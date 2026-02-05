X!

Läti alustas seoses Epsteini toimikutega inimkaubanduse uurimist

Seksuaalkurjategija Jeffrey Eptsein (paremal) koos Briti poliitik Peter Mandelsoniga (vasakul)
Seksuaalkurjategija Jeffrey Eptsein (paremal) koos Briti poliitik Peter Mandelsoniga (vasakul) Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/U.S. Justice Department
Läti politsei teatas neljapäeval, et on alustanud kriminaalmenetlust võimaliku inimkaubanduse uurimiseks. Põhjuseks on USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud avalikustatud dokumendid sisaldasid viiteid Läti modelliagentuuridele ja seal töötanud modellidele.

Uurimine, kuhu on kaasatud ka Läti prokuratuur ja organiseeritud kuritegevuse vastane büroo, keskendub Läti kodanike võimalikule värbamisele seksuaalseks ekspluateerimiseks Ameerika Ühendriikides, seisis politsei avalduses.

Võimalikel ohvritel palutakse politseiga ühendust võtta.

Läti president Edgars Rinkēvičs kutsus uurimist alustama pärast seda, kui rahvusringhääling teatas, et Epsteini toimikud sisaldavad mitme Läti naise passiandmeid ja reisimarsruute.

Dokumentides mainitud modelliagentuuri Natalie juht Eriks Neisans eitas Läti rahvusringhäälingule antud kommentaaris igasugust seotust seaduserikkumistega.

USA justiitsministeeriumi hiljutine miljonite sisedokumentide avalikustamine on paljastanud surnud finantsisti ja seksuaalkurjategija sidemed paljude silmapaistvate tegelastega poliitika-, rahandus-, akadeemilistes ning äriringkondades – seda nii enne kui ka pärast 2008. aastat, mil Epstein end prostitutsiooni vahendamises süüdi tunnistas.

Ka Leedu alustas oma Epsteiniga seotud inimkaubanduse uurimist selle nädala alguses.

Jeffrey Epstein oli Ameerika ärimees, kes mõisteti 2008. aastal süüdi alaealiste seksuaalses ärakasutamises. Ta viibis vanglas veidi üle aasta, misjärel ta vabastati.

2019. aastal vahistasid USA võimud Epsteini uuesti, kuna ilmsiks tulid uued tõendid selle kohta, et ta oli juhtinud lastepilastajate võrgustikku.

Epstein suhtles mitmete mõjukate inimestega, sealhulgas USA endise presidendi Bill Clintoni,  Donald Trumpi (enne tema saamist presidendiks) ja Briti toonase printsi Andrew'ga. Pärast skandaali puhkemist eitasid nad kõik seotust Epsteini kuritegudega.

2019. aasta augustis leiti Epstein oma vanglakambrist surnuna. Võimude teatel sooritas ta enesetapu poomise läbi.

Epsteini partner Ghislaine Maxwell astus USA-s kohtu ette süüdistatuna alaealiste tüdrukute värbamises seksuaalseks ärakasutamise eesmärgil. Mõned ohvrid olid vaid 14-aastased.

USA kohus mõistis Maxwellile 20-aastase vangistuse.

Epsteini surmaga seoses on levinud mitmeid vandenõuteooriaid. Nende pooldajad usuvad, et Epstein ei sooritanud enesetappu, vaid ta tapeti takistamaks tõe paljastamist teiste seotud isikute, sealhulgas väga mõjukate tegelaste kohta.

Pärast Donald Trumpi naasmist USA presidendi ametisse avaldati tema administratsioonile tugevat survet kõigi Epsteini juhtumiga seotud dokumentide avalikustamiseks.

Avaldatud tuhandetest dokumentidest nähtub, et Epsteinil olid sidemed mõjukate maailma poliitikute ja ärimeestega, muuhulgas esineb dokumentides ka Läti nimesid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, LSM

