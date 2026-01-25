Xi algatas uurimise Hiina kõrgeima kindrali suhtes

Hiina president Xi Jinping algatas sõjaväes hoogustuva puhastuse taustal uurimise oma kõrgeima kindrali suhtes. Kindral Zhang Youxia on kõrgeim tegevteenistuses olev sõjaväelane, keda ähvardab ametist kõrvaldamine pärast Tiananmeni väljaku sündmuste järel toimunut.

Kindral Zhang Youxia, kes on Hiina Kommunistliku Partei kõrgeima sõjalise otsustuskogu kahest aseesimehest kõrgema positsiooniga ning riigi mõjukaim kindral, on Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja sõnul uurimise all seoses väidetavate raskete parteidistsipliini ja riiklike seaduste rikkumistega, kirjutas Wall Street Journal.

Pressiesindaja lisas, et sarnaste süüdistuste tõttu on uurimise all ka teine ​​kõrge ohvitser, kindral Liu Zhenli, kes tegeleb lahinguplaneerimise ja -operatsioonidega.

Uurimine relvajõudude moderniseerimise eestvedajate, väheste lahingukogemusega Hiina kindralite Zhangi ja Liu suhtes näitab Xi püüdlusi võitlemaks korrumpeerunud ja poliitiliselt ebausaldusväärseteks peetavate ohvitseride vastu. Viimastel aastatel on vallandatud kümneid kõrgeid ohvitsere ja kaitsetööstuse juhte, mis tõstatab küsimusi Hiina võimekuse kohta luua lääneriikidega konkureeriv sõjaline jõud.

Hiina kommunistliku partei poliitbüroo liige Zhang on olnud Xi lähedane liitlane. Zhang on kommunistliku revolutsionääri poeg, kes võitles Xi isa kõrval Hiina kodusõjas, mis kulmineerus Mao Zedongi vägede võimuhaaramisega 1949. aastal. Zhangi isast sai hiljem kolmetärni kindral, samas kui Xi isa jätkas kõrgete ametikohtade täitmist parteis, valitsuses ja seadusandlikus kogus.

Hiina sõjaväe juhtiv ajaleht mõistis Zhangi ja Liu juhtkirjas hukka, väites, et nad õõnestasid Xi Jinpingi autoriteeti, soodustasid poliitilisi ja korruptsiooniprobleeme, kahjustasid partei kontrolli relvajõudude üle ning takistasid jõupingutusi lahinguvõime tõhustamiseks.

"Nende väärkäitumine on avaldanud erakordselt negatiivset mõju parteile, riigile ja relvajõududele," kirjutas Hiina Rahvavabastusarmee ajaleht People's Liberation Army Daily.

75-aastase Zhangi ja 61-aastast Liud ei õnnestunud kommentaariks kätte saada. Hiina kaitseministeerium ei vastanud reedel saadetud küsimusele Zhangi ja Liu saatuse kohta.

Nende ametist kõrvaldamine järgnes oktoobris tehtud partei teatele, et korruptsioonisüüdistuste tõttu on vallandatud üheksa kõrgemat sõjaväelast, sealhulgas tollane Hiina teine kindral He Weidong, kes oli Xi juhitava relvajõudude juhtorganina tegutseva kesksõjaväekomisjoni aseesimees ning poliitbüroo liige.

Analüütikute sõnul on Hiina sõjaväe juhtkonna vahetumise kiirus ja ulatus Mao-järgsel ajastul enneolematu. Mõju on eriti märgatav Kesksõjaväekomisjonis (CMC), mis koosnes 2022. aastal ametisse asumise ajal seitsmest liikmest. Laupäevane teade tähendab, et komisjonis on nüüd aktiivseid liikmeid vaid kaks – Xi Jinping esimehena ja üks kindral aseesimehena.

Kui partei Zhangi vallandab, saab temast kõrgeim tegevteenistuses olev sõjaväelane, kelle Xi on ametist kõrvaldanud, ja kõrgeim ametnik Hiina sõjaväe juhtimisstruktuuris, kes on pärast 1989. aasta Tiananmeni väljaku protestide tagajärgi ametist vabastatud.

See oleks ka esimene kord pärast 1989. aastat, kui partei sama ametiaja jooksul eemaldab kaks poliitbüroo liiget. Samal aastal tagandas partei Zhao Ziyangi – tollase peasekretäri ja kesksõjaväekomisjoni aseesimehe ning ühe tema kolleegi poliitbüroost ja selle alalisest komiteest, kuna nende suhtumine sõjalise jõuga maha surutud Pekingi meeleavalduste käsitlemisse tundus liiga leebe.

Pärast võimuletulekut 2012. aastal on Xi Jinping kasutanud korruptsioonivastaseid puhastusi, et kindlustada oma kontrolli ning edendada sõjaväe moderniseerimise plaane. Hiina relvajõud pole pidanud täiemahulist sõda alates 1979. aastast, mil toimus konflikt Vietnamiga. Eesmärk on luua paindlik 21. sajandi sõjaline jõud, mis suudab integreerida õhu-, mere- ja maaväeoperatsioone, projitseerida jõudu ning võita sõdu digitaalajastul. Edu aitaks Hiinal USA-ga strateegilise domineerimise nimel tihedamalt konkureerida ja potentsiaalselt vallutada Taiwani.

