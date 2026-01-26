WSJ: Hiina tippkindralit süüdistatakse tuumasaladuste edastamises USA-le

Laupäeva hommikul toimunud briifing, kus osalesid mõned sõjaväe kõrgeimad ohvitserid, toimus vahetult enne seda, kui Hiina kaitseministeerium teatas ootamatult uurimise algatamisest kindral Zhang Youxia (75) suhtes, keda kunagi peeti Hiina juhi Xi Jinpingi kõige usaldusväärsemaks sõjaliseks liitlaseks. Uurimise algatamise teade sisaldas aga vähe üksikasju peale selle, et Zhangi süüdistatakse parteidistsipliini ja riigi seaduste raskes rikkumises, kirjutas WSJ.

Kuid briifingul räägituga kursis olevad inimesed, kusjuures briifingust pole seni avalikult teatatud, ütlesid, et Zhangi uuritakse väidetava poliitilise kliki moodustamise eest, mis Hiina Rahvavabariigi ametlikus leksikas kirjeldab püüdlusi luua mõjutusvõrgustikke, mis õõnestavad valitseva kommunistliku partei ühtsust. Lisaks heidetakse talle ette ka oma võimu kuritarvitamist kompartei kõrgeimas sõjalises otsustusorganis, kesksõjaväekomisjonis. Zhang on komisjoni kahest aseesimehest kõrgema positsiooniga ning sellega riigi mõjukaim kindral. Kesksõjaväekomisjoni juhib Hiina riigipea Xi.

Võimud uurivad ka tema rolli sõjavarustuse uurimise, arendamise ja hankimise eest vastutava mõjuvõimsa asutuse juhtimisel. Briifingul räägituga kursis olevad inimesed ütlesid, et Zhang võttis väidetavalt vastu tohutuid rahasummasid ametlike edutamiste eest selles suure eelarvega hankesüsteemis.

Suletud uste taga toimunud briifingul avalikustatud kõige šokeerivam süüdistus oli aga allikate sõnul see, et Zhang oli lekitanud USA-le Hiina tuumarelvade kohta olulisi tehnilisi andmeid, teatas WSJ.

Mõned tõendid Zhangi vastu pärinesid Gu Junilt, kes oli Hiina Riikliku Tuumaenergiakorporatsiooni endine tegevjuht. See on riigile kuuluv ettevõte, mis haldab kõiki Hiina tsiviil- ja sõjalise tuumaprogrammi aspekte, ütlesid briifinguga tuttavad allikad. Peking teatas eelmisel esmaspäeval Gu suhtes uurimise algatamisest seoses kahtlustusega parteidistsipliini ja seaduste raskes rikkumises.

Laupäevasel briifingul avalikustasid võimud, et Gu suhtes algatatud uurimine on seotud Zhangi puudutava tuumaenergiasektori turvaintsidendiga, ütlesid allikad. Rikkumise üksikasju briifingul ei avaldatud.

Zhangilt ja Gu'lt ei õnnestunud WSJ-l kommentaari saada. Lehele tehtud avalduses ütles Hiina saatkonna pressiesindaja Washingtonis Liu Pengyu, et partei otsus Zhangi suhtes uurimine algatada rõhutab, et juhtkond järgib korruptsioonivastases võitluses täieulatuslikku nulltolerantsi.

Mõnede analüütikute väitel on Xi äsjane aktsioon relvajõududes kõige agressiivsem Hiina sõjaväe juhtkonna puhastus pärast Mao Zedongi ajastut.

Nagu Xi, on ka Zhang, Hiina Kommunistliku Partei poliitbüroo liige ning üks Hiina "printsidest", nagu revolutsioonijuhtide ja kõrgete parteiametnike järeltulijaid kutsutakse. Zhangi isa võitles Xi isa kõrval Hiina kodusõjas, mis viis Mao kommunistlike vägede võimuletulekuni 1949. aastal, ja mõlemad mehed tõusid hiljem riigis kõrgetele ametikohtadele.

