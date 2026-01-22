X!

Ringkonnakohus nägi PPA transpaari kohtlemises vastuolu põhiseadusega

Eesti
Tallinna ringkonnakohus
Tallinna ringkonnakohus Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus leidis detsembris tehtud otsuses, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) läks põhiseadusega vastuollu, kui ei lasknud Eestis rahvusvahelise kaitse saanud transsoolisel isikul oma kaaslasega Eestis taasühineda.

Kohtuotsuses seisab, et PPA ei rahuldanud üle-eelmisel aastal Eestis rahvusvahelise kaitse ja elamisloa saanud transsoolise Vene kodaniku perekonna taasühinemise taotlust.

Nimelt on nii kaebaja kui ka tema partner transsoolised naised ning neil puudus võimalus Venemaal abielluda või kooselu registreerida, sest seal pole see samasoolistel isikutel lihtsalt võimalik.

PPA oli taasühinemise taotluse eitavas vastuses leidnud, et transnaisi võis pidada elukaaslateks. Näiteks olid nad pidanud pikaajalist sõnumivahetust ja koos reisinud.

Samas ei saanud PPA hinnangul Venemaal viibivat elukaaslast seaduste järgi pidada pagulase staatuse saanud välismaalase pereliikmeks.

PPA Põhja prefektuuri rändemenetlustalituse juht Steve Luksi sõnas, et neile on arusaadav kahe inimese soov koos olla, kuid PPA peab lähtuma vaid seadustest.

"Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse järgi on perekonna taasühinemise õigus neil, kes on juba seaduslikus abielus või kooselus ja teistele see ei laiene. Seejuures ei ole vahet, kas tegemist samasoolise või heteropaariga. Juhul, kui seadusliku abielu või kooselu tingimus ära kaotada, võib see kaasa tuua juhtumeid, kus keegi hakkab pahatahtlikult seda võimalust ära kasutama," selgitas Luks.

Luksi sõnul ei muuda tõik, et tegemist on seksuaalvähemuste hulka kuuluva paariga, PPA jaoks midagi.

"Sarnaselt samasooliste paaridega võivad ka heteroseksuaalsed paarid seista silmitsi olukorraga, kus abielu sõlmimine päritoluriigis võib formaalselt olla lubatud, kuid pole tagakiusu või muu põhjuse tõttu võimalik," ütles ta.

Paari kohtus esindava Eesti inimõiguste keskuse sõnul vajaks järeleaitamist ka hetkel kehtiv seadus.

"Kehtiva seaduse nõue - sõlmida abielu või kooselu enne Eestisse saabumist - on ette nähtud elamislubade andmise piiramiseks isikutele, kes ei ole tegelikult omavahel kooselule või abielule omaselt tihedalt seotud. Abielu või kooselu sõlmimise nõuet ei pea samast soost kooselupartnerite võrdseks kohtlemiseks kaotama, vaid seadusesse on vaja sätestada erand nendele inimestele, kelle abielu või kooselu on jäänud sõlmimata üksnes nende koduriigi diskrimineeriva piirangu tõttu," selgitas keskuse kommunikatsioonijuht Ave Anniste ERR-ile.

Tallinna ringkonnakohus saatis rahuldatud apellatsioonikaebuse riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalvekolleegiumisse, kus otsustatakse, kas seadusesäte, millest PPA menetluses lähtus, võib olla põhiseadusega vastuolus.

Pärast riigikohtu otsust on PPA-l 30 päeva aega, et otsus edasi kaevata.

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:12

Viini füüsikud nihutasid taas kvantmaailma piire

11:11

TÄNA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

10:59

Läti valis loosi teel välja 400 ajateenijat

10:40

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

10:40

Drooniõpe on jõudnud sadade Eesti noorteni

10:23

Vill seob niiskust ja hoiab sooja ka kergelt märjana

10:16

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

10:06

Rumala telefoni kasutajad kaotavad osa mõistusest

10:06

Kilk käib Luigega raamatu pärast kohut

10:01

ERR-i teleuudised kell 9:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.01

Sõja 1428. päev: Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

21.01

Trump: Gröönimaa üle on kokkuleppele jõutud ja ma ei kehtesta tolle

21.01

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

07:23

Meedia: mõned Gröönimaa alad võivad tehingu käigus minna USA kontrolli alla

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

21.01

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

21.01

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

21.01

Telia telepakettidest kaob HBO

06:48

Pärnu linn tahab Kesklinna silla taasluua 1938. aastal avatud silla kujul

ilmateade

loe: sport

11:11

TÄNA OTSE | Zahkna, Siimeri ja Kulbini asemel stardivad noored

10:40

Drell tegi euromängus mitmekülgse esituse

10:16

Viimsi ja Tapa valmistasid väikese üllatuse, Serviti võttis kindla võidu

09:39

Tiitlikaitsja Keys ei vääratanud, aga Ostapenko küll

loe: kultuur

09:14

Selgusid läinud aasta halvimate filmide nominendid

21.01

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

21.01

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

21.01

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

loe: eeter

10:23

Vill seob niiskust ja hoiab sooja ka kergelt märjana

08:44

Loomaarst: piisab, kui pärast jalutuskäiku koera käpad soolast puhtaks pesta

08:19

Vikerraadio ja kirjanduskeskus kutsuvad valima kirjanduslikku lemmiknaabrit

21.01

Eesti Laulu finaalis astub üles Singer Vinger

Raadiouudised

10:00

Narvas tuleb elanike vähenemise tõttu koole ja lasteaedu sulgeda

09:55

Trump ei kehtesta Euroopa riikidele lisatolle

09:50

Pärnu võtab Kesklinna silla uuendamisel eeskujuks 1938. aastal avatud silla

09:45

Täna tuleb kuni üheksa külmakraadi

09:20

Raadiouudised (22.01.2026 09:00:00)

21.01

Riigikogus heaks kiidetud seadusemuudatused kaotvad praegusel kujul toimivad hoiu-laenuühistud

21.01

Päevakaja (21.01.2026 18:00:00)

21.01

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

21.01

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

21.01

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo