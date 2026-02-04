ROK-i juht vihjas, et Venemaa võib naasta olümpiamängudele

Hiljuti teatas FIFA president Gianni Infantino, et sooviks näha venelaste naasmist rahvusvahelisele jalgpalliareenile. Seejärel võttis veidi hiljem sõna ka Coventry ja seletas, et valitsuste tegevus ei tohiks mõjutada sportlasi, vahendas The Times.

Põhimõtteliselt rääkis Coventry vana juttu, et sport ja poliitika peaksid olema lahus.

"Me oleme spordiorganisatsioon. Me mõistame poliitikat ja teame, et me ei tegutse vaakumis. See tähendab spordi hoidmist neutraalsena. Kohana, kus iga sportlane saab vabalt võistelda, ilma, et teda piiraks tema valitsuse poliitika. Üha enam lõhenenud maailmas on see põhimõte olulisem kui kunagi varem. See võimaldab olümpiamängudel jääda paigaks, kus maailma sportlased saavad tulla kokku ja näidata oma inimlikkuse parimaid külgi," seletas Coventry.

Coventry ei viidanud otseselt ühelegi riigile, kuid enamik vaatlejaid leiab, et ta pidas silmas Venemaad. Coventry tegi oma kommentaarid Milanos toimunud ROK-i 145. kongressil, kohalviibijate seas oli ka Venemaa esindaja Šamil Tarpišev. Viimane kinnitas Saksa meediale, et Venemaa ja ROK-i suhted on viimasel ajal paranenud.

"Tema (Coventry) kõnes rõhutati, et poliitiline komponent ei tohiks mängida rolli. Sest sport on inspiratsioon ja tulevik. Siiani läheb kõik ladusalt ja auväärselt. Kuid meil on veel pidada palju arutelusid. Võrreldes Pariisi olümpiamängudega on nüüd palju lihtsam. On rohkem mõistmist ja suhtlus ROK-i liikmetega pole nii pingeline," seletas Tarpišev.

Tarpišev kiitles veel, et rääkis hiljuti Infantinoga. "Istusin eile kontserdil tema kõrval. Suhtleme kogu aeg," seletas Tarpišev.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris määras ROK Venemaa ja Valgevene sportlastele ajutise võistluskeelu. Mullu septembris otsustati, et venelased ja valgevenelased pääsevad Milano Cortinasse võistlema üksnes neutraalsete individuaalsportlastena, ilma enda lipu ja hümnita.