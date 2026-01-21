Trump välistas sõjalise jõu kasutamise Gröönimaa vastu

USA president Donald Trump osaleb Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil ja pidas seal ka kõne. Trump kritiseeris Euroopa riikide rände- ja majanduspoliitikat ning ütles, et piirkond ei liigu õiges suunas. Trump teatas veel, et ei hakka Gröönimaa omandamiseks kasutama jõudu, kuid leidis, et saar peab kuuluma Ühendriikidele.

Trump rääkis, et ei kasuta jõudu Gröönimaa omandamiseks, vaid eelistab läbirääkimisi.

"Ma taotlen viivitamatuid läbirääkimisi, et arutada veel kord Gröönimaa omandamist Ühendriikide poolt, nii nagu oleme ajaloo jooksul omandanud palju teisi territooriume, nagu ka paljud Euroopa riigid on teinud," ütles Trump.

"Ma ei pea jõudu kasutama. Ma ei taha jõudu kasutada. Ma ei hakka jõudu kasutama," ütles Trump.

Ta jõudis veel kritiseerida Taanit ning rääkis, et ainult tema riik suudab Gröönimaad kaitsta. "Ainult USA saab seda hiiglaslikku maamassiivi, seda hiiglaslikku jäätükki kaitsta, seda arendada ja paremaks muuta," väitis Trump.

Trump rääkis, et Gröönimaa on tegelikult osa Põhja-Ameerikast. "See tohutu turvamata saar on tegelikult osa Põhja-Ameerikast. See on meie territoorium," rääkis Trump.

Trump rääkis veel, et Euroopa riikide sõjaväed on liiga väikesed. Ta rääkis, et Gröönimaa liitmine USA-ga tugevdaks oluliselt NATO julgeolekut. Lisaks kurtis Trump, et NATO kohtleb USA-d väga ebaõiglaselt. Trump kritiseeris veel pikalt ja laialt praeguseid Euroopa riigijuhte, vahepeal ajas ta mitu korda Gröönimaa ja Islandi omavahel segi.

"Anname nii palju ja saame nii vähe vastu. Sõda Ukraina on selle näiteks. Oleme tuhandete kilomeetrite kaugusel, eraldatud hiiglasliku ookeaniga. See on sõda, mis poleks tohtinud kunagi alata," rääkis Trump.

Trump kritiseeris teravalt Euroopa riikide rändepoliitikat ja ütles, et ei tunne teatud Euroopa kohti enam ära.

"Me võime vaielda, kuid siin ei ole midagi vaielda. Ma armastan Euroopat ja tahan, et Euroopal läheks hästi, kuid see ei liigu õiges suunas," rääkis Trump.

Trump rääkis veel, et USA hoolib Euroopas elavatest inimestest ning rõhutas, et tema juured on pärit Šotimaalt ja Saksamaalt.

Trump kritiseeris veel Euroopa riikide majanduspoliitikat ning ütles, et tema riik on maailma majandusmootor. "USA on planeedi majandusmootor. Ja kui Ameerika õitseb, õitseb kogu maailm," ütles Trump.

Trumpi kõne kestis kokku ligi 90 minutit. Ta jõudis pilgata veel ka Emmanuel Macroni, kuna viimane kandis silmaprobleemide tõttu päikeseprille.

Trump kohtub pärast kõnet Euroopa liidritega ning ta kinnitas, et kohtub ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Samas ei viibi Zelenski hetkel Davosis. Pärast kõnet vastas ta veel ka küsimustele ning ütles, et on kodumaal nii populaarne, et isegi George Washington ja Abraham Lincoln ei suudaks teda praegu valimistel alistada.

Küsimuste ja vastuste voorus hüppas ta teemalt teemale ning rääkis nii pandeemiast, 1918. aasta Hispaania gripist, lääne kultuuri allakäigust kui ka tehisintellektist.