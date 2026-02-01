Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse

"Kõik piirkonnad naasevad plaanipärase töö juurde. Kõrgepingeliinid ja alajaamad töötavad tavarežiimis. Energeetikatöötajad tegutsesid nii kiiresti kui võimalik," kirjutas Šmõhal sotsiaalmeedias.

Tema sõnul tekkis hommikul kõrgepingeliinidel mõne minuti jooksul kaks riket. See viis kaskaadsete katkestusteni riigi seitsmes oblastis. Versioone küberrünnaku või välise sekkumise kohta pole kinnitatud. Esialgsete hinnangute kohaselt juhtus rike liinidele ja seadmetele kogunenud jää tõttu, ütles Šmõhal.

"Olukord oli täna keeruline nii riigi põhja- kui keskosas, aga ka Odessa oblastis," lisas ta.

Kiievis töötas laupäeva õhtul elektrienergia taastamise nimel 64 ja küttesüsteemi remontimisel 220 meeskonda.

"Tööd jätkuvad ka öösel, et küte ja elekter võimalikult kiiresti taastada," ütles Šmõhal.

Laupäeval tekkis tehniline katkestus ka Rumeenia, Moldova ja Ukraina elektrisüsteemide vahel, mis põhjustas samaaegselt elektrikatkestuse Moldovas.