Märtsis tõusevad Põhja-Eestis ühistranspordi piletite hinnad

Maakonnaliinide busside parkla Balti jaamas Tallinnas
Maakonnaliinide busside parkla Balti jaamas Tallinnas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Alates 16. märtsist saab Põhja-Eestis osta ühistranspordi ühispileti kehtivusajaga ühest kuni 30 päevani, ühtlasi tähendab see piletihindade tõusu kohati enam kui kümme protsenti.

Ühispilet kehtib Elroni rongides, Tallinna linnaliinidel ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse maakonnaliinidel ning võimaldab pileti kehtivusajal piiramatut sõitu ja ümberistumisi, teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium.

30 päeva ühispileti hind on alates 16. märtsist vahemikus 48–90 eurot, vastavalt kehtivuspiirkonnale ehk tsoonidele. Seni oli 30 päeva ühispileti hind vahemikus 46–114 eurot.

Ühispiletisüsteemile üleminek alates 16. märtsist tähendab Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse korraldatavatel maakonnaliinidel ka piletihindade tõusu.

Üksikpiletite hinnad tõusevad kuni üheksa protsenti ning 30 päeva piletite hinnad viis kuni üheksa protsenti. Avalikel kaugliinidel tõusevad piletihinnad keskmiselt kuus kuni kolmteist protsenti.

"Piletihindade korrigeerimine on vajalik selleks, et erinevate piirkondade ja teenuseosutajate piletisüsteemid oleksid ühildatavad ning ühtse ühispileti kasutamine oleks võimalik," seisab ministeeriumi teates.

Reisijad, kes kasutavad ainult ühte transpordiliiki, saavad ka edaspidi osta seniseid üksik- ja perioodipileteid. Samuti jäävad kehtima kõik praegused soodustused.

Enne 16. märtsi ostetud piletid kehtivad oma kehtivusaja lõpuni.

Pileteid saab ühiskaardile osta nii Elroni (www.elron.ee), Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (iil.pilet.ee) kui ka Tallinna transpordiameti kodulehelt (tallinn.pilet.ee), samuti Selveri infoletist ja R-Kioskist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

