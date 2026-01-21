Otepää perefirma katsetab Ülemiste terminali ooteplatvormide katusepaneele

Zaha Hadid Architects on Rail Balticu Ülemiste terminali jaoks välja mõelnud lainelise katuse, mille sarnast pole Eestis varem valmistatud. Ooteplatvormide katusepaneelid ja osa hoone fassaadist valmib Otepääl perefirma Parmet tehases.

Ettevõtte hoovi on katsetamiseks ja tutvumiseks üles seatud väike osa katusest.

"Need on täitsa tavalised pulbervärvitud alumiiniumpaneelid, mis vastavad kindlale kvaliteediklassile. Keeruliseks teeb see, et hoone on hästi looklev, nii et need paneelid on kumerad ehk raadiuses. Mitte ainult üht-, vaid kaht- ja kohati isegi kolmepidi raadiuses – nagu päris propellerkehad," rääkis Parmeti projekteerimisjuht Karlis Kikkas.

Läbi tuleb mõelda ka hulk praktilisi asju. Näiteks see, kuidas nende lainete vahele kogunevat lund puhastada.

Lähema paari aasta jooksul on Ülemiste terminal Parmeti jaoks kõige olulisem töö. Vajalikud seadmed on olemas, tõenäoliselt tuleb töötajaid juurde võtta.

"See töö on nii mahult kui ka keerukuselt suurim, mida oleme teinud siiani. Tõenäoliselt on see projekt ka kogu Eesti suurim ja keerukaim," ütles Parmeti asutaja ja omanik Elmo Parik.

"Katuse-, fassaadi- ja laepaneele kokku tuleb umbes 20 000 ruutmeetrit, millele lisanduvad veel hoone külge paigaldatavad pronksikarva lamellid, mis on ka meie töövõtus umbes 3500 jooksvat meetrit. Need tulevad klaasfassaadide ette ja jooksevad kohati ka katete peal," rääkis Kikkas.

Kõik detailid tehakse valmis Otepääl, Ülemistel pannakse konstruktsioonid kokku.