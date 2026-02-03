Gümnaasiumi ja kutsekooli astumise uus infosüsteem ei saanud valmis

Põhikoolilõpetajate vastuvõtuavalduste esitamine järgmisesse kooliastmesse toimub sel kevadel vana sisseastumiskeskkonna SAIS2 või mõne muu kooli valitud platvormi kaudu, kuna haridusministeerium ei saanud uut üleriigilist sisseastumise infosüsteemi SAIS3 õigeks ajaks valmis.

Sel aastal rakendub kõikidele põhikooli lõpetajatele edasiõppimise kohustus. Põhikooli lõpetajate põhivastuvõtt järgmisele astmele üld- ja kutseõppes algab 30. märtsil. Avalduste vastuvõtt kestab 15. maini ning alates 9. juunist hakatakse õpilastele pakkuma õppekohti, teatas haridus- ja teadusministeerium (HTM).

Põhivastuvõtu periood lõpeb 30. juunil ning neile, kes selleks ajaks koolikohta ei ole saanud, algab täiendav vastuvõtt 15. juulil. Samal ajal avaneb võimalus kandideerida ettevalmistavasse õppesse neil, kes vajavad õpingute jätkamiseks täiendavat tuge.

"Meie soov on, et iga põhikooli lõpetaja jätkaks oma haridusteed. Seetõttu on väga oluline, et põhikooli lõpetamine ja edasiõppimine oleks õpilastele ja koolidele võimalikult sujuv," ütles ministeeriumi kantsler Triin Laasi-Õige.

"Nii oleme otsustanud anda sobiva õpitee valikuks lisaaega ning põhikoolilõpetajate kandideerimine gümnaasiumisse või kutsekooli algab 30. märtsil," selgitas ta ning lisas, et vastuvõtuavalduste esitamine toimub sel kevadel koolide omal valikul tuttavate sisseastumiskeskkondade kaudu – SAIS2, sisseastumine.ee või muu kooli poolt valitud lahendus.

Algselt pidi 2026. aasta kevadel toimuma vastuvõtt uues ühtses üleriigilises sisseastumise infosüsteemis SAIS3. Peale süsteemi kõikide funktsionaalsuste valmimist toimus jaanuari lõpus arendamisel oleva süsteemi põhjalik tehniline analüüs ja testimine, mis näitas, et süsteemi töökindluse saavutamine seni planeeritud ajaraamis ei ole siiski võimalik, tõdes ministeerium.

Vastuvõtuavalduste esitamine toimub sel kevadel koolide omal valikul SAIS2, sisseastumine.ee platvormi või kooli veebilehe kaudu.

"Meie eesmärk on pakkuda sisseastujatele hea funktsionaalsusega töökindlat keskkonda. IT ekspertide hinnangul on see saavutatav, aga selleks vajame aega juurde," selgitas varade asekantsler Henry Kattago.

"Arvestades, et koolidel on vaja aega andmete sisestamiseks, töökorralduse muutmiseks ja personali koolitamiseks, oleks praegu vastutustundetu SAIS3 kohese kasutuselevõtuga edasi liikuda," täiendas ta. Kattago kinnitusel ei lähe midagi raisku, sest platvorm on funktsionaalsuselt valmis ning valmisolek masskasutuseks saavutatakse järgmiseks õppeaastaks.

SAIS3 täielik valmisolek tagatakse ministeeriumi kinnidusel haridusasutustele 2026/2027. õppeaasta alguseks, 1. septembriks 2026.