Et Hiinast saaks esmaklassiline sõjaline jõud, on Xi sõnul vaja, et kommunistlik partei tagaks lojaalsuse ja ohjeldaks korruptsiooni relvajõududes. Hiljutise Pentagoni hinnangu kohaselt kaasnevad Xi puhastustega kompromissid, mis lubavad korruptsioonivastastel uurimistel lühiajaliselt häirida sõjaväe operatiivset tõhusust, samas luues potentsiaalselt aluse pikaajaliseks paranemiseks.

Hiina juhiks saamise algusaastatel vallandas Xi Jinping kümneid kindraleid ja asendas nad ohvitseridega, keda ta pidas professionaalsemateks ja poliitiliselt usaldusväärsemateks. Xi kõrvaldas kaks CMC aseesimeest, keda partei süüdistas korruptsioonis ning muutis ka sõjaväe juhtimisstruktuuri, et endale kindlamat kontrolli saada.

Selle protsessi käigus tõusis Zhang ametikohale, mida mõned analüütikud omistavad tema veteranina teenitud tööle ja eliittaustale. Ka Liu, kes kunagi silma paistis piirikonfliktides Vietnamiga 1980. aastatel, tõusis ametiredelil.

Xi Jinping kiirendas 2023. aasta suvel sõjaväe juhtkonna puhastusi, alustades ametkondadest, mis juhivad Hiina tuumarelvastust, ulatudes sõjaväe kõrgeimate hierarhiliste tasanditeni ning kaitsetööstuse ettevõteteni, mis toodavad hästivarjatud hävituslennukeid ja muud tipptasemel relvastust.

Viimase kahe ja poole aasta jooksul on ametliku teabe kohaselt üle 50 kõrge sõjaväelase ja kaitsetööstuse juhi uurimise all või ametist kõrvaldatud. Nende seas, keda ametist eemaldati, olid tippjuhid Hiina maaväes, õhuväes, mereväes, strateegiliste rakettvägede juhtkonnas ja sõjaväepolitseis, samuti suurte sõjateatrite juhid – sealhulgas Taiwani suunalised üksused. Mõned kõrvaldatud ohvitserid olid seotud Zhangiga, kuna nad olid temaga relvahangetes koostööd teinud – valdkonnas, mida on pikka aega peetud korruptsioonile vastuvõtlikuks.

Xi on distsiplinaarmeetmeid suurendanud ka väljaspool sõjaväge. Parteivõimud karistasid eelmisel aastal umbes 983 000 inimest, mis on 10,6 protsenti rohkem kui 2024. aastal ja suurim aastane koguarv alates sellest, kui partei hakkas selliseid andmeid umbes kaks aastakümmet tagasi avaldama.

Zhang astus Hiina sõjaväkke 1968. aastal ja liitus järgmisel aastal kommunistliku parteiga. Hiina armee karjäärisõdurina paistis ta ametlike andmete kohaselt silma lahingutes 1979. aasta Hiina-Vietnami sõjas ja kahe riigi vahelises suures piirikonfliktis 1984. aastal. Zhang teenis erinevatel kõrgematel juhtpositsioonidel ja ülendati 2011. aastal kindraliks, mis tähendas, et temast ja ta isast sai teine ​​isa-poja paar, kes mõlemad saavutasid Hiina sõjaväes kolme tärni auastme.

2012. aastal määrati Zhang sõjaväe üldrelvastusosakonna juhiks, mis vastutas sõjavarustuse hankimise ja arendamise eest. Nädalaid hiljem, kui Xi astus parteijuhi ja CMC esimehe ametisse, liitus Zhang sõjaväekomisjoniga tavalise liikmena.

Pärast seda, kui Xi 2015. aastal relvajõud ümber struktureeris, asus Zhang juhtima üldrelvastusministeeriumi järeltulijat, CMC varustuse arendamise osakonda.

Kui Xi alustas oma teist ametiaega 2017. aastal, tõi ta Zhangi poliitbüroosse ja nimetas ta CMC nooremaks aseesimeheks, tehes temast Hiina teise kindrali.

Zhang asus Kesksõjaväekomisjoni kõrgeima aseesimehe kohale 2022. aastal, kui Xi kindlustas oma kolmanda ametiaja parteijuhina. Zhang oli selleks ajaks 72-aastane ning tema ametiaeg tippjuhtkonnas tähistas kõrvalekallet kehtivatest pensioninormidest.

Tema viimased avalikud tegevused toimusid detsembri lõpus, kui ta osales poliitbüroo koosolekutel, kuhu kuuluvad partei enam kui 20 tippametnikku ja valitsuse nõuandekogu, selgub riigitelevisiooni kaadritest.

Ebatavalise juhtumina ei osalenud Zhang ja Liu teisipäeval Pekingis kõrgemate ametnike õppesessiooni avatseremoonial – varem on mõlemad mehed alati sarnastel sessioonidel kohal olnud.