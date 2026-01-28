X!

Trump ähvardas taas Iraani

USA lennukikandja USS Abraham Lincoln
USA lennukikandja USS Abraham Lincoln Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA president Donald Trump uuendas kolmapäeval ähvardusi rünnata Iraani ja ütles, et kokkuleppe sõlmimiseks tuumarelvade osas on aeg otsa saamas.

"Loodetavasti tuleb Iraan kiiresti läbirääkimislaua taha, et sõlmida õiglane ja võrdne kokkulepe – ei mingeid tuumarelvi –, mis oleks hea kõigile osapooltele. Aeg on otsa saamas," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump lisas, et Iraani poole on teel võimas laevastik. Hiljuti teatas ka USA keskväejuhatus, et lennukikandja USS Abraham Lincoln juhitud löögirühm on saabunud Lähis-Ida vetesse.

"Nagu ma Iraanile kord varem ütlesin: tehke kokkulepe! Nad ei teinud seda ja sellele järgnes Iraani ulatuslikult kahjustanud operatsioon. Järgmine rünnak tuleb palju hullem!" teatas Trump.

Ähvarduste karmistamine järgnes Iraani välisministri avaldusele, et riik ei tule läbirääkimistele, kui seda sõjaliselt survestatakse.

"Sõjalise ähvarduse kaudu diplomaatia viljelemine ei saa olla tulemuslik ega kasulik. Kui nad tahavad, et läbirääkimised teoks saaksid, peavad nad kindlasti loobuma ähvardustest, liigsetest nõudmistest ja ebaloogiliste teemade tõstatamisest," ütles kolmapäeval Iraani välisminister Abbas Araghchi.

Trump ähvardas juba jaanuari alguses Iraani rünnata seoses valitsusvastaste protestide verise mahasurumisega. Vahepeal tundus aga kohese USA sekkumise võimalus vähenevat, kuna mõlemad pooled rõhutasid vajadust anda diplomaatiale võimalus.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

