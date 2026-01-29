Eleringi sõnul Kiisa akupargiga juhtunul varustuskindlusele ohtu polnud

Eesti ja Soome vahel jooksvate Estlinki elektrikaablite möödunud nädalane rike sai alguse Eveconi Kiisa akupargist. Sündmuste jada hakkas hargnema peagi avatava akupargi tootja, rahvusvahelise tehnoloogiahiiu NIDEC Conversioni testmise käigus, mis viis tehnilise kõrvalekaldeni.

"Kõrvalekalle põhjustas omakorda akupargi käitumise, mis vallandas Eleringi põhivõrgu automaatsed kaitsesüsteemid, mis omakorda tekitasid Estlinkide ajutise väljalülitumise. Reaalset ohtu sellest Eesti varustuskindlusele ei tekkinud. Vastupidi, varusüsteemide korrektne käivitumine kinnitas, et elektrisüsteem reageeris intsidendile ootuspäraselt," lausus Eveconi tegevjuht Karl-Joonatan Kvell.

Estlinkide väljalülitumise alguses võttis nende koormuse üle Balti riike Poolaga ühendav elektriliin. Seejärel hakati käivitama sagedusreserve, et taastada elektri tootmise ja tarbimise tasakaal.

Eleringi juhatuse liikme Reigo Kebja sõnul pole varem meie piirkonnas midagi taolist juhtunud ja see on oluline õppimiskoht. Nüüd töötatakse selle kallal, et tulevikus samasuguste juhtumite mõju vähendada. Üle vaadatakse ka võrguga liituvate uute turuosaliste kontrolli- ja järelevalveprotsessid, sest seekord rikuti Euroopas kehtivaid nõudeid.

"Nagu liikluses ja maanteel on ette nähtud erinevad reeglid, näiteks kiirusepiirang, siis on ka elektrisüsteemis ette nähtud elektrisüsteemiga liidetud turuosaliste käitumiseks erinevad reeglid. Ja need reeglid on ette nähtud põhjusega. Käesolev näide tõestabki seda, et nende reeglite rikkumisel – nii nagu maanteel liiklusreegleid rikkudes – võib toimuda intsidente, sellel rikkumisel võib olla mõju süsteemile," ütles Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja.

"Nõuetele mittevastavus ei tähendanud seda, et akupark ise ei ole nõuetele vastav – kindlasti on – vaid läbi viidud testprotsess oli tehtud valede seadistustega ja testprotsessi parameetrid ei olnud nõuetele vastavad," märkis Kvell.

Kvell lisas, et akupark on seadistamis- ja testimisperioodil süsteemi tootja vastutusel. Sel ajal hinnatakse akupargi käitumist ebatavalistes ja esktreemsetes töörežiimides, mida tavalises opereerimises ei kasutata.

Eleringi sõnul ei tohi selliseid võnkumisi aga kunagi juhtuda.

"Vaatame üle, millised on otseselt tekkinud kulud ja kas ja kuidas on võimalik neid edasi kanda sellele turuosalisele, kes sellise rikkumise põhjustas," ütles Kebja.