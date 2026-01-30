Valge Maja ja senati demokraadid saavutasid kokkuleppe tööseisaku vältimiseks

USA president Donald Trump ja senati demokraatidest liikmed teatasid kokkuleppest, mis aitab vältida valitsusasutuste töö osalist seiskumist, samal ajal kui läbirääkimised immigratsiooniametnike tegevuspiirangute üle jätkuvad, kirjutab Wall Street Journal.

Sõlmitud kokkuleppe kohaselt liigub senat edasi viie eelarve eelnõuga kuuest, mis on esindajatekojas juba heaks kiidetud. Need katavad suurema osa föderaalvalitsuse kuludest kuni eelarveaasta lõpuni 30. septembril.

Sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) jaoks nähakse ette kahenädalane ajutine rahastus.

"Loodetavasti ütlevad nii vabariiklased kui ka demokraadid sellele vajalikule kokkuleppele kahepoolse "JAH"," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, väljendades paketile toetust.

Senati demokraadid ja Valge Maja alustasid kõnelusi pärast seda, kui ühtne demokraatide leer keeldus sisejulgeolekuministeeriumi rahastamise eelnõust. Põhjuseks oli laupäeval Minneapolises toimunud vahejuhtum, kus föderaalagendid lasid maha Alex Pretti.

Oodati, et vabariiklaste kontrolli all olev senat hääletab kokkuleppe poolt juba neljapäeva õhtul, misjärel saadetakse muudetud pakett tagasi esindajatekotta. See tähendab, et esindajatekoja liikmed peavad hääletamiseks Washingtoni naasema. Kuna suur osa valitsuse rahastusest lõpeb reede südaööl, on võimalik asutuste lühiajaline tööseisak seniks, kuni seadusandjad koguneda jõuavad.

Senati vähemuse juhi Chuck Schumeri (demokraat, New York) büroo kinnitas, et kokkulepe viie eelnõu eraldamiseks ja DHS-i kahenädalaseks rahastamiseks on olemas. Senati enamuse juhi John Thune'i (vabariiklane, Lõuna-Dakota) esindaja sõnul hindavad vabariiklased praegu oma liikmete toetust, kuid läbirääkijad on viimastel päevadel olnud optimistlikud.

Thune ütles varem ajakirjanikele, et on olnud ühenduses Valge Majaga administratsiooni ja demokraatide vaheliste kõneluste teemal. Trump andis juba päeva alguses toimunud valitsuse istungil märku, et toetab kokkuleppe üldist suunda.

"See on Ameerika Ühendriikide jaoks tõehetk," sõnas Schumer hommikuses kõnes.

Kokkulepe on tõsise ajasurve all ning pole selge, kas isegi lühiajalist rahastuse katkemist suudetakse vältida. Kõik senatis tehtud muudatused peab heaks kiitma esindajatekoda, mis on sel nädalal puhkusel ja peaks naasma alles esmaspäeval. Liikmetel võidakse paluda naasta juba nädalavahetusel, kuna tähtaeg kukub laupäeval kell 00.01.

Neljapäeva pärastlõunal kukkus senatis läbi hääletus kuue eelnõuga paketi edasiliikumiseks, kuna osa saadikuid hääletas enne täiendavaid läbirääkimisi selle vastu.

Demokraadid esitasid kolmapäeval oma nõudmised immigratsiooniameti reformimiseks, sealhulgas kohustuslikud rinnakaamerad agentidele, rangemad reeglid läbiotsimisorderitele ja patrullreidide lõpetamine. Demokraadid soovivad, et vabariiklased viiksid need piirangud sisse otse seadusesse ega lepi pelgalt halduslike muudatuste või lubadustega.

"Me ei nõua põhjalikku ümberkirjutamist," ütles sisejulgeoleku valdkonna läbirääkimisi juhtiv senaator Chris Murphy (demokraat, Connecticut). "Me ei küsi asju, mida on lähema paari päeva jooksul võimatu ellu viia."

Senaator Tim Kaine (demokraat, Virginia) märkis, et vabariiklased ja Valge Maja näivad olevat märksa altimad kokkuleppele kui eelmisel aastal. Toona põhjustasid demokraadid rekordpika tööseisaku, püüdes pikendada detsembri lõpus aegunud föderaalseid tervishoiutoetusi.

"Nad vajavad redelit, et kuristikust välja ronida," sõnas Kaine. "Pahameel Minneapolises toimuva üle ei piirdu vaid kongressi demokraatidega, seda tunnevad tavainimesed ja ka vabariiklased ütlevad, et me peame paremini tegutsema."

Vabariiklaste juhid ja Valge Maja on andnud märku valmidusest muuta immigratsiooniametnike töökorraldust, kuid pole avalikult toetanud rahastuseelnõude ümberkirjutamist.

Thune ja assigneeringute komitee esimees Susan Collins (vabariiklane, Maine) eelistasid algselt hääletada kõigi kuue eelnõu üle korraga. Kolmapäeval ei välistanud Thune siiski võimalust, et viis eelnõu võetakse vastu koos DHS-i ajutise rahastusmeetmega.

Collins saavutas neljapäeval isikliku võidu, teatades, et tema survel lõpetas immigratsiooni- ja tolliamet (ICE) oma tugevdatud operatsioonid Maine'i osariigis.

Mõned vabariiklastest senaatorid on väljendanud valmidust eraldada sisejulgeoleku rahastus ülejäänud paketist, et vältida laiaulatuslikku seisakut.

Senaator Lisa Murkowski (vabariiklane, Alaska) pidas demokraatide ettepanekuid lubavateks. "Ma arvan, et nad on jõudnud kaugele loosungist "lõpetage ICE rahastamine ja saatke see laiali". See on hea samm," sõnas ta.

Senaator Lindsey Graham (vabariiklane, Lõuna-Carolina) märkis aga, et uued piirangud immigratsiooniametnikele peaksid käima käsikäes tema ettepanekuga lõpetada nn pelgupaiklinnade tegevus ning kohustada kohalikke korrakaitseorganeid tegema föderaalvalitsusega tihedamat koostööd.

Esindajatekojas on poliitiline olukord keerulisem. Sealsed konservatiivid hääletasid praeguse DHS-i paketi poolt vastumeelselt ja ainult seetõttu, et see tugevdab järelevalvet administratsiooni immigratsioonialase tegevuse üle. Eelnõu sisaldab ka 20 miljonit dollarit rinnakaamerate jaoks. Samal ajal nõuavad mõned progressiivsed demokraadid jätkuvalt ICE täielikku likvideerimist.