele riikliku kaitse. Ühistud, kes seda ei soovi või ei suuda, saavad jätkata muude finantsteenustega, näiteks laenude andmise või makseteenustega, kuid ilma hoiuseid kaasamata," sõnas Akkermann.

Otsuse, kuidas jätkata, peab hoiu-laenuühistu tegema hiljemalt 2027. aasta 1. jaanuariks.  

Aivar Kokk (Isamaa) soovitas riigikogus seadusemuudatusele vastu hääletada. Ta ütles, et hoiu-laenuühistute probleemid on teada, kuid muudatus tekitab neid juurde.

Kokk tõi välja, et kuna seaduse kohaselt pole hoiu-laenuühistutel alates 1. oktoobrist enam õigust uusi hoiuse- ega laenulepinguid sõlmida ega olemasolevaid pikendada, tahavad paljud hoiustajad korraga oma raha enne tähtaega välja võtta ja see tekitab niinimetatud pangajooksu.

Varro Vooglaid EKRE fraktsioonist pidas küsitavaks, kas ettevõtlusvabaduse piirang, mida eelnõu ette näeb, on kooskõlas põhiseadusega ning kas see on reaalselt vajalik. Tema hinnangul võiks hoiustajate huve kaitsta ka vähem ettevõtlusvabadust riivavate meetmetega, muu hulgas tõhusama järelevalvega. 

Seadusemuudatuste poolt hääletas 52 riigikogu liiget, vastu oli 20 ning erapooletuid ei olnud.

Eestis on hoiu-laenuühistutel üle 12 000 liikme ja ligi 100 miljoni euro väärtuses hoiuseid.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:24

Telia telepakettidest kaob HBO

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Raik: poliitika Narvas – see on nagu Ameerika mäed

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

15:50

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jonatan Vseviov

15:48

Saksa võimud vahistasid Vene heaks luuramises kahtlustatava naise

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:36

Ossinovski nõuab Tallinna linnaeelarve menetluse peatamist Uuendatud

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

20.01

Trump nimetas Chagose saarte tagastamist rumaluseks

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

ilmateade

loe: sport

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

15:30

Esikümne naised näitasid Austraalia lahtistel võimu Uuendatud

15:19

Crvena zvezda teenis Monacos magusa võidu

loe: kultuur

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

loe: eeter

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

10:51

Vikerraadio on jätkuvalt kuulatuim raadiojaam Eestis

Raadiouudised

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

20.01

Loomeliidud on mures autoriõiguse seaduse muudatuse pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo