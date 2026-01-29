X!

USA liigub järjekordse valitsuse tööseisaku poole

Välismaa
Ameerika Ühendriikide Kapitooliumi hoone
Ameerika Ühendriikide Kapitooliumi hoone Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Hu Yousong
Välismaa

USA senati enamus pole rahul president Donald Trumpi immigratsioonipoliitikaga ning lükkas neljapäeval tagasi olulise rahastuspaketi. Seetõttu võib USA valitsust oodata ees järjekordne tööseisak.

Föderaalvalitsust rahastav pakett koosnes kuuest eelnõust. Paketi heakskiiduks oleks vaja olnud 60 häält, kuid 45 senaatorit hääletas poolt ja 55 oli vastu.

Demokraadid nõudsid, et paketist eraldataks sisejulgeolekuministeeriumi rahastamine. Demokraatidega liitus seitse vabariiklast ning Valge Maja peab nüüd jõudma reede õhtuks senatiga uuele kokkuleppele, vastasel juhul ootab valitsust ees tööseisak. 

Pakett pidi sel nädalal kongressi heakskiidu saama, kuid Alex Pretti tapmise tõttu nõuavad demokraadid immigratsiooniametite töös muudatusi. Nende agentuuride üle teostab järelevalvet USA sisejulgeolekuministeerium.

Demokraadid nõuavad nüüd, et et sisejulgeolekuministeeriumi rahastamine eraldataks laiemast kulupaketist. Demokraadid ütlesid, et on valmis kiitma heaks ülejäänud eelnõud, mis hõlmavad nii tervishoiu- kui ka rahandusministeeriumi. Vabariiklased pole seni sellist lahendust toetanud. 

Mõlemad parteid siiski väidavad, et tahavad vältida valitsuse tööseisakut. Ka Trump avaldas neljapäeval lootust, et osapooled jõuavad veel tööseisaku vältimiseks kokkuleppele, vahendas CBS News. 

"Loodetavasti meil ei tule tööseisakut. Me töötame praegu selle kallal. Ma arvan, et oleme sellele lähedal. Ma usun, et ka demokraadid ei taha seda näha. Seega töötame, et sulgemist ei toimuks. Me ei taha seda," teatas Trump. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

