Tartu hoiu-laenuühistu esitas kohtule saneerimisavalduse

Tartu hoiu-laenuühistu juhatus otsustas taastada 1. veebruarist hoiuste intressi väljamaksed, lisades, et intressi tasumine toimub esimesel võimalusel. Ühtlasi esitas ühistu kohtule saneerimisavalduse.

Hoiu-laenuühistu teatel toimub varem välja maksmata lepingujärgse intressi tasumine jooksvalt esimesel võimalusel, hoiuste väljamaksed on endiselt peatatud.

Kõigile ühistu liikmetele saadetud pöördumises tegi juhtkond teatavaks ka alates 5. detsembrist 2025 kuni selle aasta jaanuari lõpuni ühistus toimunud sisekontrolli põhijäreldused ning kirjeldas ühistu juhtkonna edasist tegevuskava.

Tulenevalt sisekontrolli käigus selgunud asjaoludest langetas juhatus otsuse esitada esimesel võimalusel kohtule avaldus Tartu hoiu-laenuühistu suhtes saneerimismenetluse algatamiseks ning 30. jaanuaril see avaldus ka esitati.

Saneerimine võimaldaks jätkata ühistu tegevust, et tagada kõigi ühistu liikmete huvide maksimaalne kaitse ning saneerimisperioodi jooksul rahuldada kõik ühistu vastu esitatud nõuded, samuti annaks see võimaluse tegevuse jätkumiseks pärast saneerimise lõppu, seisab ühistu teates.

Loe ka juhatuse ja nõukogu liikmete kirja ühistu liikmetele

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

