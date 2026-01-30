Trump ähvardab Kuubale naftat müüvaid riike tollidega

USA president Donald Trump allkirjastas neljapäeval täitevkorralduse, mis kehtestab tollimaksu mis tahes kaupadele riikidest, mis müüvad või tarnivad Kuubale naftat, vahendas CBS News.

Korraldus on suunatud eelkõige surve avaldamiseks Mehhikole. Sealne valitsus on olnud Kuuba jaoks oluline naftaallikas ning väljendanud korduvalt riigiga solidaarsust, ehkki Mehhiko president Claudia Sheinbaum on püüdnud luua Trumpiga tugevaid suhteid.

Sel nädalal levisid oletused, et Mehhiko kärbib Trumpi survel oluliselt naftatarnete mahtu, et distantseeruda Kuuba valitsusest.

Süvenevas energia- ja majanduskriisis, mida on osaliselt tagant tõuganud USA karmid majandussanktsioonid, on Kuuba tuginenud suuresti välisabile ning liitlaste – Mehhiko, Venemaa ja Venezuela – naftatarnetele. See kestis kuni USA sõjalise operatsioonini, mille käigus tõugati võimult Venezuela endine president Nicolás Maduro.

Pärast Venezuela operatsiooni on Trump teatanud, et Kuubasse ei jõua enam tilkagi Venezuela naftat ning sealsel valitsusel on aeg langeda. 11. jaanuaril postitas Trump sotsiaalmeediasse: "Kuubale ei lähe enam ei naftat ega raha – mitte sentigi."

Toona ütles üks USA ametnik CBS Newsile, et Ühendriigid ei püüa Kuuba valitsust meelega kokku kukkuma panna, vaid soovivad pidada Havannaga läbirääkimisi üleminekuks autoritaarselt kommunistlikult süsteemilt demokraatiale.

Mehhiko riikliku naftafirma Pemex viimase aruande kohaselt tarniti 2025. aasta septembri lõpuni Kuubale ligi 20 000 barrelit naftat päevas. Samal kuul külastas Mexico Cityt USA välisminister Marco Rubio. Seejärel kukkus tarnete maht Texase ülikooli energiainstituudi eksperdi Jorge Piñoni hinnangul umbes 7000 barrelini päevas.

Sheinbaum on jäänud Mehhiko positsiooni osas äärmiselt ebamääraseks. Sel nädalal on ta tarnete kohta esitatud küsimustele vastanud keerutades ning vältinud ajakirjanike küsimusi oma igapäevastel pressibriifingutel.

Teisipäeval sõnas Sheinbaum, et Pemex on vähemalt ajutiselt peatanud osa naftatarneid Kuubale, kuid rõhutas, et tegemist on tavapäraste kõikumistega naftatarnetes ning tegemist oli suveräänse otsusega, mitte USA survel tehtud valikuga. Sheinbaum kinnitas, et Mehhiko on jätkuvalt Havannaga solidaarne, kuid ei täpsustanud, millist abi Mehhiko edaspidi pakub.

Kolmapäeval väitis Ladina-Ameerika juht, et pole kunagi öelnud, nagu oleks Mehhiko tarned täielikult katkestanud. Tema sõnul jätkub Kuubale humanitaarabi andmine ning otsuseid tarnete kohta langetatakse Pemexi lepingute alusel.

"Nii et leping määrab ära, millal saadetised teele lähevad ja millal mitte," märkis Sheinbaum.

Riigijuhi ebakindlus rõhutab Mehhiko ja teiste Ladina-Ameerika riikide suurt survet, kuna Trump on pärast Venezuela operatsiooni muutunud üha vastanduvamaks.

Siiani on selgusetu, mida Trumpi neljapäevane korraldus Kuubale tähendab – riik on aastaid olnud USA embargo ja kriiside kütkes. Kariibi mere saarel on pinged juba haripunktis ning sel nädalal seisid paljud autojuhid kütusejärjekordades, teadmata, mis neid ees ootab.