"See samm on Hiina sõjaväe ajaloos enneolematu ja kujutab endas tippjuhtkonna täielikku hävitamist," ütles Christopher Johnson, konsultatsioonifirma China Strategies Group juht.

Laupäevane sisebriifing seostas Zhangi langust ka sellega, et aitas kaasa endise kaitseministri Li Shangfu karjäärile. Zhang toetas väidetavalt suurte altkäemaksude eest Li' edutamist, ütlesid allikad.

Li enda langus algas 2023. aastal, kui ta avalikkuse eest kadus ja hiljem kaitseministri kohalt tagandati. Partei heitis ta järgmisel aastal korruptsiooni eest välja.

Praeguse uurimise sügavust näitab see, et Xi on tellinud töörühmalt põhjaliku uurimise Zhangi ametiaja kohta Kirde-Hiinas asuva Shenyangi sõjaväepiirkonna ülemana, mis kestis viis aastat, aastatel 2007–2012, ütlesid mõned briifingul räägituga kursis olevad isikud. Uurimismeeskond on nüüd saabunud Shenyangi, ütlesid nad, ning tähelepanuväärne on, et nad valisid ööbimiseks kohalikud hotellid, mitte sõjaväebaasi, kus Zhangil oleks tugivõrgustik.

Võimud on juba konfiskeerinud mobiilseadmeid ohvitseridelt, kes edenesid karjääriredeleil koos Zhangi ja kindral Liu Zhenliga (61), kes on Hiina relvajõudude Ühendstaabi osakonna ülem, kelle suhtes algatatud uurimine samuti laupäeval avalikustati. Ilmselt saavad tuhandetest nendega seotud ohvitseridest nüüd uurimise potentsiaalsed sihtmärgid.

Zhangi ja Liu suhtes algatatud uurimine näitab Xi aastaid kestnud püüdluste jätkumist kõrvaldada korrumpeerunuks ja poliitiliselt ebausaldusväärseks peetud ohvitserid. Zhangi kõrvaldamine, kes on olnud Xi isiklik sõber, näitab, et Xi innukusel korruptsiooniga võidelda pole piire, ütles China Strategies Group juht Johnson, kes töötas kaks aastakümmet USA Luure Keskagentuuris (CIA), sealhulgas Hiina analüütikuna.

Xi püüdis korruptsioonivastase kampaania algusaastatel vältida raha välja pressivate tippjuhtide laiemat ahistamist, jättes sihikule võtmata tegevteenistuses olevad kõrgemad kindralid ja sõjaväe võtmeüksused, näiteks strateegilised raketiväed, ütles Johnson. "Hiljem sai ta aru, et nii on võimatu jätkata, ning äsjane samm on selle protsessi lõpplahendus," lisas ta.

Analüütikute sõnul raskendab Hiina poliitilise süsteemi läbipaistmatus Xi täpsete motiivide kindlakstegemist oma kauaaegse liitlase likvideerimiseks riigi sõjaväes, ametliku nimega Hiina Rahvavabastusarmees. Partei eliidile antud selgitused – nagu laupäevasel briifingul esitatud – ei kajasta alati Xi otsuste täielikku või tegelikku motivatsiooni, tõdes WSJ.

Sellegipoolest osutas sõjaväe häälekandja laupäevane juhtkiri poliitiliste tegurite olulisusele Zhangi vastu algatatud kohtuasjas, keda ajaleht süüdistas kesksõjaväekomisjoni esimehe võimu institutsionaalse aluse tõsises jalge alla tallamises ja õõnestamises. See viitab sellele, et Zhangi tegevus ei olnud kooskõlas Xi'ga ning ta oli liiga palju võimu," ütles Asia Society Policy Institute välispoliitika ja riikliku julgeoleku vanemteadur Lyle Morris lehele.

