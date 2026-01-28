X!

Bolti juhid streikisid Ida-Virumaal madala hinna vastu

Eesti
Talvine Ida-Virumaa.
Talvine Ida-Virumaa. Autor/allikas: Ekraanikuva.
Eesti

Sel nädalal korraldasid Bolti taksojuhid Ida-Virumaal aktsiooni, protestides madalate sõiduhindade vastu. Bolti sõnul teenus häiritud ei olnud.

Nädala alguses kurdeti Jõhvi ja Kohtla-Järve sotsiaalmeediagruppides Bolti taksode raskesti kättesaadavuse üle. Selgus, et juhid on otsustanud streikida teenuse madalate hindade vastu. Bolti taksojuht Valeri Piht ütles, et oldi küll näiliselt tööl, kuid sõidusoovid lükati tagasi.

"Meid oli 30-40 inimest, kes ei võtnud tellimusi vastu," ütles Piht. Ta lisas, et ainuüksi tema keeldus sõidust üle saja korra. Suurt keeldumiste hulka kinnitasid ka teised ERRiga suhelnud Bolti teenust pakkuvad juhid.

Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm väitis, et juhtide aktsioon teenuse toimimist piirkonnas ei mõjutanud.

Bolti taksojuhtide sõnul on probleem selles, et kui varem sai juht ise hinnavahemiku valida, siis eelmise aasta lõpust on hinnad fikseeritud. Autojuhtide sõnul on Ida-Virumaal Bolti taksoteenuse hind Eesti madalaim.

"Meil olid head tariifid, aga nad võtsid tariifid madalamaks ja meil ei ole palka, ütles Valeri Piht.

Bolti taksojuhi Andres Veski sõnul on varasemaga võrreldes Ida-Virumaal tariifid peaaegu poole võrra langenud. Veski sõnul hakkas häda sellest, et Bolt võttis sügisel kasutusele uue tarkvara.

Bolti sõnul tegeletakse praegu funktsiooni arendamisega, kus juhid saaksid endale sobivat hinnavahemikku paremini määrata. "Eelmise funktsiooni kasutus oli väga madal, seega tegeleb tootetiim uue süsteemi arendamisega," sõnas Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm.

Bolti sõnul ei saa juhid aru, et kõrgem hind tähendab ka vähem kliente. "Meie kogemus näitab, et kui teenuse hinda tõsta, siis võib tähendada see paradoksaalselt juhtide jaoks tihtipeale hoopis väiksemat teenistust, kuna hinnatundlikumad kliendid ei tee sel juhul enam nii palju sõite. Seega on kogu protsess pidev kaalumine nõudluse ja pakkumise vahel," rääkis Rõõm.

Bolti taksojuhi Andres Veski sõnul ei peakski olema taksosõit kõikidele taskukohane teenus.

"Takso ei peagi olema igapäevane asi, et igaüks istub sisse. Koolipoisid ja bomžid – sellised inimesed ei pea taksot kasutama," ütles viis aastat Boltile teenust pakkuv Veski.

Bolti taksoteenus on Eestis 2013. aastast.

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:03

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

15:02

Bolti juhid streikisid Ida-Virumaal madala hinna vastu

14:59

Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

14:50

"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

14:46

RMK nõukogu koondamist takistama ei hakanud

14:43

TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma Uuendatud

14:31

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

14:30

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

14:16

Mirjam Mõttus: suusakeskuste ebaõiglane olukord ootab lahendust

14:04

Saksa firmad vaatavad Trumpi tollide tõttu aina rohkem Hiina poole

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

11:10

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

27.01

Omavalitsused võivad bioprügi kompostijatelt fototõestust nõuda

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

27.01

Galerii: Taani kuningapaar Niguliste kirikus kontserdil ja riigiõhtusöögil Uuendatud

27.01

Eesti suuremad telekomiettevõtted tõstavad järk-järgult oma hindu

27.01

Uuring: Arktikas on alanud äärmuslike ilmastikuolude ajastu

09:29

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

ilmateade

loe: sport

14:59

Malõgina pääses Birminghamis veerandfinaali

14:30

Hispaania jalgpalliliidu president: meie korraldame 2030. aasta MM-finaali

14:16

Mirjam Mõttus: suusakeskuste ebaõiglane olukord ootab lahendust

13:57

Tartu linn kuulutas välja aasta sportlase nominendid

loe: kultuur

15:03

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

11:49

Johann Köleri juubeliaastal avatakse korraga kolmes Viljandi galeriis suurnäitus

11:36

Muuseumide liidu tegevjuht: muuseumid on haridusasutuste strateegilised partnerid

10:47

Arvustus. "Arkaadia": Londonis me tantsime valssi nagu hiired

loe: eeter

15:03

Hollywoodi juht Rauno Otsepp: mõtlema paneb see, et samad mured on terves maailmas

14:50

"Ringvaade" üllatab 3000. saates eriliste taaskohtumistega

14:31

Aasta arst: kõik Eesti inimesed ei saa võrdselt head perearstiabi

11:10

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

Raadiouudised

12:50

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

12:50

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

12:40

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

12:35

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

12:30

Põltsamaa sooviks oma gümnaasiumi anda riigi juhtida

12:25

Raadiouudised (28.01.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

27.01

Päevakaja (27.01.2026 18:00:00)

27.01

Loomingu Raamatukogu avaldab sel aastal nelja Eesti autori uudisteosed

27.01

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo