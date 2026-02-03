X!

Michal: eesmärk on survestada lätlasi oma osa Rail Balticust ära tegema

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal (RE) kinnitas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Eesti üritab survestada Lätit lõpetama nende osa Rail Balticust lubatud mahus ja lubatud ajaks. Michali sõnul alternatiive ei ole ja Rail Baltic tuleb ära teha.

Michal ütles, et erinev tempo Rail Balticu ehitamisel ei ole tunnistus Balti riikide kehvast koostööst.

"Ma ütleksin praktilisest küljest, et meie koostöö lätlaste ja leedukatega on väga hea. Ma möönan, et lätlased ei ehita võib-olla sellises tempos nagu meie. Me oleme tegelikult Baltimaade kõige tublimad siin. Me ei pea häbenema seda. Aga me ikkagi hoiame sellist positiivset survet. Lätlased on öelnud, et väga palju sõltub sellest, milline on järgmine eelarve periood. Ja seal on ühenduste jaoks päris palju raha ette nähtud," vastas Michal.

Ta lisas, et julgeolekuvaldkonnas on Balti koostöö praktiliselt laitmatu. "Me töötame koos 3B ja NB8 formaadis, mida Eesti sel aastal juhib. Taristuobjektide puhul oleme teinud kõik ja kindlasti teeme veel kõik, et lätlased kiiremini ehitaksid," sõnas Michal.

Michal nentis, et iga edasi lükatud aastaga läheb ehitus kallimaks. "Meie eesmärk siiski heatahtlikult on survestada lätlasi ka läbi Euroopa ja Euroopa rahastuse abil, et lätlased teeksid selle, mida nad on lubanud aastaks 2030 valmis. Mis see alternatiiv siis on? Lööme käega, jätame pooleli, ütleme, et Lennart Meri ajast pärit unistus Eesti Vabariigil, et me tahame ühendusest Euroopa südamesse, et seda ei tule? Ei, see tuleb ära teha," lausus Michal.

Kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk ütles teisipäeval, et Läti on Rail Balticu ehitamisel Eestist paar aastat maas, millest annavad tunnistust nende selle aasta rahastamisplaanid, aga raudtee valmimine 2030. aastaks on endiselt võimalik.

Läti transpordiministeeriumist öeldi ERR-ile, et riik seab raudtee ehitamise suuresti sõltuvusse Euroopa Liidult saadavast rahast, sealhulgas järgmises seitsmeaastases eelarveraamistikus (2028-2034) plaanitud summadest.

Eelmisel neljapäeval ütles projekti Läti osa ehitamist juhtiva ettevõtte Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL, Euroopa raudteeliinid) juhatuse esimees Māris Dzelme, et Rail Balticu raudtee esimese etapi valmimine võib kolm kuni viis aastat edasi lükkuda.

Jääteede avamine sõltub transpordiametist

Sel nädalavahetusel vahendas "Aktuaalne kaamera", et Läänemaa kohalikud on võtnud kasutusele isetekkelised jääteed, kus liiklemine toimub omal vastutusel. Michali sõnul on ametlike jääteede avamine transpordiameti otsus.

"Eeldan, et jääteede rajamine sõltub transpordiameti valikutest, kuidas neil on rahastus ja millisel viisil nad näevad, et see on ohutu ja võimalik," ütles Michal.

"Poliitikutel on kindlasti võimalik arvamust avaldada ja seda kindlasti tehakse. Jääteede puhul... Ma isegi ei oska öelda klimatoloogiliselt, et millistel aastatel meil seda võimalik on teha ja millisel mitte. Ühel hetkel lihtsalt, kuna teedest raha nappis, tõmmati seda kompetentsi ja tegevust koomale. Kui õnnestub, siis võib-olla teevad, aga see on transpordiameti otsustada, mitte valitsusest kõne, et nüüd tehke jäätee või ärge tehke," rääkis Michal.

Teisipäeva hommikusel kriisikoosolekul otsustaski transpordiamet loobuda varasemast plaanist jääteid mitte rajada ning hakata ette valmistama jäätee avamist Saaremaa ja Hiiumaa vahel.

Ametlikke jääteid teistele trassidele rajama transpordiameti lääne regiooni juhi kinnitusel rajama ei hakata, sest seal pole kriisiolukorda. Isetekkelistel jääteedel Vormsi-Rohuküla ning Noarootsi-Haapsalu vahel ta sõita ei soovita.

Michal: toidujulgeoleku ahel peab olema tagatud

Saatejuht Mirko Ojakivi viitas, et riigikontroll leidis auditis, et Eesti Varude Keskus on valitsuse kriisivarude ootust muutnud omaalgatuslikult. Auditist selgus, et kuigi valitsus on varude keskusele seadnud eesmärgiks toita tervet elanikkonda 14 päeva, siis keskus on uueks eesmärgiks omaalgatuslikult märkinud toita kümme protsenti elanikkonnast kuu aega.

"Valitsuse soov on, et meil oleksid toiduvarud, mis tagavad toidujulgeoleku. Olen ka ise hiljuti Varude Keskuse juhiga rääkinud. Ega see üldine arusaamine meil nüüd nii erinev ei ole. Plaan peaks olema selline, et Eestile jõukohaselt, ka rahaliselt, on tagatud kriisivarud. Neid varusid tuleb ka roteerida, seal on teatud aeg, millal nad halvaks lähevad. Eesmärk ei peaks ju olema toitu lattu osta, et see ära visata, vaid varusid roteerida," kommenteeris Michal.

"Järgmine samm kogu selles aheldas on kriisipoed, kriisipoodide loomine. Meil on lepingud umbes 80 poega ja aasta lõpuks on umbes 110 kriisipoodi. Seal on generaatorid jne. Ja sealt edasi peaks minema selles ahelas ka toidu tootmise juurde ja toidutootjate juurde, et mitte luua endale ekslikku ettekujutust, et meil on toit laos kolmeks või neljaks päevaks ja kõik on korras. Tegelikult see toidujulgeoleku ahel peab olema tagatud. Ma arvan, et seal ei ole nii suurt vastuolu, kui võiks paista, aga me kindlasti arutame seda," rääkis Michal veel.

"Kriisivarude soetamine, seadmine, läbi harjutamine, kriisideks valmistumine ongi pikk protsess. Rõhutaksin, et see ei ole ühe konkreetse varu olemasolu täpselt selleks ajaks üksiti, vaid see eeldab kogu ahelat. Meil on olemas kaubad, need roteeruvad, et meil ei lähe raha ja toit raisku. Julgeolek tuleb pikast ja toimivast ahelast," lausus ta.

Michali sõnul kavatseb ta oodata, milliste ettepanekutega tema juurde varude keskuse juht Ando Leppiman ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tulevad.

"Ma arvan, et sellest auditist tulenevalt tulebki kogu see ahel tervikuna läbi vaadata. Ma tean ka, et sel aastal on ka erinevad pilootprojektid plaanis, et testida läbi selle ahela toimepidevus," ütles Michal.

Saatejuhid küsisid Michalilt ka selle kohta, kas valitsus kaalub automaksu kaotamist.

"Mina olen alati soovitanud ootused madalad hoida. Automaks aastamaksuna läheb teedesse ja kui te tahate teid ehitada, siis selle raha eest me ehitame. Teede ehitus läheb sel aastal käima," vastas Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Saatejuhid olid Mirko Ojakivi ja Arp Müller

Samal teemal

OM2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:15

PÖFFi uueks kunstiliseks juhiks on Triin Tramberg

17:14

Michal: eesmärk on survestada lätlasi oma osa Rail Balticust ära tegema

17:02

Pakosta teeb Danske trahviraha eest korruptsiooniseaduse revisjoni Uuendatud

16:55

Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

16:41

Kriisikomisjoni otsusel võib Saaremaa ja Hiiumaa vahele siiski jäätee tulla

16:25

FOTOD | Vaata, milline näeb välja Cortina olümpiaküla

16:20

Tallinna linnavalitsus andis linnahalli üürile ASile Tallinna Arendused

16:20

Transpordist on saanud üks suuremaid väljakutseid olümpiamängude korraldamisel

16:20

Jää- ja veeolud on praamiliiklust mandri ja Hiiumaa vahel häirinud

16:20

Lastearstid: elude päästmiseks peab sünnitusmaja olema lastehaigla juures

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.02

Sõja 1440. päev: Ukraina teatas korraga üheksa Vene tiibraketi tõrjumisest Uuendatud

08:21

Epsteini dokumentide avalikustamine raputab Euroopa eliiti

13:40

Venemaa korraldas krõbeda pakase ajal ränga rünnaku Ukraina energiataristule Uuendatud

11:03

Olukord laevateel Hiiumaa ja mandri vahel läheb aina hullemaks Uuendatud

02.02

Õiguskantsler taotleb automaksu tunnistamist osaliselt põhiseadusevastaseks

02.02

Teadlastel pole üksmeelt, kuidas korvata lastele kuluv 600 eurot kuus peredele

13:52

Gümnaasiumi ja kutsekooli astumise uus infosüsteem ei saanud valmis Uuendatud

09:55

Meedia: Epstein võis aidata Putinil ja Mugabel raha pesta

06:56

Bill ja Hillary Clinton nõustusid andma Epsteini uurimises tunnistusi

02.02

Sünoptik: talveilm kestab terve veebruari

ilmateade

loe: sport

16:55

Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

16:25

FOTOD | Vaata, milline näeb välja Cortina olümpiaküla

15:44

Läti hokil oli NHL-is tähelepanuväärne õhtu

15:00

Pärnpuu mälestusturniiri võitis Sofia Blokhin

loe: kultuur

16:19

Eesti keeles ilmub Aldous Huxley romaan "Silmituna Gazas"

16:14

Propeller esineb esimest korda Estonia kontserdisaalis

14:54

Galerii: Sõpruses esilinastusid "Eesti lugude" sarja uued filmid

14:03

Rotterdamis esilinastus Eesti osalusel valminud must komöödia "Presidendirööv"

loe: eeter

15:40

Kliimafüüsik: käredast pakasest hoolimata jäävad talved järjest lühemaks

15:05

Garmen Tabor: vabakutselise näitlejana saan otsida vastuseid iseenda kohta

14:38

Eesti Laulu finaali päeval toimub publikuga peaproov

14:17

Eesti Laulu ankeet. Uliana

Raadiouudised

16:05

Tartu koalitsioonipartnerid on rattateede võrgustiku arengus eri meelt

16:05

Justiitsminister teeb Danske trahviraha eest korruptsiooniseaduse revisjoni

15:25

Raadiouudised (03.02.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (03.02.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (03.02.2026 09:00:00)

02.02

Päevakaja (02.02.2026 18:00:00)

02.02

500 Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppijat alustasid eesti keele intensiivkursust

02.02

Festivali Docpoint avab Taavi Aruse täispikk dokumentaal menukast duost Puuluup

02.02

Kavandatav eelnõu näeb pensioni II samba muudatusteks viieaastast ettehoiatust

02.02

Raadiouudised (02.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo