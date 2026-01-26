Terrase umbusaldamine kukkus läbi

Riigikogu ei toetanud esmaspäeval 33 riigikogu liikme algatatud umbusaldusavaldust regionaal- ja põllumajandusministrile Hendrik Johannes Terrasele (E200).

Umbusaldamise poolt hääletas 35 saadikut. Kohal viibis 88 saadikut.

Umbusalduse põhjuseks tõid saadikud plaani hakata küsima lastelt ja pensionäridelt piletiraha maakonnaliinidel sõitvates bussides. Umbusaldusavalduse algatajate sõnul halvendab see eelkõige haavatavate ühiskonnagruppide toimetulekut.

Ühtlasi heidavad opositsioonipoliitikud ette, et Varude Keskuses ei ole tagatud valitsuse seatud siht kindlustada toiduvaru kogu elanikkonnale kaheks nädalaks.

Eelmisel neljapäeval lükkus istungi tööaja lõppemise tõttu kavas olnud Terrase umbusaldusavalduse arutelu edasi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets põhjendas Terrase umbusaldamist varasemalt sellega, et Terrase plaanid ja järjestikused sõnavõtud meedias ei anna kindlust, et ta päriselt seisaks regionaalvaldkonna eest ning muudaks ühistransporti inimestele kättesaadavamaks.

"Vastupidi, üritades ühistranspordi kulude kasvu katta kõige haavatamate arvelt ehk lastele ja pensionäridele tasulist piletit kehtestades, väheneb sõitjate arv ja hõreneb liinivõrk veelgi. Elukauged põhjendused nagu tallinlased maksaksid kinni võrukate bussisõitu või et tasulisi pileteid on vaja selleks, et sõitjate arvu teada saada, toob ainult veelgi rohkem ministri ebapädevust esile," sõnas Läänemets.