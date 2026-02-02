Zelenski süüdistab Kiievi kriitilises olukorras Ukraina pealinna meeri

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütleb, et kriitiline olukord Kiievis elektri ja küttega ei ole mitte ainult Venemaa rünnakute, vaid ka pealinna võimu tegemata töö tagajärg.

Kiievis on ilma kütteta üle tuhande maja. President Volodõmõr Zelenski süüdistas pealinna linnapead Vitali Klõtškod mittevalmiduses kriisikolukorraks ja tõi eeskujuks Ukraina suurusest teise linna Harkivi.

"Vaatamata igapäevasele pommitamisele, milles saab pihta ka elektritaristu, Harkivis on olukord elektriga parem kui Kiievis. Presidendi kriitika on teatud määral õigustatud," ütles politoloog Volodõmõr Fesenko.

Kiievi linnapea jagab aga vastutust elektri ja kütte eest presidendi määratud ametnikega. Sõja alguses loodi nii Kiievis kui ka teistes Ukraina regioonides presidendi otsusega sõja-tsiviil-administratsioonid.

"Tegemist ei ole mitte ainult presidendi esindajatega kogu linnas, vaid ka iga linnaosa tasemel. Ja kui juhtub midagi halba, nad kõik ütlevad, et see on Klõtško süü," märkis ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

Suhted Ukraina presidendi ja Kiievi linnapea vahel on juba ammu pingelised. Kõik algas 2020. aastal pärast viimaseid sõjaeelseid kohalikke valimisi.

"Erinevate allikate väitel rikkus Klõtško ühiskoalitsiooni loomise kokkulepet presidendi meeskonnaga. Ta tegi koalitsiooni Petro Porošenko erakonnaga. See oli topeltreetmine – mitte ainult ei täitnud Zelenskile antud lubadust, vaid ka läks tema peamise oponendi poole," lausus Fesenko.

Konflikt presidendi ja pealinna linnapea vahel näeb välja nagu poliitiline võitlus, kuigi valimised on võimalikud ainult pärast sõjaolukorra lõpetamist.

"Selline vastutuse sokutamine üksteise kaela, samal ajal kui tuhanded inimesed sõna otseses mõttes külmuvad, mõjutab kindlasti võimu mainet ja reitinguid. Meil paljud usuvad, et me kindlasti näeme valimisi," ütles Tsõmbaljuk.

"Kuigi see mõjutab Klõtško reitingut, inimeste silmis võim on sama. Nende jaoks pole vahet, kas tegemist on linna- või keskvõimuga. Kui rääkida poliitilisest võitlusest, siis nii Zelenski kui ka Klõtsko toetus langeb," lausus Julgeoleku ja Koostöökeskuse tegevdirektor Dmõtro Žmailo.