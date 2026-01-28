Bolti juhid streikisid Ida-Virumaal madala hinna vastu

Nädala alguses kurdeti Jõhvi ja Kohtla-Järve sotsiaalmeediagruppides Bolti taksode raskesti kättesaadavuse üle. Selgus, et juhid on otsustanud streikida teenuse madalate hindade vastu. Bolti taksojuht Valeri Piht ütles, et oldi küll näiliselt tööl, kuid sõidusoovid lükati tagasi.

"Meid oli 30-40 inimest, kes ei võtnud tellimusi vastu," ütles Piht. Ta lisas, et ainuüksi tema keeldus sõidust üle saja korra. Suurt keeldumiste hulka kinnitasid ka teised ERRiga suhelnud Bolti teenust pakkuvad juhid.

Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm väitis, et juhtide aktsioon teenuse toimimist piirkonnas ei mõjutanud.

Bolti taksojuhtide sõnul on probleem selles, et kui varem sai juht ise hinnavahemiku valida, siis eelmise aasta lõpust on hinnad fikseeritud. Autojuhtide sõnul on Ida-Virumaal Bolti taksoteenuse hind Eesti madalaim.

"Meil olid head tariifid, aga nad võtsid tariifid madalamaks ja meil ei ole palka, ütles Valeri Piht.

Bolti taksojuhi Andres Veski sõnul on varasemaga võrreldes Ida-Virumaal tariifid peaaegu poole võrra langenud. Veski sõnul hakkas häda sellest, et Bolt võttis sügisel kasutusele uue tarkvara.

Bolti sõnul tegeletakse praegu funktsiooni arendamisega, kus juhid saaksid endale sobivat hinnavahemikku paremini määrata. "Eelmise funktsiooni kasutus oli väga madal, seega tegeleb tootetiim uue süsteemi arendamisega," sõnas Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm.

Bolti sõnul ei saa juhid aru, et kõrgem hind tähendab ka vähem kliente. "Meie kogemus näitab, et kui teenuse hinda tõsta, siis võib tähendada see paradoksaalselt juhtide jaoks tihtipeale hoopis väiksemat teenistust, kuna hinnatundlikumad kliendid ei tee sel juhul enam nii palju sõite. Seega on kogu protsess pidev kaalumine nõudluse ja pakkumise vahel," rääkis Rõõm.

Bolti taksojuhi Andres Veski sõnul ei peakski olema taksosõit kõikidele taskukohane teenus.

"Takso ei peagi olema igapäevane asi, et igaüks istub sisse. Koolipoisid ja bomžid – sellised inimesed ei pea taksot kasutama," ütles viis aastat Boltile teenust pakkuv Veski.

Bolti taksoteenus on Eestis 2013. aastast.