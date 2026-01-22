X!

ERR Brüsselis: nii NATO sõjalised juhid kui ka EL-i riigijuhid analüüsivad suhteid USA-ga

Foto: NATO
NATO sõjaliste juhtide sõnul pole Gröönimaa vaidlus igapäevast tööd mõjutanud. Donald Trumpi lubatud kokkuleppe sisu ei tea aga ka nemad. Euroopa Liidus on segadus suurem ning riigijuhid arutavad erakorralisel kohtumisel suhteid USA-ga.

Tormilisele maailmapoliitika nädalale langes ka pikalt ette planeeritud NATO liitlaste kaitsevägede juhatajate kohtumine. Sellel räägiti pigem kaitsevõime arendamisest ja Ukraina toetamisest.

"Muidugi oleme teadlikud poliitilistest aruteludest, mis toimuvad, aga nendes polnud sõjalist osa, mis meie tasemeni jõudis," lausus NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja (SACEUR) Alexus Grynkewich.

Töine nagu tavaliselt, nentis ka Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, kuid ka kindralid Gröönimaa teemast ei pääse.

"Gröönimaa loomulikult oli meil laual, sest see on nii suure avalikkuse tähelepanu alla jõudnud, aga oluline on aru saada, et mingit sõjalist ohtu Gröönimaale ei ole. Ei ole Venemaa ja Hiina tegemas samme, et hõivata Gröönimaad," lausus Merilo.

Seetõttu ei pea ka sõdureid saatma kiirustades.

"Millal Eesti sõdurid Gröönimaale jõuavad, me ei tea. Kaua ja milline see õppus välja näeb, me tegelikult täna ei tea, aga meil ei ole mingisugust kiiret ja ei ole vaja tormata kuhugi," lisas Merilo.

Nii nagu ka Euroopa vägede ülemjuhataja, tõdeb Merilo siiski, et pikas plaanis on Venemaal huvi Arktika vastu. Kuigi mõtteid põrgatakse, kuidas Arktikat paremini kaitsta, pole NATO-l selleks viimastel nädalatel tekkinud uusi plaane.

"Me ootame veel suuniseid. Sellest hetkest hakkame me oma tööga pihta, mis on sõjaline planeerimine," sõnas NATO sõjalise komitee esimees Giuseppe Dragone.

Kui NATO-s tundus vaidlus väljaspoolt ehk tõsisem kui peakontori koridorides, siis Euroopa Liidus on mure suurem. Pärast Trumpi tollimaksuähvardusi kutsuti neljapäeval kokku erakorraline riigijuhtide kohtumine. Nüüd on selle peamine küsimus, kuidas suhelda USA-ga nii, et sellised tülid pidevalt ei korduks.

"Asi, mis me oleme õppinud selle aastaga, on see, et me peame olema igasugusteks ootamatusteks valmis. Ja ma arvan, et see arutelu on ikkagi selline sügav enesesse vaatamine, sest transatlantiline suhe ei ole see, mis ta oli aasta tagasi, ja mida me sellega ette võtame," ütles Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