Hiina kompartei on rõhutanud, et Xi'l kui kesksõjaväekomisjoni esimehel on sõjaväe üle lõplik otsustusõigus ja ta esindab partei juhtrolli relvajõudude juhtimisel, ütles Morris. "Seega viitab sellise rikkumise esiletõstmine sellele, et Zhang ei tegutsenud kooskõlas Xi käsuliiniga," lisas ta.

Olenemata põhjustest näitab Xi otsus Zhang ametist kõrvaldada, et ta on kindel oma võimu konsolideerimises sõjaväe üle, ütles Morris. "See ei ole Xi jaoks nõrkuse, vaid tugevuse märk," tõdes ta.

Briifinguga kursis olevad inimesed ütlesid, et sõjaväe juhtimisstruktuuri pea maharaiumisega annab Xi märku, et ohjeldamatu korruptsioon, juurdunud patronaaživõrgustikud ja riigisaladuste avalikustamine on eksistentsiaalsed ohud tema eesmärgile saada kontroll Taiwani üle – demokraatlikult isevalitseva saare, mida Peking peab oma territooriumiks.

Mõned analüütikud ütlesid aga, et sellega kaasnenud sõjaväe kõrgema juhtkonna kõrvaldamine mõjutab tõenäoliselt Taiwani-vastase sõjategevuse efektiivsust ja võib vähendada väinaülese sissetungi otsest ohtu, kuna Xi pöördub kalkuleerituma strateegia poole.

Alates 2023. aasta suvest on partei eemaldanud Hiina maaväe, õhujõudude, mereväe, strateegiliste raketivägede ja poolsõjaväelise politsei, aga ka suuremate sõjaväeringkondade juhtkondadest, sealhulgas Taiwanile keskendunud juhtkonnast, tippohvitsere. WSJ poolt läbi vaadatud ametlike avalduste kohaselt on viimase kahe ja poole aasta jooksul uurimise alla võetud või ametist tagandatud üle 50 kõrgema sõjaväelase ja kaitsetööstuse juhi.

Hiina kesksõjaväekomisjoni kuulus selle praeguse ametiaja alguses 2022. aastal kuus kutselist sõjaväelast. Nüüd on seal järgi ainult üks tegevteenistuses ohvitser, kindral Zhang Shengmin, kes ülendati aseesimeheks alles oktoobris pärast teise seda ametikohta täitnud kindrali ametist vabastamist. Erinevalt Zhang Youxiast ja Liu Zhenlist, kes on lahinguveteranid, on Zhang Shengmin suurema osa oma karjäärist töötanud poliitilise ohvitserina ja distsipliini-inspektorina, vastutades lojaalsuse tagamise ja moraali tõstmise eest.

"Arvestades iga suure ja keeruka sõjalise organisatsiooni juhtimise komplitseeritust, võib tipus tekkinud vaakum muutuda talumatuks," ütles Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi julgeoleku-uuringute programmi direktor M. Taylor Fravel. Ta lisas, et see avaldab kindlasti mõju Hiina Rahvavabastusarmee praegusele valmisolekule lühikeses ja keskpikas perspektiivis läbi viia suuri ja keerulisi sõjalisi operatsioone.

Analüütik Melissa Chen võrdles praegu Hiina relvajõududes toimunud puhastust Nõukogude Liidus selle tollase juhi Jossif Stalini aastatel 1936–1938 korraldatud suurpuhastusega Punaarmees, mille käigus kõrvaldati suur osa sõjaväe tippjuhte koos enam kui 30 000 ohvitseriga, kellele esitati väljamõeldud süüdistused riigireetmises, spionaažis ja trotskismis.

"Seega on tegemist vaid jäämäe tipuga. Puhastus on kestnud juba paar aastat ja on ebaproportsionaalselt sihtinud Hiina Rahvavabastusarmee raketivägede, mis haldavad riigi tuuma- ja raketivõimekust ning mereväe juhtkonna vastu," kirjutas Chen. "Sõjaline valmisolek on ilmselt nullilähedane. Taiwan saab mõneks ajaks hinge tõmmata," leidis ta.