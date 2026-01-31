X!

Nikotiinipatjade kasutamine ja tootmine Eestis kasvab

Eesti
Nikotiinipadjad võivad kahjustada hambaid ja igemeid.
Nikotiinipadjad võivad kahjustada hambaid ja igemeid. Autor/allikas: Della Reikop/ERR
Eesti

Maksu- ja tolliameti andmetel on tubakavabade nikotiinipatjade müük Eestis viimastel aastatel kasvanud ning nende tarvitamine muutunud aina populaarsemaks. Ka illegaalne kaup jõuab Eestisse üha sagedamini.

Nikotiinipadjad tulid Eestisse legaalselt müügile 2019. aastal. Just sellest aastast on tervise arengu instituudi hinnangul nikotiinipatju müüdud ja tarbitud üha rohkem. Sama kinnitab ka maksu- ja tolliameti aktsiiside osakonna juhataja Jekaterina Nikitina.

"Oleme täheldanud, et viimasel paaril aastal on nikotiinipatjade populaarsus kasvanud, nimelt kui mõni aasta tagasi Eestis ei olnud ühtegi nikotiinipatjade tootjat, siis tänapäeval meil on juba seitse ettevõtet tegevuslubadega toota Eestis nikotiinipatju ja üks menetlus on meil veel pooleli," lausus Nikitina.

Nikitina sõnul peetakse kontrolli käigus kinni aina rohkem Eestis keelatud nikotiinipatju. Probleem ei ole seejuures vaid see, et inimesed hiilivad maksudest kõrvale, vaid teadmata koostisega ning kontrollimata padjad võivad inimese tervist veel rohkem kahjustada.

Tervise arengu instituudi ekspert Anneli Sammel rääkis, et nikotiinipatjade kasutamine Eestis ei ole tervikuna veel väga laialt levinud. Kõige enam tarbivad nikotiinipatju noored mehed vanuses 16–24. Hilisteismeliste noormeeste seas kasutab nikotiinipatju iga viies.

"Just see, et ta on levinud noorte hulgas, on ohumärk, sellepärast, et neid tooteid kasutades tekib väga kiiresti nikotiinisõltuvus ja see võib olla eluaegne sõltuvus, millest hiljem on väga keeruline välja tulla," sõnas Sammel.

Sammel ütles, et kui inimene kasutab nikotiinipatju, võib ta suurema tõenäosusega saada näiteks südameinfarkti või ajuinsuldi. Ühtlasi kahjustavad padjad suu tervist. See tähendab, et kui inimene nikotiinipatju iga päev samas kohas ülahuule all hoiab, muutuvad ta igemed kahvatuks ja tundlikuks.

Iseenesest on nikotiinipatjade kasutamine väga mugav, need saab panna lihtsalt ülahuule alla ega pea isegi õue minema. Kui see niiviisi ülahuule all on, on teistel seda keeruline märgata.

Rocca al Mare kooli õpetaja Cattre Hein, kes tegeleb koolis riskikäitumise ennetamisega igapäevaselt, pole nikotiinipatju märganud, sest need ei paista välja.

"Muret teeb, et meie lapsevanemate teadlikkus nikotiinipatjadest on väike. Lapsed toovad välja, et vanemad räägivad nendega hoiatavas ja keelavas võtmes, aga see ei ole selline dialoog, kus laps mõistaks, et miks nikotiinipadi siis päriselt talle kahjulik on," sõnas Hein.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:41

ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõitluse Kapsas võitjad

10:24

Aimar Ventsel: ullikesed ja hullukesed

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

10:05

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

10:02

Merike Linnamägi: miks me võitleme võõrliikide vastu?

09:56

Teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu: ma ei arva üldse, et kõige kehvem laulutegija olen

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.01

President tunnustab teenetemärgiga 203 inimest

30.01

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

30.01

Sõja 1437. päev. Energiataristu ründamise peatamine on Putinile kasulik Uuendatud

30.01

Pruunsild kohtusaagast: kapo on nagu KGB

29.01

ERR Brüsselis: paljud liikmesriigid toetasid Eesti ettepanekut Vene sõdurite kohta

30.01

Arakas: automaksu kaotamine oleks kuritegu

30.01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

29.01

Karis kuulutas välja nii kaitseväeteenistuse kui ka töölepingu seaduse

08:32

Zelenski lükkas tagasi Kremli ettepaneku kohtuda Moskvas Putiniga Uuendatud

30.01

Eestlastel esinevad geenivariandid põhjustavad kehas ravimite kuhjumist

ilmateade

loe: sport

10:44

Algasid Mart Poomist rääkiva lühifilmi võtted

10:13

Paskotši koduklubi võiduseeria sai lõpu

09:47

Sel aastal jõud ühendanud mehed said kiirelt slämmivõitu tähistada

09:16

Jokic naasis vigastuspausilt võidukalt, Doncic sai poolajaga kolmikduubli

loe: kultuur

10:29

Selgusid õpilastele suunatud arvustusvõitluse Kapsas võitjad

10:18

Pildid: Eesti kirjanduse päeva disko Tammsaare muuseumis

10:14

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

10:05

Tristan Priimägi: akadeemikute tuleproov

loe: eeter

10:41

ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

09:56

Teenetemärgi pälvinud Lauri Saatpalu: ma ei arva üldse, et kõige kehvem laulutegija olen

09:46

Klassikaraadios alustab uuriv kultuurisaade "Pähklipureja"

30.01

Teenetemärgi pälvinud Janek Luts: ma ei oska ilma raadiota enam elada

Raadiouudised

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

30.01

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

30.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 12:00:00)

30.01

Pärnu rannas käib spaa- ja konverentsihotelli ehitus

30.01

Hegseth ilmselt ei osale NATO kaitseministrite järgmisel kohtumisel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo