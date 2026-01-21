X!

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu

Välismaa
{{1769006880000 | amCalendar}}
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Denis Balibouse
Välismaa

USA president Donald Trump osaleb Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil ja pidas seal ka kõne. Trump kritiseeris Euroopa riikide rände- ja majanduspoliitikat ning ütles, et piirkond ei liigu õiges suunas. Trump teatas veel, et ei hakka Gröönimaa omandamiseks kasutama jõudu, kuid leidis, et saar peab kuuluma Ühendriikidele.

Trump rääkis, et ei kasuta jõudu Gröönimaa omandamiseks, vaid eelistab läbirääkimisi. 

"Ma taotlen viivitamatuid läbirääkimisi, et arutada veel kord Gröönimaa omandamist Ühendriikide poolt, nii nagu oleme ajaloo jooksul omandanud palju teisi territooriume, nagu ka paljud Euroopa riigid on teinud," ütles Trump. 

"Ma ei pea jõudu kasutama. Ma ei taha jõudu kasutada. Ma ei hakka jõudu kasutama," ütles Trump.

Ta jõudis veel kritiseerida Taanit ning rääkis, et ainult tema riik suudab Gröönimaad kaitsta. "Ainult USA saab seda hiiglaslikku maamassiivi, seda hiiglaslikku jäätükki kaitsta, seda arendada ja paremaks muuta," väitis Trump.

Trump rääkis, et Gröönimaa on tegelikult osa Põhja-Ameerikast. "See tohutu turvamata saar on tegelikult osa Põhja-Ameerikast. See on meie territoorium," rääkis Trump. 

Trump rääkis veel, et Euroopa riikide sõjaväed on liiga väikesed. Ta rääkis, et Gröönimaa liitmine USA-ga tugevdaks oluliselt NATO julgeolekut. Lisaks kurtis Trump, et NATO kohtleb USA-d väga ebaõiglaselt. Trump kritiseeris veel pikalt ja laialt praeguseid Euroopa riigijuhte, vahepeal ajas ta mitu korda Gröönimaa ja Islandi omavahel segi.

"Anname nii palju ja saame nii vähe vastu. Sõda Ukraina on selle näiteks. Oleme tuhandete kilomeetrite kaugusel, eraldatud hiiglasliku ookeaniga. See on sõda, mis poleks tohtinud kunagi alata," rääkis Trump. 

Trump kritiseeris teravalt Euroopa riikide rändepoliitikat ja ütles, et ei tunne teatud Euroopa kohti enam ära. 

"Me võime vaielda, kuid siin ei ole midagi vaielda. Ma armastan Euroopat ja tahan, et Euroopal läheks hästi, kuid see ei liigu õiges suunas," rääkis Trump. 

Trump rääkis veel, et USA hoolib Euroopas elavatest inimestest ning rõhutas, et tema juured on pärit Šotimaalt ja Saksamaalt.

Trump kritiseeris veel Euroopa riikide majanduspoliitikat ning ütles, et tema riik on maailma majandusmootor. "USA on planeedi majandusmootor. Ja kui Ameerika õitseb, õitseb kogu maailm," ütles Trump. 

Trumpi kõne kestis kokku ligi 90 minutit. Ta jõudis pilgata veel ka Emmanuel Macroni, kuna viimane kandis silmaprobleemide tõttu päikeseprille.

Trump kohtub pärast kõnet Euroopa liidritega ning ta kinnitas, et kohtub ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Samas ei viibi Zelenski hetkel Davosis. Pärast kõnet vastas ta veel ka küsimustele ning ütles, et on kodumaal nii populaarne, et isegi George Washington ja Abraham Lincoln ei suudaks teda praegu valimistel alistada.

Küsimuste ja vastuste voorus hüppas ta teemalt teemale ning rääkis nii pandeemiast, 1918. aasta Hispaania gripist, lääne kultuuri allakäigust kui ka tehisintellektist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, The Telegraph

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

17:59

Riigikogu kiitis heaks hoiu-laenuühistu seaduse muudatused Uuendatud

17:41

Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu Uuendatud

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:58

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

16:49

Riik valmistab ette eramaade metsastamiseks toetuse maksmist

16:24

Telia telepakettidest kaob HBO

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Raik: poliitika Narvas – see on nagu Ameerika mäed

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15:52

Ukraina vastas Vene õhurünnakule omapoolse suurrünnakuga Uuendatud

20.01

Raudsepp paneb Tallinna sisekontrolli uurima Põhjatähe kooli Uuendatud

20.01

Helme: mul on hea meel, et senise maailmakorra reeglid on lõppenud

20.01

Anne Veesaar: ma ei julgenud uuringule minna, sest kartsin tulemust

20.01

Tervisekassa kutsub sõeluuringutele üle 225 000 inimese

09:07

The Times: Kuidas NATO Trumpi kogemata välja vihastas – Gröönimaa pingete ajajoon

20.01

The Telegraph: Muskil võib Ryanairi ostmisega tõsi taga olla

07:29

Kohus mõistis vangi FSB-ga koostööd teinud Koidula piiripunkti turvamehe

20.01

Põltsamaal tõusis jõgi üle kallaste Uuendatud

20.01

Sõiduõpetaja: vilkuv roheline foorituli tähendab pidurdamiseks valmistumist

ilmateade

loe: sport

17:37

19-aastane soomlane säras karjääri teises NHL-i mängus

16:58

Laskesuusataja Daniel Varikov sai juunioride EM-il 11. koha

16:17

Eesti ringrajatiim alustab nädalavahetusel Portugalis hooaega

15:54

Skotheim tuleb Tallinnasse neljandat järjestikust võitu püüdma

loe: kultuur

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

loe: eeter

16:58

"Pealtnägija": küberkiusamine halvas noore naise elu

14:31

Väntorelimängija: minu repertuaaris on 80 lugu

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

11:32

Apteeker: viirusehooajal tasub oma koduapteek üle vaadata

Raadiouudised

15:35

Kliimaministeerium hakkab toetama eramaade metsastamist

15:30

Raadiouudised (21.01.2026 15:00:00)

13:00

Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaks Tartu vanglasse saabuma aasta teises pooles

12:25

Raadiouudised (21.01.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa suhtub USA järjekordsetesse ähvardustesse tollimakse tõsta ettevaatlikkusega

10:00

Trump loodab leida Gröönimaaga lahenduse, mis sobiks nii NATO-le kui USA-le

09:50

Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

09:50

Viis Tartu gümnaasiumi korraldavad ka tänavu maikuus ühiskatsed

09:45

Kaugmaa õhutõrje tulevik selgub kevadel

09:25

Raadiouudised (21.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo