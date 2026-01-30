X!

Trump nimetaski föderaalreservi järgmiseks juhiks Kevin Warshi

Välismaa
Kevin Warsh
Kevin Warsh Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Brendan McDermid
Välismaa

New York Posti allikate sõnul plaanib USA president Donald Trump nimetada praeguse föderaalreservi juhi Jerome Powelli asemel uueks juhiks endise keskpanga nõukogu liikme Kevin Warshi. Trump teataski hiljem, et nimetas Warshi föderaalreservi järgmiseks juhiks.

Pärast neljapäevast kohtumist Warshiga, kes on töötanud föderaalreservi nõukogus ja Stanfordi ülikooli professorina, helistas Trump talle ja küsis, kas ta on valmis ametikoha vastu võtma. Allikate kinnitusel Warsh nõustus.

Viimastel päevadel tõusis üheks peamiseks kandidaadiks varahaldusettevõtte BlackRock tippjuht Rick Reider, kuid talle lähedalseisvate isikute sõnul teatati Reiderile neljapäeval, et teda ametisse ei nimetata. Kahe teise soosiku – riikliku majandusnõukogu direktori Kevin Hassetti ja föderaalreservi nõukogu liikme Christopher Walleri – šansse peeti aga väiksemaks.

Valge Maja ametnikud hoiatasid siiski, et Trump võib viimasel hetkel meelt muuta.

Pärast neljapäevast kohtumist Warshiga sõnas Trump ajakirjanikele, et kavatseb oma valiku teatavaks teha reede hommikul, ehkki varem samal päeval oli ta lubanud teate edastada alles järgmisel nädalal.

"Tegemist on inimesega, keda tuntakse kogu finantsmaailmas," ütles Trump neljapäeva õhtul. "Paljud arvavad, et ta oleks võinud sellel kohal olla juba paar aastat tagasi."

Trump teataski reedel, et nimetas Warshi USA föderaalreservi järgmiseks juhiks.

"Olen Kevinit tundnud pikka aega ja mul pole kahtlustki, et ta läheb ajalukku kui üks suurepärasemaid föderaalreservi juhte," kirjutas Trump oma platvormil Truth Social.

Trump kaalus Warshi kandidatuuri ka kaheksa aastat tagasi, kuid valis toona Jerome Powelli.

55-aastast Warshi peetakse intressimäärade suhtes range rahanduspoliitika pooldajaks. See peaks leevendama hirme, et ta võiks ohtu seada föderaalreservi sõltumatuse. Sarnaselt Trumpile on ka Warsh kritiseerinud Powelli otsust eelmise president Joe Bideni valitsemisajal raha juurde trükkida, mis tõi kaasa inflatsiooni kasvu.

Alles mõne nädala eest peeti Jerome Powelli järglasena kindlaks soosikuks riikliku majandusnõukogu juhti Kevin Hassettit, kelle ametiaeg lõpeb mais.

Pärast seda, kui New York Post kirjutas tippjuhtide kriitikast Hassetti aadressil – teda peeti liialt MAGA-majanduspoliitika poolehoidjaks, mis võiks tekitada turul ebastabiilsust –, hakkas Trump otsima teisi kandidaate.

Toimetaja: Valner Väino, Karl Kivil

Allikas: New York Post, WSJ

