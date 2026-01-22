ERR Gröönimaal: gröönlased tunnevad endiselt ärevust ning ei usalda USA-d

Kui mujal maailmas lööb Donald Trumpi väidetav diil laineid, siis Nuukis ei ole inimestel küll mingit tunnet, et midagi oleks muutunud, vahendas ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel Gröönimaalt.

"Esiteks nad lihtsalt absoluutselt ei usalda teda, sest president räägib täna ühte juttu, aga homme räägib ta võib-olla teist ning kui nüüd meedia on spekuleerinud, et uus diil tähendab võib-olla seda, et mingi osa Gröönimaast tuleks ikkagi USA-le loovutada või müüa - näiteks see osa, kus peal on USA sõjaväebaas või kuhu seda võib-olla tahetakse veel rajada- , siis ka see idee absoluutselt siin inimesi ei rahulda," lausus Kannel.

Inimesed ka täpselt ei tea, mida uus diil tähendab. Põhiline on ikkagi see, et inimesed lihtsalt ei usalda USA presidenti. Nad tahavad, et nende valitsus selgitas neile, mis juhtunud on ja mida see kõik tähendab.

"Lõpuks nad leiavad ikkagi, et gröönimaalased on need, kes peavad selle üle otsustama, millega nad siis nõustuvad või millega mitte. Ikkagi loodetakse ka Euroopa liitlaste abile," sõnas Kannel.

"Ma ei ole selle kohta mittemingisugust informatsiooni saanud meie valitsuselt, mis tegelikult on juhtunud, seega ma olen selle üle mures," sõnas Nuuki elanik Pilli-Marti.

"Ma ei ole mures. Ma tean, et Euroopa on meiega. Ma tean, et tal ei lasta selliseid asju teha. See on armas. Nad peaksid tema dementsust kontrollima või midagi," ütles Nuuki elanik Nino.



"Me vajame vabadust. Me hindame, et Euroopa inimesed meid toetavad. See on õige. Me ei taha USA omaks saada. Me hindame demokraatlike väärtuseid ja need on meile väga tähtsad," lausus Nuuki elanik Eduard.