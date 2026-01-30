Trump: Starmeri püüdlused Hiinaga suhteid soojendada on väga ohtlikud

Trump tegi avalduse pärast seda, kui Starmer kohtus neljapäeval Pekingis Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Kohtumisel kutsus Starmer üles looma kahe riigi vahel kaalutletumat suhet. Starmer saavutas Briti kodanikele kuni 30-päevase viisavabaduse ja Hiina tollimaksu langetamise šoti viskile.

Starmer on korduvalt rõhutanud, et ei soovi valida kaubandussuhete vahel USA ja Hiinaga. Downing Street on viidanud, et Trump ise plaanib Hiinat külastada aprillis ning on nimetanud Xi Jinpingi oma sõbraks.

Samas on Starmer püüdnud hoida vaoshoitumat joont kui Kanada peaminister Mark Carney. Carney sellekuine visiit Hiinasse ja sellele järgnenud kõne Davosis, kus ta kuulutas vana maailmakorra purunenuks, tõid kaasa Trumpi ähvarduse kehtestada Ottawale uued tollid.

Trumpilt küsiti Ühendkuningriigi püüdluste kohta luua tihedamad sidemed Pekingiga, kui ta osales Washingtonis filmi "Melania" esilinastusel. USA president säästis teravaima kriitika Carney jaoks, kuid hoiatas ka Suurbritanniat äritehingute eest Hiinaga.

"See on neile väga ohtlik samm," sõnas Trump. "Ja ma arvan, et Kanada jaoks on Hiinaga äri ajamine veelgi ohtlikum. Kanadal ei lähe hästi. Neil läheb väga kehvasti ja Hiinat ei saa pidada lahenduseks."

"Ma tunnen Hiinat väga hästi. President Xi on minu sõber, ma tunnen teda suurepäraselt. Kuid see on suur takistus, mida ületada," lisas Trump.

Ühendkuningriigi valitsusametniku sõnul oli USA Starmeri reisist ja Suurbritannia eesmärkidest eelnevalt teadlik.