Euroopa Keskpank jättis viiendat korda järjest intressimäärad muutmata

Nõukogu otsustas säilitada hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana 2,00 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,40 protsenti.

Tegemist oli viienda järjestikkuse EKP nõukogu istungiga jätta hoiustamise püsivõimaluse intressimäära kahe protsendi tasemele.

Nõukogu ajakohastatud hinnangu järgi peaks inflatsioon stabiliseeruma keskpika aja jooksul eesmärgiks seatud kahe protsendi tasemel ning majandus püsima vastupidav.

Samas hoiatas keskpank, et väljavaade on endiselt ebakindel, tulenedes eelkõige üleilmsest kaubanduspoliitilisest ebaselgusest ja geopoliitilistest pingetest.

Pärast Euroopa Keskpanga detsembrikuist kohtumist on globaalsed riskid süvenenud, märgib Politico.

USA president Donald Trump ähvardas uute tollitariifidega – või veelgi karmimate meetmetega –, et saavutada kontroll Gröönimaa üle. Samuti ründas ta senisest teravamalt USA föderaalreservi, mis tõi kaasa dollari laiapõhjalise müügilaine. See tõstis euro kursi korraks kõrgeimale tasemele alates 2021. aastast.

Osa Euroopa Keskpanga nõukogu liikmeid tunneb muret, et tugev valuuta võib suruda inflatsiooni kaheprotsendilisest sihist veelgi madalamale. Kuigi sel nädalal avaldatud andmed näitasid jaanuaris inflatsiooni langust 1,7 protsendini, prognoosivad EKP eksperdid selle naasmist sihttasemele 2028. aastaks.

Prantsusmaa keskpanga juht François Villeroy de Galhau hoiatas siiski, et euro jätkuv kallinemine võib jätta inflatsiooni sihttasemest allapoole pikemaks ajaks, mis võib nõuda EKP-lt sekkumist.

Neljapäevase seisuga on euro kurss taandunud 1,20 dollari tipust ligikaudu 1,1780 dollarini, mis on vahetut survet leevendanud.

Analüütikute hinnangul püsib valuutaturu volatiilsus aga suur.